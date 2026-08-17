Inlandsreisen auf Rekordniveau - Geschäftsleute als Treiber

Berlin, 17. ⁠Aug (Reuters) - Die Deutschen haben im vergangenen Jahr so viele Reisen im eigenen Land unternommen wie noch nie. Die Zahl der mehrtägigen Inlandsreisen stieg um 3,9 Prozent auf den Rekordwert von 169 Millionen. Dies waren fünf ‌Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Gleichzeitig sank die Zahl der Auslandsreisen ⁠deutlich: Sie ⁠brach um 8,3 Prozent auf 105 Millionen ein, blieb damit aber noch mit 5,4 Prozent deutlich über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Die Pandemie hatte für enorme Einbrüche gesorgt. Insgesamt ging 2025 die Zahl aller mehrtägigen Reisen um 1,1 Prozent zum Vorjahr auf 274 ‌Millionen zurück.

Den Anstieg bei den Inlandsreisen führen ‌die Statistiker vor allem auf mehr Geschäftsreisen zurück. Deren Zahl stieg verglichen mit 2024 um 10,5 Prozent auf 41 Millionen. Damit erreichten die dienstlichen ⁠Reisen fast wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie. Die privaten Reisen ‌gingen hingegen um 2,9 Prozent auf ⁠rund 233 Millionen zurück.

Beliebtestes Auslandsziel blieb Italien, fanden die Statistiker heraus. Insgesamt 12,4 Prozent aller mehrtägigen Auslandsreisen führten in das südeuropäische Land. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Österreich ‌mit 11,1 Prozent und Spanien ⁠mit 10,9 Prozent. Dahinter rangierten Frankreich (8,3 ⁠Prozent) und die Niederlande (7,7 Prozent). "Diese fünf Länder behaupten sich – in gelegentlich wechselnder Reihenfolge – seit zehn Jahren als die Top-Auslandsziele der Reisenden aus Deutschland", betonten die Statistiker.

Das mit Abstand am häufigsten genutzte Verkehrsmittel für mehrtägige Reisen blieb das Auto. Es wurde im vergangenen Jahr für 60,2 Prozent der Reisen genutzt. Die Bahn kam auf einen Anteil von 19,2 Prozent, das Flugzeug auf 15,2 Prozent. Reisebusse ⁠spielten mit 2,7 Prozent eine untergeordnete Rolle.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)