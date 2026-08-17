Huthis: Haben saudische Schiffe im Roten Meer angegriffen

17. ⁠Aug (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um die Konflikte im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich die Angaben ‌nicht unabhängig überprüfen:

14.06 Uhr - Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben eigenen Angaben zufolge ⁠ein ⁠saudisches Militärschiff und vier Begleitschiffe im Roten Meer angegriffen. Dabei habe die vom Iran unterstützte Gruppe Raketen eingesetzt, teilt Huthi-Militärsprecher Jahja ‌Saree auf Telegram mit. ‌Eine Bestätigung der saudischen Behörden liegt zunächst nicht vor.

01.45 Uhr - Der Schiffsverkehr ⁠durch die Straße von Hormus geht ‌nach Angriffen auf ⁠Tanker und ins Stocken geratenen Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran deutlich zurück. Am ‌Wochenende passierten ⁠den Daten des Analyseunternehmens ⁠Kpler zufolge nur fünf Frachtschiffe die Meerenge, wobei an einem Tag sogar kein einziges Schiff registriert wurde. Am vorangegangenen Wochenende waren es noch 31 Schiffe.

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