EQS-News: Unigold aktualisiert die Mineralressourcenschätzung für das Candelones-Projekt: 2,291 Millionen Unzen Gold in gemessenen und angezeigten Ressourcen

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Unigold aktualisiert die Mineralressourcenschätzung für das Candelones-Projekt: 2,291 Millionen Unzen Gold in gemessenen und angezeigten Ressourcen



17.08.2026 / 21:13 CET/CEST

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Die neue Schätzung umfasst die gesamte Mineralisierung im Gebiet Candelones und beinhaltet alle bisherigen Bohrungen.

Gemessene und angezeigte ("M&I") Ressourcen von 69,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,03 g/t Gold, die 2.291.000 Unzen Gold enthalten

Die M&I-Ressource enthält zudem 4,3 Millionen Unzen Silber und 131,9 Millionen Pfund Kupfer; die abgeleitete Ressource enthält weitere 387.000 Unzen Silber und 18,0 Millionen Pfund Kupfer

100%ige Umwandlung der historischen abgeleiteten Ressource in angezeigte und gemessene Ressourcen (M&I).

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 17. August 2026) - Unigold Inc. (TSXV: UGD) (OTC Pink: UGDIF) (FSE: UGB1) ("Unigold" oder das "Unternehmen") freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für das Candelones-Projekt bekannt zu geben, das zu der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession Neita Sur in der Dominikanischen Republik gehört. Die aktualisierte Schätzung gilt ab dem 6. August 2026 und ersetzt die am 31. Mai 2021 veröffentlichte Schätzung. Diese aktualisierte MRE ist so zuverlässig, dass sie wirtschaftliche Machbarkeitsstudien oder vorläufige Machbarkeitsstudien dieser Ressourcen rechtfertigt. Die Ressourcen befinden sich im Wesentlichen vollständig innerhalb eines optimierten Tagebaus, und weniger als 4 % der Ressourcen liegen als unterirdische Erweiterung unterhalb der optimierten Tagebausohle.

Tabelle 1.0 - Kombinierte Mineralressourcenschätzung für Tagebau und Untertagebau für CMC und CE, Stand: 6. August 2026

Kategorie Tonnen

insgesamt Gold

(g/t) Silber

(g/t) Kupfer

(%) Goldgehalt

(Koz) Silbergehalt

(Koz) Kupfergehalt

(Klbs) Gemessen 31 001 872 1,13 2,13 0,10 1 125 2 127 71 794 Angezeigt 38 133 903 0,95 1,75 0,07 1 167 2 150 60 148 M+I 69 135 774 1,03 1,92 0,09 2 291 4 277 131 943 Abgeleitet 5 288 811 1,20 2,28 0,10 203 387 18 010

Anmerkungen folgen unten…

Bei der Mineralressourcenschätzung wurde für die konzeptionelle Tagebau-Bewertung von Sulfiden und Übergangsmaterial ein marginaler NSR-Grenzwert von 32,75 USD/t und für Oxidmaterial ein Grenzwert von 23,75 USD/t verwendet, während für die konzeptionelle Untertage-Bewertung ein marginaler NSR-Grenzwert von 92,75 USD/t verwendet wurde. Der NSR-Grenzwert wurde auf der Basis eines Goldpreises von 3 500 USD pro Unze Gold, 45,00 USD pro Unze Silber und 4,75 USD pro Pfund Kupfer berechnet, bei metallurgischer Ausbeutung von 84 % für Gold, 55 % für Silber und 87 % für Kupfer in der Sulfid-Mineralisierung sowie von 50 % für Gold in Oxiden und 70 % im Übergangsbereich. Kostenannahmen von 2,85 USD/t für den Tagebau von Sulfiden und Übergangsmaterial sowie 2,30 USD/t für Oxidmaterial. 60,00 USD/t für den Untertagebau, 30,00 USD/t für die Aufbereitung von Übergangs- und Sulfidmineralien, 21,00 USD/t für die Aufbereitung von Oxidmineralien und 2,75 USD/t für G&A. Weitere Parameter für die NSR waren eine Lizenzgebühr von 5 % pro Tonne und ein Diskontsatz von 5 %. Ein Gesamtböschungswinkel von 50° wurde für die Sulfiddomänen der Lagerstätten CMC und CE angewendet. Für die Oxid- und Übergangsbereiche wurden Gesamtböschungswinkel von 42° bzw. 45° angewendet. Die Werte für die Mineralgehaltskappung in der Lagerstätte Candelones Main/Connector (CMC) wurden mithilfe von logarithmischen Normalverteilungsdiagrammen für jedes geschätzte Element und jede Verwitterungszone bestimmt. Für die Lagerstätte Candelones Extension (CE) ergab eine Überprüfung der Analyseverteilungen, dass Mineralgehaltskappung nicht erforderlich war, daher wurden bei der Gehaltsschätzung keine Top-Cuts (Obergrenzen) angewendet. Für die Schätzung der Mineralressourcen wurden separate topografische Flächen verwendet. Bei der Modellierung der CMC-Lagerstätte wurde das hochauflösende, aus LiDAR-Daten abgeleitete Digital Terrain Model der Machbarkeitsstudie von 2022 verwendet, während die CE-Lagerstätte mithilfe des Copernicus Global Digital Surface Model (COP30) modelliert wurde. Es fand keine Anpassung der Kragenhöhe bei der CE-Lagerstätte statt. Für die aktuelle Mineralressourcenschätzung wurden neue dreidimensionale (3D) Drahtgittermodelle entwickelt, um die mineralisierten Bereiche innerhalb der Lagerstätten Candelones Main/Connector (CMC) und Candelones Extension (CE) zu definieren. Die Drahtgittermodelle wurden unter Verwendung von geologischen Daten und Erzprobendaten sowie 1-m-Wirtschaftsmischproben interpretiert, die mit einem Cut-off-Gehalt von 0,1 g/t Gold erstellt wurden. Um die geologische Kontinuität und Übereinstimmung mit den Bohrlochdaten sicherzustellen, wurden die interpretierten mineralisierten Hüllzonen überprüft, bevor sie für die Mineralressourcenschätzung finalisiert wurden. Die Mineralressourcen wurden unter Verwendung zweier separater Blockmodelle für CE bzw. CMC geschätzt. Beide Lagerstätten wurden auf Basis einer Blockgröße von 10 m × 10 m × 12 m geschätzt, ohne Unterteilung in Teilblöcke. Die Gehalte wurden mittels einfachem Kriging (Ordinary Kriging, OK) mit Leapfrog Geo und Leapfrog Edge Version 2026.1.1 geschätzt. Die Interpolation wurde auf die interpretierten mineralisierten Bereiche beschränkt. Die hier dargestellten Mineralressourcen wurden von Micon International Limited auf Basis der Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben ihre Wirtschaftlichkeit noch nicht aufgezeigt. Aktuell meint die qualifizierte Person (QP) von Micon nicht, dass die Schätzung der Mineralressourcen wesentlich durch Umwelt- oder Genehmigungsfaktoren, rechtliche, eigentumsrechtliche, marktbezogene oder andere relevante Einflussfaktoren beeinflusst wird. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss und die durchgeführten Arbeiten reichen nicht aus, um die abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch durchaus davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei weiterer Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Die Tonnageschätzungen basieren auf individuell gemessenen Schüttdichten und wurden für Oxid-, Übergangs- und Sulfidzonen interpoliert. Die Ressourcen werden unverdünnt und in situ ausgewiesen. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung gilt als am 6. August 2026 erstellt. Die Tonnagen und Unzen in den Tabellen sind auf die nächsten Tausend gerundet. Daher kann es sein, dass die Zahlen aufgrund einer Rundung nicht die Summe ergeben. Herr William J. Lewis, P.Geo., und Matt Ball, MIMMM, von Micon International Limited, die gemäß NI 43-101 als qualifizierte Personen definiert sind, sind für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung verantwortlich. Herr Mohsin Hashmi, P.ENG. von Micon International Limited, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, ist verantwortlich für das RPEEE-Minendesign, das bei der Bewertung der aktualisierten Mineralressourcenlagerstätten verwendet wurde. Die Oxid- und Übergangsmineralressourcen für das CMC-Gebiet unterscheiden sich von den zuvor offengelegten Mineralressourcen für diese Zone aus dem Jahr 2022, da sich die wirtschaftlichen Parameter aufgrund höherer Metallpreise sowie gestiegener Abbau-, Verarbeitungs- und Verwaltungskosten (G&A) geändert haben. Darüber hinaus wurde eine Änderung an der Aufbereitungsmethode von Haufenlaugung auf Mahlung vorgenommen, so dass nun auch die Kupfergewinnung erfasst wird. Diese Änderung der Aufbereitungsmethode hat zu einer geringeren metallurgischen Ausbeute für das Material in den Oxid- und Übergangsbereichen der Lagerstätte geführt.

Die aktualisierten Mineralressourcen wurden von Herrn William J. Lewis, P.Geo. und Herrn Matt Ball, MIMMM, von Micon International Limited (qualifizierte Personen gemäß der Definition von NI 43-101) geschätzt. Herr Mohsin Hashmi, P.Eng. von Micon International Limited (eine qualifizierte Person gemäß der Definition von NI 43-101), ist verantwortlich für das RPEEE-Minendesign in der Bewertung der aktualisierten Mineralressourcenlagerstätten. Micon ist unabhängig von Unigold.

Joe Hamilton, Vorsitzender und CEO von Unigold, merkt an: "Die Bereitstellung dieser konsolidierten Ressource folgt auf metallurgische Studien, gemäß derer das Oxid- und Übergangsmaterial bei Candelones, das Gegenstand einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 für eine kleine Haufenlaugungsanlage war, für die Flotation geeignet ist, wenn auch mit etwas geringeren Ausbeuten im Vergleich zur Haufenlaugung. Da dieses Oxid- und Übergangsmaterial nur einen kleinen Teil der gesamten Ressource ausmacht, ist es sinnvoll, das gesamte Material in einer einzigen Flotationsanlage aufzubereiten. Diese Ressourcenschätzung ermöglicht es Unigold, Machbarkeitsstudien für die konsolidierte Ressource in der Region zu beginnen. Wir sind nun davon überzeugt, dass wir alle Materialarten und Mineralisierungen innerhalb der Lagerstätte mit einer einzigen Flotationsanlage aufbereiten können, so dass Cyanid vollständig aus dem Verfahren herausfällt. Das räumt effektiv ein zentrales Anliegen der lokalen Gemeinden aus."

Fast 93 % der bekannten Ressource werden als gemessenes und angezeigtes Material klassifiziert. Die Ressourcenschätzung ist durch Bohrungen, nicht durch die Geologie, begrenzt und ist in die Tiefe sowie entlang des Streichens offen. Unigold ist davon überzeugt, dass die Ressourcenbasis durch weitere Bohrungen erweitert werden kann. Bohrprogramme und Budgets werden in Verbindung mit technischen Arbeiten entwickelt und später in diesem Jahr in Studien zur Wirtschaftlichkeit einfließen.

Unigold beabsichtigt, die Genehmigungsverfahren und umfassenden Maßnahmen zur Einbindung der Gemeinde in der Dominikanischen Republik parallel zu den technischen Studien fortzusetzen und die lokalen Gemeinden während des gesamten Planungsprozesses miteinzubeziehen. MIMARENA (die staatliche Umweltbehörde) hat kürzlich Rahmenvorgaben für Projekte zur Mineralgewinnung veröffentlicht und diese werden als Leitfaden für den gesamten bevorstehenden Prozess dienen.

Die Mineralressourcenschätzung ("MRE") basiert auf insgesamt 475 Bohrlöchern (120.000 Meter). Diese MRE wurde in Übereinstimmung mit den Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") erstellt und gilt ab dem 6. August 2026. Die hier offengelegten Mineralressourcen werden in einen technischen Bericht aufgenommen, der sich derzeit in Bearbeitung befindet.

QA/QC

Bei der Diamantkernbohrung werden sowohl Werkzeuge mit HQ- als auch mit NQ-Durchmesser verwendet. Die Bohrungen werden zunächst mit HQ-Bohrern angelegt und dann mit NQ-Bohrern fertiggestellt. Der Bohrkern wird in der Auswertungseinrichtung vor Ort entgegengenommen. Dort wird er fotografiert und in Bezug auf geotechnische und geologische Daten erfasst und weiteren physikalischen Tests unterzogen, einschließlich der Analyse der magnetischen Suszeptibilität und spezifischen Dichte. Die Proben werden identifiziert, erfasst, mit einer Nass-Diamantsäge geteilt, und eine Hälfte des Bohrkerns wird zur Analyse versandt und die verbleibende Hälfte wird vor Ort gelagert. Es wird eine Mindestprobenlänge von 0,3 Metern und eine maximale Probenlänge von 1,5 Metern verwendet. Die meisten Proben wiesen eine durchschnittliche Länge von 1,0 Metern auf, sofern die geologischen Grenzen keine abweichende Probenlänge erforderten. Zertifizierte Standards und Leerproben werden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingefügt und machen etwa 5-10 % der Proben aus. Die Proben werden an eine von Bureau Veritas betriebene Probenaufbereitungseinrichtung in der Dominikanischen Republik versandt. Die Analyse erfolgt im Labor von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in Vancouver, B.C., Kanada. Alle Proben werden mittels einer 50-Gramm-Bleisammel-Brandprobe und Atomabsorptionsspektrometrie auf Goldgehalt analysiert. Darüber hinaus werden die meisten Proben auch mithilfe einer Multielement-Analyse von 36 Elementen nach Mehrsäurenaufschluss mittels ICP-OES untersucht.

Herr William J. Lewis, P.Geo., Herr Matt Ball, MIMMM, und Herr Mohsin Hashmi, P.Eng (Qualifizierte Personen gemäß NI 43-101) von Micon, haben die Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Den Herren Lewis, Ball und Hashmi sind keine politischen, ökologischen oder sonstigen Risiken bekannt, die die potenzielle Erschließung der mineralischen Ressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

Herr Joseph Hamilton, P.Geo., CEO von Unigold, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Unigold Inc. - Goldexploration in der Karibik

Unigold ist ein kapitalkräftiges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen (über 9 Millionen CAD in bar zum 31. März 2026), das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol UGD und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol UGB1 gehandelt wird. Die Candelones-Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen befinden sich in der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession "Neita Sur" in der Provinz Dajabón im Nordwesten der Dominikanischen Republik. Diese 9.990 ha große Konzession durchlief die verschiedenen Genehmigungsstufen problemlos und es steht aktuell die Erteilung einer Explorationskonzession aus. Das Unternehmen legte im vierten Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie für den Oxidanteil des Candelones-Vorkommens vor. Die 10.902 ha große Explorationskonzession "Neita Norte" wurde dem Unternehmen im zweiten Quartal 2023 erteilt. Anfang 2024 schloss Unigold ein Earn-in-Abkommen mit Barrick Gold ab. Damit kann Barrick eine Beteiligung von bis zu 60 % am Konzessionsgebiet Neita Norte erwerben, indem es über einen Zeitraum von acht Jahren mindestens 12 Millionen Dollar investiert und eine vorläufige Machbarkeitsstudie für eine identifizierte Lagerstätte vorlegt. Barrick kann weitere 20 % an der Konzession Neita Norte erwerben, wenn es innerhalb der nächsten vier Jahre eine Machbarkeitsstudie allein finanziert. Die beiden Konzessionen bilden zusammen den größten einzelnen Aufschluss von vulkanischem Gestein der kreidezeitlichen Tireo-Formation. Dieses Inselbogengebiet beherbergt vulkanogene Massivsulfidlagerstätten, epithermale Systeme mit mittlerer und hoher Sulfidierung sowie Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme. Unigold hat innerhalb der Konzessionsgebiete über 20 Bereiche identifiziert, die Goldsysteme an der Oberfläche aufweisen. Unigold konzentriert sich auf die mehrere Millionen Feinunzen schwere Candelones-Mineralisierung und ist gerade dabei, diese Lagerstätten in die Produktion zu bringen. Unigold ist seit dem Jahr 2002 in der Dominikanischen Republik tätig und genießt für seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten weiterhin eine starke Unterstützung der lokalen Gemeinden.

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Herr Joseph Hamilton

Vorsitzender und CEO

Tel.: +1 416 866-8157

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