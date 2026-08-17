EQS-News: Institutionelle Investoren unterstützen Metavista3D mit einer Finanzierung in Höhe von CDN$ 6.000.000 zur Förderung der globalen Kommerzialisierung

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Institutionelle Investoren unterstützen Metavista3D mit einer Finanzierung in Höhe von CDN$ 6.000.000 zur Förderung der globalen Kommerzialisierung



17.08.2026 / 17:01 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 17. August 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie am 7. August 2026 ein verbindliches Term Sheet (das "Term Sheet") mit den unabhängigen institutionellen Investoren Sorbie Bornholm LP und Sorbie Investments LLP (zusammen "Sorbie" oder die "Investoren") abgeschlossen hat, gemäß dem die Gesellschaft eine nicht vermittelte Privatplatzierung über rund CDN$ 6.000.000 (das "Angebot") durchführen wird, vor Berücksichtigung der Sharing Agreement (wie unten definiert). Dies kann dazu führen, dass der der Gesellschaft tatsächlich zufließende Betrag höher oder niedriger ausfällt als dieser nominelle Zeichnungsbetrag.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Weiterentwicklung der Kommerzialisierung ihrer brillenlosen 3D-Display-Technologie einzusetzen, einschließlich Produktentwicklung und OEM-Geschäftsentwicklung, zur Unterstützung ihres Patentportfolios sowie für allgemeine Betriebsmittel und Unternehmenszwecke.

Das Angebot umfasst die Ausgabe von 18.750.000 Units der Gesellschaft (jeweils eine "Unit") zu einem Preis von CAD$ 0,32 pro Unit, wobei jede Unit aus einer Stammaktie der Gesellschaft (jeweils eine "Aktie") und einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie der Gesellschaft (jeweils ein "Warrant") besteht.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 28. August 2026 erfolgen und unterliegt der Erfüllung marktüblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Verhandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation sowie dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die "TSXV").

"Diese Finanzierung gibt uns das Kapital, um weiter zu bauen, ohne das Tempo zu drosseln", sagte Dino Minichiello, Interim CEO von Metavista3D. "Das Modell von Sorbie passt zu unserer Vorstellung von Wachstum - Kapital, das mit der Performance skaliert, statt im Voraus zu verwässern. Wir konzentrieren uns auf den Ausbau unserer brillenlosen 3D-Display-Plattform und die breiteren Human-Performance-Anwendungen unserer Technologie, und diese Partnerschaft unterstützt genau diese Arbeit."

"Die Technologie von Metavista3D ist ein bemerkenswerter Fortschritt und im Vergleich zu anderer 3D-Technik, die ich gesehen habe, ein eindrucksvolles Erlebnis. Sie verwandeln einen gewöhnlichen Bildschirm in echtes 3D, ganz ohne Brille oder Headset, und verfügen über einen klaren, partnerorientierten Plan für die Markteinführung. Die Sharing Agreement gibt ihnen Zugang zu zusätzlichem, nicht verwässerndem Kapital, damit das Team das Wachstum beschleunigen kann. Für Sorbie ist dies zudem ein Moment, der sich schließt: Gründer und CEO Greg Kofford investierte in den 1990er-Jahren in ein 3D-Brillen-Heimgerät. Wir freuen uns, wieder im 3D-Bereich tätig zu sein und Metavista3D bei der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung zu unterstützen", sagte Whitney Kofford, Managing Director von Sorbie Bornholm.

4.687.500 Warrants berechtigen den Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von CAD$ 0,44 für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots. 14.062.500 Warrants berechtigen den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis, der einem Aufschlag von 10 % auf den vorangegangenen volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs ab dem Ausgabedatum entspricht, für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum. Die Warrants enthalten eine Equity-Blocker-Klausel, die es dem Inhaber untersagt, Warrants auszuüben, soweit eine solche Ausübung dazu führen würde, dass der Inhaber mehr als 9,99 % der ausstehenden Aktien der Gesellschaft auf teilverwässerter Basis hält.

Gemäß dem Term Sheet soll der nominelle Zeichnungsbetrag des Angebots in bar oder durch ein Portfolio britischer Staatsanleihen zum Marktwert beglichen werden, wobei die Investoren sämtliche mit einem solchen Anleihenportfolio verbundenen Markt- und Wechselkursrisiken tragen. Das Term Sheet sieht vor, dass die Parteien im Zusammenhang mit dem Angebot eine Escrow-Vereinbarung, Zeichnungsvereinbarungen und Warrant-Dokumentation abschließen werden und dass die Gesellschaft und die Investoren eine Sharing Agreement auf Basis von 14.064.698 Aktien zu einem Benchmark-Preis von CAD$ 0,4266 pro Aktie abschließen werden, vorbehaltlich Anpassungen unter bestimmten Umständen (die "Sharing Agreement"). Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Angebot in Escrow gegeben werden, sollen bei Abschluss aus dem Escrow an die Investoren freigegeben werden.

Im Rahmen der Sharing Agreement werden der Gesellschaft bei Abschluss keine Mittel unmittelbar zur Verfügung gestellt, und es werden keine Mittel in Escrow gehalten. Stattdessen wird der wirtschaftliche Anteil der Gesellschaft in 24 monatlichen Abrechnungstranchen ermittelt, gemessen am Benchmark-Preis, wobei die erste monatliche Abrechnungstranche einen Monat nach Abschluss fällig wird. Übersteigt der jeweils zum Abrechnungszeitpunkt geltende Abrechnungskurs - monatlich ermittelt auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der 20 Handelstage vor dem Abrechnungsdatum - den Benchmark-Preis, erhält die Gesellschaft anteilig mehr als 100 % des jeweiligen monatlichen Abrechnungsbetrags. Liegt der Abrechnungskurs unter dem Benchmark-Preis, erhält die Gesellschaft anteilig weniger als 100 % des jeweiligen monatlichen Abrechnungsbetrags. Ein Rückgang des Abrechnungskurses der Aktien führt in keinem Fall zu einer Erhöhung der Anzahl der an die Investoren auszugebenden Aktien. Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft im Falle nachteiliger finanzieller Entwicklungen bei Sorbie einem erheblichen Risiko ausgesetzt sein kann, da die Aktien bereits ausgegeben wurden und keine Gewähr dafür besteht, dass die erwarteten Zahlungen im Rahmen der Sharing Agreement vollständig eingehen werden. Weitere Einzelheiten zur Struktur des Angebots werden in der Abschluss-Pressemitteilung bekannt gegeben.

Sämtliche im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen; alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots in Rechtsordnungen außerhalb von Kanada und den Vereinigten Staaten gemäß Rule 72-503 der Ontario Securities Commission - Distributions Outside Canada - ausgegeben werden, unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist nach anwendbarem kanadischem Wertpapierrecht.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Sorbie Bornholm LP

Sorbie Bornholm ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf Partnerschaft, Innovation und gemeinsamem Erfolg aufbaut. Seit über 25 Jahren stellen Gründer und CEO Greg Kofford und sein Team börsennotierten Wachstumsunternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung strategische Finanzierung zur Verfügung, um ihnen den Übergang in die nächste Entwicklungsstufe zu ermöglichen. Sorbie arbeitet eng mit Managementteams zusammen, um über sein Sharing-Agreement-Modell langfristige Kapitallösungen bereitzustellen und Emittenten Zugang zu zusätzlichem, nicht verwässerndem Kapital zur Wachstumsbeschleunigung zu verschaffen. Weitere Informationen unter sorbiebornholm.com.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gestützte, pseudo-holografische Display-Technologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen sollen. Die Gesellschaft hält ein Portfolio von mehr als 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und weiteren Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS Dino Minichiello, Interim CEO

E: dino@metavista3d.com

T: 604.849.5050

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen zu: dem erwarteten Abschluss und Zeitpunkt des Angebots; den erwarteten Bedingungen des Angebots, einschließlich der Anzahl der voraussichtlich auszugebenden Units, Aktien und Warrants, dem erwarteten Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien und Warrants, dem Erfordernis der Zustimmung der uninteressierten Aktionäre zur Ausgabe bestimmter Warrants, dem erwarteten Ausübungspreis der Warrants; den erwarteten Bedingungen und der Funktionsweise der zuvor angekündigten Sharing-Vereinbarung, einschließlich der 24 monatlichen Abrechnungstranchen, des Benchmark-Preises, des Zeitpunkts der ersten monatlichen Abrechnungstranche sowie der der Gesellschaft letztlich zur Verfügung stehenden Erlöse; der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; dem Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSXV und der Erfüllung der übrigen Abschlussbedingungen; sowie der Erwartung der Gesellschaft, dass weitere Einzelheiten zur endgültigen Struktur des Angebots in der Abschluss-Pressemitteilung bekannt gegeben werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "beabsichtigen", "erwarten", "annehmen", "glauben", "können", "werden", "planen", "möglicherweise" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements im Lichte seiner Erfahrung und Einschätzung historischer Entwicklungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung oder die Erfolge der Gesellschaft wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung: die Möglichkeit, dass das Angebot nicht zu den derzeit erwarteten Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; die Möglichkeit, dass die endgültige Genehmigung der TSXV, die Zustimmung der uninteressierten Aktionäre zur Ausgabe der übrigen Warrants oder andere Abschlussbedingungen nicht wie erwartet oder überhaupt nicht erlangt bzw. erfüllt werden; Schwankungen im Handelskurs und Handelsvolumen der Aktien; Änderungen der erwarteten Anzahl der im Rahmen des Angebots auszugebenden Wertpapiere; Änderungen der erwarteten Bedingungen, des Ausgabezeitpunkts oder der Anzahl der auszugebenden Warrants; Änderungen der erwarteten Bedingungen der Sharing-Vereinbarung; Risiken im Zusammenhang mit der Sharing-Vereinbarung sowie der Höhe und dem Zeitpunkt etwaiger der Gesellschaft letztlich zur Verfügung stehender Erlöse; die Möglichkeit, dass Abrechnungsbeträge höher oder niedriger ausfallen als die jeweiligen monatlichen Abrechnungsbeträge auf Basis des Handelskurses der Aktien; Risiken, dass die Gesellschaft die Erlöse nicht in der erwarteten Höhe oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erhält oder etwaige erhaltene Erlöse nicht wie derzeit beabsichtigt einsetzen kann; allgemeine Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Geschäfts- sowie Forschungs- und Entwicklungspläne umzusetzen; die Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen; sowie weitere Risiken und Unsicherheiten, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen der Gesellschaft unter ihrem Profil auf SEDAR+ offengelegt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussage für angemessen hält, einschließlich, ohne Einschränkung: dass das Angebot zu den derzeit erwarteten Bedingungen abgeschlossen wird; dass die endgültige Genehmigung der TSXV, die Zustimmung der uninteressierten Aktionäre zur Ausgabe der übrigen Warrants sowie alle weiteren Abschlussbedingungen erlangt bzw. erfüllt werden; dass die Aktien und Warrants in der derzeit erwarteten Weise und innerhalb der erwarteten Zeitrahmen ausgegeben werden; dass die zuvor angekündigte Sharing-Vereinbarung umgesetzt wird und gemäß ihren Bedingungen funktioniert; dass der Benchmark-Preis, der Abrechnungszeitpunkt und die damit verbundenen Abrechnungsmechanismen wie derzeit erwartet funktionieren; dass die Gesellschaft Erlöse im Rahmen der Sharing-Vereinbarung in der derzeit erwarteten Weise erhält; dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, etwaige erhaltene Erlöse gemäß ihren Geschäftszielen einzusetzen.

Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leserinnen und Lesern wird empfohlen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Metavista3D, Inc. Kanada ISIN: CA59142H1073 EQS News ID: 2384272

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