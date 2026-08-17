Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.08.2026

onvista · Uhr
Thema: E-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
aap ImplantateBericht 2. Quartal 2026
AurizonBericht Geschäftsjahr 2026
BHP GROUPBericht Geschäftsjahr 2026
BLUESCOPE STEELBericht Geschäftsjahr 2026
DIERIG HOLDINGBericht 2. Quartal 2026
FabrinetBericht Geschäftsjahr 2026
GeelyBericht 2. Quartal 2026
HIAG ImmobilienBericht 2. Quartal 2026
Hisense Home AppliancesBericht 2. Quartal 2026
JB Hi-FiBericht Geschäftsjahr 2026
Minera AlamosBericht 2. Quartal 2026
PINE TECHNOLOGYBericht Geschäftsjahr 2026
ROYAL UNIBREWBericht 2. Quartal 2026
The a2 MilkBericht Geschäftsjahr 2026
Thungela ResourcesBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Geely
BHP GROUP
Thungela Resources
Fabrinet
aap Implantate
Minera Alamos
Hisense Home Appliances
ROYAL UNIBREW
DIERIG HOLDING
PINE TECHNOLOGY
The a2 Milk
BLUESCOPE STEEL
Aurizon
JB Hi-Fi
HIAG Immobilien

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