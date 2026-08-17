Geely-Gründer Eric Li gibt Spitzenposten auf

Shanghai/Peking, ⁠17. Aug (Reuters) - Geely-Gründer Eric Li gibt den Spitzenposten bei dem chinesischen Autobauer auf. Seine Aufgabe an der Spitze des Verwaltungsrats übernehme ‌Andy An, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der 1963 geborene Li, der ⁠Geely vor ⁠vier Jahrzehnten gegründet hatte und auch Anteile am Stuttgarter Autobauer Mercedes hält, bleibe an der Spitze der Geely-Holding, hieß es in der Pflichtmitteilung an die ‌Börse weiter. Sein Abschied vom ‌operativen Geschäft erlaube es ihm, sich verstärkt um andere geschäftliche Verpflichtungen zu kümmern.

Geely ist ⁠einer der härtesten Wettbewerber für den chinesischen ‌Marktführer BYD. Zu ⁠dem Konzern gehören unter anderem Marken wie Volvo, Polestar, Geely Auto, Zeekr und Lynk & Co. Langfristig strebe Geely ‌an, zwei Drittel ⁠seines Absatzes außerhalb Chinas ⁠zu erwirtschaften, sagte An am Montag. Dabei sollten Luxusmodelle verschiedener Geely-Marken in den Volvo-Fabriken in Europa gefertigt werden.

(Bericht von Zhang Yan, Qiaoyi Li und Ju-min Park, geschrieben von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)