IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics verstärkt Führungskompetenzen im Radiopharmazeutikabereich mit der Ernennung von Dr. Ryan Simms zum Chief Operating Officer und Head of Radiopharmaceutical Programs

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics verstärkt Führungskompetenzen im Radiopharmazeutikabereich mit der Ernennung von Dr. Ryan Simms zum Chief Operating Officer und Head of Radiopharmaceutical Programs

Montreal, QC, Kanada, 17. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum®-Technologie entwickelt, freut sich, die Ernennung von Ryan Simms, PhD, zum Chief Operating Officer (COO) und Head of Radiopharmaceutical Programs bekannt zu geben. Damit verstärkt das Unternehmen seine Führungs- und Entwicklungskompetenzen für die Weiterentwicklung seiner Programme für radiopharmazeutische Wirkstoffkonjugate (RDC).

Ryan bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung gezielter Radiopharmazeutika von der Entdeckung bis zu ersten klinischen Studien am Menschen sowie die operativen Führungskompetenzen in das Unternehmen mit, die erforderlich sind, komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in umsetzbare Entwicklungsprogramme zu übertragen, so Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. Er wird dank seiner Fachkenntnisse wesentlich zur Beschleunigung unserer radiopharmazeutischen Programme und der Erweiterung des Potenzials der Accum®-Plattform beitragen.

Dr. Simms verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Radiopharmazeutika und im operativen Bereich und kann mit einer Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung zielgerichteter Radiopharmazeutika von der Entdeckung bis zur klinischen Entwicklung aufwarten. Er hatte wichtige Führungspositionen bei Fusion Pharmaceuticals inne, wo er die Bereiche Chemie, Radiochemie, klinische Herstellung und externe Partnerschaften leitete und mehrere Programme im klinischen Stadium unterstützte. Fusion Pharmaceuticals entwickelte sich zu einem führenden Akteur im Bereich der zielgerichteten Radiopharmazeutika und wurde 2024 für rund 2 Milliarden US$ von AstraZeneca übernommen.

Dr. Simms war zudem in leitenden Funktionen bei Abdera Therapeutics und dem Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) tätig, wo er seine Expertise auf den Gebieten CMC-Strategie, Fertigung, Isotopversorgung und Radiochemie sowie im technischen Betrieb aufbaute. Diese Kombination aus Erfahrung in Wissenschaft, Entwicklung und Betrieb wird ihm bei der Wahrnehmung seiner umfassenderen Aufgaben als COO zugutekommen, wenn Defence seine Programme und Aktivitäten im Radiopharmazeutikabereich ausbaut. Dr. Simms hat einen PhD in Engineering von der Queens University und absolvierte anschließend postdoktorale Forschungsarbeiten im Bereich Chemie an der University of Toronto.

Ich freue mich sehr, mich Defence anzuschließen, zumal das Unternehmen derzeit seine Kompetenzen und Ambitionen im Radiopharmazeutikabereich ausbaut, erklärt Dr. Simms. Wir verfügen über vielversprechende Kandidaten in der Entwicklung und haben einen klaren Weg für ihre Weiterentwicklung vor uns. Unsere unmittelbare Priorität besteht darin, einen Leitkandidaten auszuwählen und diesen systematisch durch die präklinische Charakterisierung zu führen. Zugleich werden wir den CMC- und Fertigungsrahmen etablieren, der erforderlich ist, um seine Weiterentwicklung in Richtung klinischer Prüfung zu unterstützen. Weitere Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben.

Dr. Simms Ernennung schließt an die kürzliche Berufung von Dr. Amie Phinney zum President und CEO sowie die Eröffnung der neuen Niederlassung von Defence im McMaster Innovation Park in Hamilton an, im Herzen eines der führenden kanadischen Ökosysteme für Radiopharmazeutika. Zusammen bringen diese Meilensteine Defence für seine nächste Wachstumsphase in Position.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Amie Phinney

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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