Huthis: Haben saudische Schiffe im Roten Meer angegriffen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

17. ⁠Aug (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um die Konflikte im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich die Angaben ‌nicht unabhängig überprüfen:

14.06 Uhr - Die jemenitischen Huthi-Rebellen haben eigenen Angaben zufolge ⁠ein ⁠saudisches Militärschiff und vier Begleitschiffe im Roten Meer angegriffen. Dabei habe die vom Iran unterstützte Gruppe Raketen eingesetzt, teilt Huthi-Militärsprecher Jahja ‌Saree auf Telegram mit. ‌Eine Bestätigung der saudischen Behörden liegt zunächst nicht vor.

01.45 Uhr - Der Schiffsverkehr ⁠durch die Straße von Hormus geht ‌nach Angriffen auf ⁠Tanker und ins Stocken geratenen Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran deutlich zurück. Am ‌Wochenende passierten ⁠den Daten des Analyseunternehmens ⁠Kpler zufolge nur fünf Frachtschiffe die Meerenge, wobei an einem Tag sogar kein einziges Schiff registriert wurde. Am vorangegangenen Wochenende waren es noch 31 Schiffe.

(Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 17.08.2026
Dax dürfte leicht im Plus starten – gute Vorgaben aus Asienheute, 06:00 Uhr · onvista
Dax dürfte leicht im Plus starten – gute Vorgaben aus Asien
Krieg im Nahen Osten
US-Rahmenabkommen mit Iran läuft aus: Was hat es gebracht?heute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Vorbörse 14.08.2026
Dax mit Gewinnen erwartet – Nikkei und Kospi im Plus14. Aug. · onvista
Dax mit Gewinnen erwartet – Nikkei und Kospi im Plus
Referenzsorte Brent
Ölpreise treten trotz Iran-Spannungen auf der Stelleheute, 05:52 Uhr · dpa-AFX
Ein Mann arbeitet an einer Ölbohranlage.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Hohe Kurse, niedrige Volatilität
Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht'sheute, 12:23 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Garantiert ist nur eine geringe Rendite15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen