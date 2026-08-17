Fast jeder zehnte Euro der Haushalte fließt in Freizeitausgaben

Berlin, 17. ⁠Aug (Reuters) - Private Haushalte in Deutschland geben mehr Geld für Freizeit, Sport und Kultur aus. Durchschnittlich flossen 2024 dafür 309 Euro pro Monat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht 9,5 Prozent der ‌gesamten Konsumausgaben von durchschnittlich 3257 Euro im Monat. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 hatte der Anteil noch bei 8,6 Prozent oder 245 ⁠Euro gelegen. ⁠Zu dem Bereich zählen unter anderem Ausgaben für Pauschalreisen, Sportartikel, Bücher, Zeitschriften, Eintrittskarten oder Haustiere.

Mit diesem Anteil bleibt der Bereich Freizeit, Sport und Kultur der viertgrößte Posten in den Haushaltsbudgets. Den mit Abstand größten Anteil machen weiterhin die Ausgaben für Wohnen, Energie und ‌Instandhaltung mit 36,3 Prozent aus. Danach folgen ‌die Ausgaben für Nahrungsmittel mit 14,0 Prozent und für Verkehr mit 13,8 Prozent.

Die Ausgaben unterscheiden sich jedoch deutlich je nach Einkommen, fanden die Statistiker ⁠heraus. So wendeten private Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von unter ‌1300 Euro nur 5,7 Prozent oder ⁠76 Euro für Freizeit, Sport und Kultur auf. Bei Haushalten mit einem Einkommen von mehr als 5000 Euro lag der Anteil mit 10,7 Prozent oder 545 Euro fast doppelt ‌so hoch.

Auch die Art des Haushalts ⁠spielt den Angaben zufolge eine ⁠Rolle. Anteilig am wenigsten gaben Alleinlebende mit 8,3 Prozent ihrer Konsumausgaben für diesen Bereich aus. Am meisten waren es bei Paaren ohne Kind mit 10,1 Prozent. Haushalte von Alleinerziehenden (9,9 Prozent) und Paare mit Kindern (9,8 Prozent) lagen dazwischen.

Für die Erhebung werden pro Jahr 12.000 Haushalte befragt. Einbezogen werden Haushalte fast aller sozialen Gruppierungen - außer Haushalten von Selbstständigen. Die Teilnehmer dokumentieren dabei auf freiwilliger Basis ⁠ihre Einnahmen und Ausgaben für einen Monat.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)