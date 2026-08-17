Ifo: Mehr Stornierungen belasten deutschen Wohnungsbau

Reuters · Uhr
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Berlin, 17. ⁠Aug (Reuters) - Die deutschen Wohnungsbauer klagen vermehrt über stornierte Projekte. Der Anteil der betroffenen Unternehmen erhöhte sich im Juli auf 13,1 Prozent, nach 11,4 Prozent im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage mitteilte. "Die Auftragslage entwickelt sich ‌langsam in die richtige Richtung, gleichzeitig werden wieder mehr Projekte storniert", sagte der Chef der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Das zeigt, wie fragil die Erholung im ⁠Wohnungsbau weiterhin ist."

Insgesamt ⁠hat sich die Stimmung im Wohnungsbau zu Beginn der zweiten Jahreshälfte etwas aufgehellt. Das Barometer für das Geschäftsklima legte auf minus 29,3 Punkte zu, von minus 30,6 Zählern im Juni. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage besser. Die Erwartungen trübten sich dagegen geringfügig ein und bleiben pessimistisch. "Die gestiegenen ‌Baugenehmigungen kommen offenbar langsam in der Branche an", ‌sagte Wohlrabe. "Bis daraus eine breite Erholung entsteht, ist es aber noch ein weiter Weg."

Bei der Auftragslage zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Der Anteil der Unternehmen, die ⁠über zu wenig Aufträge berichten, sank von 43,7 auf 41,2 Prozent. Bei der ‌Materialversorgung hat sich die Situation etwas entspannt: ⁠Der Anteil der Unternehmen mit Engpässen bei wichtigen Vorprodukten sank von 9,7 auf 8,5 Prozent.

Von Januar bis Mai stieg die Zahl der Baugenehmigungen um 15,4 Prozent auf 104.700 Wohnungen. Experten schätzen, dass in ‌Deutschland rund 1,4 Millionen Wohnungen fehlen. ⁠Besonders angespannt ist die Lage in Großstädten. ⁠Die Bundesregierung will mit dem sogenannten Bauturbo gegensteuern. Damit wird es Kommunen erlaubt, schneller nachzuverdichten, aufzustocken, zu erweitern und umzunutzen. Zudem sollen Rekordmittel in den sozialen Wohnungsbau fließen. Auch sollen Baustandards gesenkt werden.

Dennoch dürften dem Ifo-Institut zufolge in diesem Jahr nur 185.000 Wohnungen fertiggestellt werden - ein 15-Jahres-Tief. "Die Aussichten für den Wohnungsbau in Deutschland hatten sich bis zum Februar zwar etwas aufgehellt", sagte Ifo-Branchenexperte Ludwig Dorffmeister kürzlich. "Der Iran-Krieg und die anziehende Bauinflation ⁠dürften den Projektentwicklern und Häuslebauern das Leben aber wieder erschweren."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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