Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormus

Dubai, 17. ⁠Aug (Reuters) - Der Iran droht mit einer Verschärfung der Spannungen in der Straße von Hormus und der gesamten Region, falls die USA ein vorläufiges Friedensabkommen nicht vollständig umsetzen. Teheran werde für diplomatische Bemühungen ‌eine Frist von wenigen Wochen setzen, bevor es in die Offensive gehe, sagte ein hochrangiger iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters ⁠am Montag. "Innerhalb ⁠der vom Iran gesetzten kurzen Frist von wenigen Wochen müssen alle Bestimmungen des Abkommens von den USA umgesetzt werden", erklärte er. "Dies ist eine Bedingung für weitere Verhandlungen mit den USA."

Der Iran habe das Vertrauen in die Diplomatie mit Washington verloren. "Es ‌ist eine erwiesene Tatsache, dass es den ‌USA mit einem Abkommen nicht ernst ist und sie sich an keines halten werden", sagte der Insider. Daher sei es unrealistisch, auf ⁠Vermittler zu vertrauen, in der Hoffnung, eine dauerhafte Einigung zu erreichen. "Iranische ‌Stellen müssen darauf vorbereitet sein, die ⁠Spannungen in der Straße von Hormus und der weiteren Region weiter anzuheizen", fügte er hinzu. Teheran sei bereit, schwierige Entscheidungen zu treffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Die ‌diplomatischen Bemühungen auf Grundlage einer ⁠Vereinbarung vom Juni sind zuletzt ins ⁠Stocken geraten. Der Iran betont, die strategisch wichtige Meerenge werde erst wieder geöffnet, wenn die USA zu dem Abkommen zurückkehrten. Die USA haben eine Seeblockade gegen den Iran verhängt, zudem hat das US-Finanzministerium mit einer beispiellosen wirtschaftlichen Isolation des Landes gedroht. Der iranische Insider betonte, Teheran sei bereit, die Blockade mit einem "raschen und präzisen" Militärschlag zu brechen, sollte die ⁠Diplomatie scheitern.

(Bericht von Parisa Hafezi Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)