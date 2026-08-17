IRW-News: Discovery Mining Ltd. : Discovery gibt weitere Explorationserfolge in Borden bekannt, erweitert die Hauptzone um mehr als einen halben Kilometer

IRW-PRESS: Discovery Mining Ltd. : Discovery gibt weitere Explorationserfolge in Borden bekannt, erweitert die Hauptzone um mehr als einen halben Kilometer

- Untertagebohrungen bestätigen und erweitern weiterhin die Hauptzone und die East Lower Zone (ELZ) 1,2,3

o Hauptzone: 9,16 g/t über 25,9 m, einschließlich 18,40 g/t über 4,0 m und einschließlich 21,52 g/t über

o 4,8 m; 7,01 gpt auf 10,2 m; 7,63 gpt auf 8,6 m; 4,75 gpt auf 19,3 m, einschließlich 7,90 gpt auf

o 5,0 m; 9,23 gpt auf 14,0 m, einschließlich 13,41 gpt auf 8,3 m; und 12,79 gpt auf 7,3 m, einschließlich 18,45 gpt auf 4,4 m

o Zone East Lower: 6,92 gpt auf 12,9 m, einschließlich 9,16 gpt auf 7,3 m; 13,33 gpt auf 13,2 m, einschließlich 31,04 gpt auf 4,7 m; 5,25 g/t über 15,4 m, einschließlich 10,09 g/t über 5,5 m; und 10,21 g/t über 3,9 m

- Oberflächenbohrungen erweitern die Hauptzone um einen halben Kilometer in Tauchrichtung nach Nordosten 1,2,3

o 6,34 gpt auf 8,7 m, einschließlich 11,04 gpt auf 3,7 m

1. Alle Untersuchungsergebnisse werden ungeschnitten angegeben.

2. In dieser Pressemitteilung bezieht sich gpt auf Gramm pro Tonne und m auf Meter.

3. Die Abschnitte werden sowohl anhand der tatsächlichen Mächtigkeit als auch anhand der Kernlänge angegeben.

10. August 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ - gab heute Ergebnisse der laufenden Exploration in der Borden-Mine des Unternehmens bekannt, die Teil des 255.000 bis 285.000 m umfassenden Explorationsprogramms des Unternehmens für das Jahr 2026 sind. Die Ergebnisse, die 21 Bohrlöcher (7.036 m) umfassen, bestätigten und erweiterten erneut die Mineralressourcen und dehnten zudem die Mineralisierung in der Hauptzone, der primären Quelle der aktuellen Produktion im Borden-Betrieb, erheblich aus.

Tony Makuch, Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender von Discovery, kommentierte: Die Explorationsbohrungen in Borden liefern weiterhin hervorragende Ergebnisse. Borden umfasst ein ausgedehntes Grundstücksgebiet in einem hochprospektiven, noch wenig erkundeten Grünsteingürtel in der Region Abitibi. Die heutigen Ergebnisse zeigen weitere Fortschritte bei der Ressourcenumwandlung und den Erweiterungsbohrungen in der Hauptzone und der East-Lower-Zone, wo wir weiterhin Durchschneidungen erzielen, die genauso gut oder sogar besser sind als die im aktuellen Ressourcenmodell enthaltenen. Darüber hinaus haben wir die Oberflächenbohrungen intensiviert, um das großräumige Wachstumspotenzial von Borden zu erschließen. Die ersten Ergebnisse der Oberflächenbohrungen sind sehr ermutigend und umfassen Abschnitte, die die Main-Zone um mehr als einen halben Kilometer in Fallrichtung nach Nordosten über die derzeitige abgeleitete Ressource hinaus erweitern. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial des Gebiets und sind ein hervorragender Start für unseren Plan zum Ausbau des Borden-Betriebs. Wir planen, die Bohrungen in Richtung Nordosten fortzusetzen, um weitere Ausdehnungen zu finden und damit zu belegen, dass auf unserem 1.000 km²großen Grundstück in der Region Abitibi nahe Chapleau noch viel mehr Gold zu entdecken ist.

Die Bohrungen in der Borden-Mine umfassten insgesamt 22 Bohrlöcher (7.411,6 m) von der Oberfläche und aus dem Untertagebau, um die Ressourcen in der Hauptzone und der East Lower Zone nahe der nordöstlichen Grenze der abgeleiteten Ressourcen zu konvertieren und zu erweitern (Abbildungen 1, 2 und 3).

Link zu den 3D-Darstellungen: https://vrify.com/decks/23611?auth=a727fee7-ac0e-4d36-8728-7e60aa2614fd

Die Borden-Mine befindet sich etwa 190 km südwestlich der Dome-Mühle, in der Nähe von Chapleau und im südlichen Teil des Borden-Lake-Greenstone-Gürtels. Die Hauptzone ist eine in Ost-West-Richtung verlaufende Struktur, die entlang der ebenfalls in Ost-West-Richtung verlaufenden Genesis-Deformationszone (GDZ) liegt und an einen bedeutenden Kontakt zwischen felsischem Gneis und Amphibolit angrenzt. Bisherige Arbeiten haben die Zone über eine Streichlänge von mehr als 1,7 km entlang des Streichs nachverfolgt und deuten darauf hin, dass die Zone eng mit Quarzadern, Biotit-Granat-Alteration und Pyrit verbunden ist. Die ELZ ist eine parallel verlaufende und weniger erkundete Struktur, die sich etwa 500 m westlich der Hauptzone befindet, wo jüngste Arbeiten auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeuten.

Die Bohrungen in der Hauptzone umfassten 1 Bohrloch (1.344), das von der Oberfläche aus fertiggestellt wurde, sowie 14 Bohrlöcher (4.187,6 m), die unter Tage gebohrt wurden.

Die Bohrungen vom Untertage aus wurden von Ausschnitten im östlichen Teil des Explorationsstollens 585 aus durchgeführt, der sich in der Hängewand der Zone befindet, und lieferten weiterhin äußerst positive Ergebnisse, darunter Abschnitte mit 9,16 g/t über 25,9 m, einschließlich 18,40 g/t über 4,0 m und 21,52 g/t über 4,8 m, in Bohrung 585-00275; 12,79 g/t über 7,3 m, einschließlich 18,45 g/t über 4,4 m in Bohrung 585-00142; 6,11 g/t über 3,2 m in Bohrung 585-00130; 7,01 g/t über 10,2 m in Bohrloch 585-00148; 4,75 g/t über 19,3 m, einschließlich 7,90 g/t über 5,0 m, in Bohrloch 585-00305; und 9,23 g/t über 14,0 m, einschließlich 13,41 g/t über 8,3 m, in Bohrloch 585-00306 (Tabelle 1). Die Bohrlöcher 585-00142 und 585-00130 wurden etwa 100 Meter in Sturzrichtung der aktuellen abgeleiteten Ressource gebohrt, während die Bohrlöcher 585-00305 und 585-00306 75 bis 100 Meter östlich davon gebohrt wurden.

Die Bohrung BL26-001119, die von der Oberfläche aus gebohrt wurde, zielte auf eine Stelle 350 Meter entlang des Streichs der aktuellen Ressource ab und erzielte positive Ergebnisse mit einem Abschnitt von 6,34 g/t über 8,7 m, einschließlich 11,04 g/t über 3,7 m.

Die Bohrungen in der East Lower Zone umfassten 7 Bohrlöcher (1.880 m), die von zwei Bohrplattformen auf der 585er-Sohle aus durchgeführt wurden, um das Erweiterungspotenzial nahe den unteren Grenzen der Zone zu bestätigen und zu bewerten. Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen: 6,92 gpt auf 12,9 m, einschließlich 9,16 gpt auf 7,3 m, in Bohrloch 585-00292; 13,33 g/t über 13,2 m, einschließlich 31,04 g/t über 4,7 m, in Bohrloch 585-00291; 5,25 g/t über 15,4 m, einschließlich 10,09 g/t über 5,5 m, in Bohrloch 585-00298; 10,21 g/t auf 3,9 m in Bohrloch 585-00294; und 3,59 g/t auf 17,4 m in Bohrloch 585-00290, die sich nahe der Grenze der aktuellen abgeleiteten Ressource befinden. Die Zone bleibt in der Tiefe offen.

Die Auswertung der oben genannten Bohrergebnisse zeigt, dass sowohl die Hauptzone als auch die östliche untere Zone weitgehend wie geplant verlaufen und Gehalte sowie Mächtigkeiten aufweisen, die denen des aktuellen Ressourcenmodells entsprechen oder diese sogar übertreffen. Diese Ergebnisse sowie neue Abschnitte, die entlang des Sturzverlaufs und in nordöstlicher Richtung gefunden wurden, belegen weiterhin das hervorragende Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum im Zuge der fortgesetzten Bohrungen.

Das Programm wird mit vier Untertagebohrgeräten fortgesetzt, die darauf abzielen, die Ressourcen zu konvertieren und zu erweitern. Zudem werden die Arbeiten zur Verlängerung des Explorationsstollens 585 in Richtung Nordosten fortgesetzt, um neue Bohrplattformen für künftige Bohrungen zu schaffen. Zwei Oberflächenbohrgeräte sind ebenfalls im Gebiet nordöstlich der Hauptzone im Einsatz.

Tabelle 1: Abschnitte aus dem Untertagebau Borden 1, 2, 3

ZONE Loch-ID Gesamt Von Bis Kernlänge Geschätzt Au Anmerkungen

Bohrung Tatsächliche

Tiefe Breite

(m) (m) (m) (m) (g/t)

Tief 585-00275 215,0 166,9 196,3 29,4 25,9 9,16

Haupt

Zone

inkl.

168,3 172,9 4,6 4,0 18,40

inkl.

185,4 190,8 5,4 4,8 21,52

585-00142 379,7 343,2 351,3 8,1 7,3 12,79

inkl.

345,2 350,1 4,9 4,4 18,45

585-00306 290,8 246,0 261,5 15,5 14,0 9,23

inkl.

251,5 260,7 9,2 8,3 13,41

585-00272 228,0 206,5 215,7 9,2 8,6 7,63

585-00148 348,8 305,2 316,0 10,8 10,2 7,01

inkl.

305,2 310,1 4,9 4,6 12,43

585-00274 237,0 195,0 208,1 13,1 8,3 6,15

585-00305 311,6 260,0 281,1 21,1 19,3 4,75

inkl.

266,0 271,5 5,5 5,0 7,90

585-00303 360,4 310,5 316,2 5,7 4,5 4,59

585-00307 286,0 242,0 245,1 3,1 2,8 4,01

249,3 252,0 2,7 2,6 5,15

585-00308 338,0 288,5 294,4 5,9 5,0 4,10

inkl.

290,0 292,3 2,3 2,0 6,13

585-00278 256,0 221,0 224,5 3,5 2,8 5,09

585-00311 204,7 119,5 130,7 11,2 8,6 5,72 DZ1

inkl.

120,8 126,4 5,6 4,3 8,58

144,6 147,2 2,6 2,0 6,70

585-00130 360,1 331,4 335,0 3,6 3,2 6,11

Ost 585-00291 252,0 222,0 242,1 20,1 13,2 13,33

Unterer

Zone

inkl.

235,0 242,1 7,1 4,7 31,04

585-00292 267,2 260,0 279,5 19,5 12,9 6,92

inkl.

268,5 279,5 11,0 7,3 9,16

inkl.

273,0 279,5 6,5 4,3 12,95

585-00298 322,9 275,1 296,7 21,6 15,4 5,25

inkl.

275,5 283,3 7,8 5,5 10,09

585-00294 260,6 221,1 227,1 6,0 3,9 10,21

236,5 240,0 3,5 2,0 4,37

585-00290 250,3 208,7 231,4 22,7 17,4 3,59

inkl.

220,6 231,4 10,8 8,2 4,31

inkl.

227,0 231,4 4,4 3,3 7,67

585-00286 252,0 191,6 206,8 15,2 9,9 3,37

inkl.

200,3 204,3 4,0 2,6 5,07

585-00301 275,0 147,1 149,3 2,2 1,4 6,16

219,8 220,4 0,6 0,4 5,21

232,6 233,9 1,3 0,8 3,01

Borden-OberflächBL26- 1344,0 1247,1 1257,1 10,0 8,7 6,34

e 001119

inkl.

1250,6 1254,9 4,3 3,7 11,04

1. Alle Untersuchungsergebnisse werden ungeschnitten angegeben.

2. Die Abschnitte werden sowohl anhand der tatsächlichen Mächtigkeit als auch anhand der Kernlänge angegeben.

3. Die Bohrlöcher 585-00131 und 585-00140 sind in der obigen Tabelle nicht enthalten, da sie niedrige Gehalte aufwiesen

Abbildung 1. Borden-Mine

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85524/100826_DE_DSV.001.jpeg

Abbildung 2. Borden-Mine - Tiefe Hauptzone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85524/100826_DE_DSV.002.jpeg

Abbildung 3. Borden-Mine - Ost-Unterzone ELZ

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85524/100826_DE_DSV.003.jpeg

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die Explorationsprogramme von Discovery in Borden werden unter der Aufsicht von Eric Kallio, P.Geo., Senior Vice President, Exploration, Kara Byrnes, P.Geo., Vice President, Exploration und Geologie - Porcupine, und Craig Yuill, P.Geo., Exploration Manager, durchgeführt. Herr Kallio, Frau Byrnes und Herr Yuill sind qualifizierte Personen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und haben die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Die Leser werden auf die Mineralressourcenschätzung verwiesen, wie sie im aktuellen technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Porcupine Complex, Ontario, Kanada - NI 43-101-Bericht zur vorläufigen Bewertung mit Stichtag 13. Januar 2025 (der Technische Bericht) dargelegt ist, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Aussagen zu Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Grundstücks anzutreffen sein wird. Der technische Bericht enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufigen Charakter hat. Er umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird.

QA/QC-KONTROLLEN

Das Unternehmen befolgt ein Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm (QA/QC), um sicherzustellen, dass die Probenahme und Analyse aller Explorationsarbeiten gemäß den bewährten Verfahren durchgeführt werden.

In Borden werden die Proben in einer gesicherten Einrichtung in Chapleau, Ontario, unter Aufsicht qualifizierter Geologen protokolliert und entnommen. NQ-Kernproben werden überwiegend in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte für den Versand vorbereitet und die andere Hälfte zur späteren Überprüfung der Untersuchungsergebnisse aufbewahrt wird. Alle 20 Proben werden zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), grobes Blindmaterial und Duplikate eingefügt. Die Kernproben werden von Activation Laboratories abgeholt und über eine Kontrollkette vom Standort bis zum zertifizierten externen Analyselabor zur Aufbereitung und Untersuchung nachverfolgt.

Discovery nutzt das akkreditierte externe Labor Activation Laboratories für die Durchführung seiner Kernanalysen.

ActLabs ist vom Standards Council of Canada zertifiziert, der die Anforderungen der ASB-RG Mineral Analysis Laboratory for the Accreditation of Mineral Analysis Testing Laboratories sowie der Norm CAN-P-4E ISO/IEC 17025: Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien erfüllt.

Die Probenvorbereitung umfasst das Zerkleinern der Bohrkerne, bis 80 % der Partikel eine Korngröße von 2 mm unterschreiten, das Riffel-Teilen von 500 Gramm und das Pulverisieren, bis 95 % der Partikel eine Korngröße von 105 µm unterschreiten, gefolgt von einer sowohl planmäßigen als auch speziell angeforderten Reinigung mit Quarzsand. Die Goldanalyse erfolgt mittels Feuerprobe - Atomabsorptionsspektrometrie - an einer 50-Gramm-Pulpe-Probe mit Gehaltsbereichen zwischen 5 und 10.000 ppb. Proben mit Gehalten über 10.000 ppb werden mit einem gravimetrischen Abschlussverfahren analysiert. Ausgewählte hochgradige Proben werden zudem mittels des Screen-Metallics-Verfahrens analysiert.

ÜBER DISCOVERY

Discovery Mining Ltd. ist ein wachsendes Edelmetallunternehmen, das durch sein Engagement in den Bereichen Gold, Silber und anderen kritischen Mineralien Wert für seine Stakeholder schafft. Discovery treibt Pläne voran, die jährliche Goldproduktion durch Investitionen in die Porcupine-Vermögenswerte des Unternehmens mehr als zu verdoppeln. Zu diesen gehören mehrere Betriebsstätten, attraktive Wachstumsprojekte und ein erhebliches Explorationspotenzial in einem der weltweit renommiertesten Goldfelder in und um Timmins (Ontario). Die Übernahme der Kidd-Betriebe im Juni 2026 hat die Landposition von Discovery innerhalb des Goldfeldes weiter ausgebaut, wertvolle Infrastruktur bereitgestellt, die das wachsende Goldgeschäft des Unternehmens unterstützen wird, und das aktuelle Produktionsprofil des Unternehmens um kritische Mineralien erweitert. Das Silberengagement von Discovery stammt hauptsächlich aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cordero, einer der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten, die sich in der Nähe von Infrastruktur in einem ertragreichen Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet.

Im Namen des Vorstands,

Tony Makuch, P. Eng

Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Utting, CFA

Senior Vice President Investor Relations

Telefon: 416-806-6298

E-Mail: mark.utting@dsvmining.com

Website: www.dsvmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet anzusehen. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem die Ressourcenumwandlung und die Erweiterungsbohrungen am Standort der Borden-Mine, die Möglichkeit, den Standort der Borden-Mine auszubauen und einen Lagerbetrieb zu entwickeln, sowie der voraussichtliche Zeitplan und die damit verbundenen Vorteile; die erwarteten Ergebnisse und der Zeitplan im Zusammenhang mit dem aktualisierten Explorationsprogramm am Porcupine-Komplex; die Möglichkeit, neue Entdeckungen auf dem gesamten Grundstück zu machen; den Zeitplan im Zusammenhang mit einer für 2026 geplanten Aktualisierung der Mineralressourcen und die damit verbundenen erwarteten Vorteile; die Fähigkeit, Mineralressourcen bei Pamour umzuwandeln und zu erweitern; die Erschließung der Porcupine-Betriebe sowie deren attraktive Wirtschaftlichkeit und erhebliches Explorationspotenzial; die Baubeschlussfassung und -entwicklung, die Ergebnisse des technischen Berichts sowie die erwarteten Kapital- und Betriebskosten, die Unterhaltskosten, den Nettobarwert, den internen Zinsfuß, die Abbaumethode für die Porcupine-Betriebe, die Amortisationszeit, die Verarbeitungskapazität, die durchschnittliche jährliche Metallproduktion, die durchschnittlichen Ausbeuten bei der Aufbereitung, die Verlängerung der Konzession, die Genehmigungen für die Anlagen, die erwarteten Abbau- und Aufbereitungsmethoden, den Produktionszeitplan und das Metallproduktionsprofil der Machbarkeitsstudie, die voraussichtliche Bauzeit, die erwartete Lebensdauer der Mine, die erwarteten Ausbeuten und Gehalte, die erwarteten Produktionsraten, die Infrastruktur, Studien zu sozialen und ökologischen Auswirkungen, die Fertigstellung wichtiger Maßnahmen zur Risikominderung, einschließlich des Zeitpunkts des Erhalts von Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Wasser und Strom, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Schaffung von Arbeitsplätzen und anderer lokaler wirtschaftlicher Vorteile, Steuersätze und Rohstoffpreise, die die Entwicklung des Projekts unterstützen würden, sowie sonstige Aussagen, die die Erwartungen oder Schätzungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der zukünftigen Leistung, der betrieblichen, geologischen oder finanziellen Ergebnisse zum Ausdruck bringen. Informationen zu Mineralressourcen-/Reservenabschätzungen und deren wirtschaftlicher Analyse, die in den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie enthalten sind, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar, da sie eine Vorhersage der zu erwartenden Mineralisierung sowie der Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, falls eine Minerallagerstätte erschlossen und abgebaut würde. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Folgen oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören der Abschluss der Bohrprogramme und die daraus resultierenden Ergebnisse, die Fähigkeit, die erforderlichen Bohrungen fristgerecht abzuschließen, sowie die Auswirkungen des Abschlusses solcher Bohrprogramme auf die Fähigkeit des Unternehmens, im Jahr 2026 eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu erstellen; Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Marktzugangsbeschränkungen oder Zölle, Änderungen der US-Gesetze und -Richtlinien zur Regulierung des internationalen Handels, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen oder die Einführung von Zöllen, Handelsbeschränkungen oder Gegenmaßnahmen ausländischer und inländischer Regierungen, Änderungen bei den Kosten und der Verfügbarkeit von Waren und Rohstoffen sowie bei der Versorgung, Logistik- und Transportengpässe, Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Marktvolatilität aufgrund unsicherer Handelspolitik und Zölle, sowie die tatsächlichen Ergebnisse laufender und künftiger Explorationsaktivitäten; Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen und geologischen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen für die in der Erschließungsphase befindlichen und die in Betrieb befindlichen Vermögenswerte des Unternehmens; die Genauigkeit historischer und zukunftsgerichteter Schätzungen zu betrieblichen und finanziellen Informationen, die von Newmont bereitgestellt werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die Porcupine-Betriebe zu integrieren; Aussagen zu den Porcupine-Betrieben, einschließlich der Ergebnisse technischer Studien und der erwarteten Kapital- und Betriebskosten, der laufenden Kosten, der internen Rendite, der Erneuerung von Konzessionen oder Schürfrechten, der prognostizierten Lebensdauer der Mine und anderer Merkmale der Porcupine-Betriebe, einschließlich des Barwerts, des Zeitpunkts etwaiger Umweltprüfungsverfahren sowie der Verpflichtungen im Zusammenhang mit Rekultivierungs ; der Betrieb kann neuen Krankheiten, Epidemien und Pandemien ausgesetzt sein, einschließlich etwaiger andauernder oder künftiger Auswirkungen von COVID-19 (sowie damit verbundener andauernder oder künftiger regulatorischer oder staatlicher Maßnahmen) und deren Auswirkungen auf den Gesamtmarkt und den Handelskurs der Aktien des Unternehmens; Anordnungen oder Auflagen auf Provinz- und Bundesebene (einschließlich in Bezug auf den Bergbaubetrieb im Allgemeinen oder für den Betrieb erforderliche Nebengeschäfte oder Dienstleistungen) in Kanada und Mexiko, die alle zahlreiche Aspekte des Betriebs des Unternehmens beeinträchtigen können, darunter die Möglichkeit, Personal zum und vom Standort zu befördern, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern und Lieferungen sowie die Möglichkeit, gefördertes Silber zu verkaufen oder zu liefern; Änderungen der Gesetzgebung, Kontrollen oder Vorschriften auf nationaler und lokaler Ebene; die Nichteinhaltung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -vorschriften; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern (sowie die Möglichkeit, diese zu günstigen Konditionen zu sichern); Störungen bei der Wartung oder Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur und IT-Systeme; Schwankungen des Goldpreises oder bestimmter anderer Rohstoffe wie Dieselkraftstoff, Erdgas und Strom; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten, einschließlich geotechnischer Herausforderungen und Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten sowie des Zeitpunkts und der Rate der Gewinnung ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten beeinflusst werden können); Wechselkursschwankungen (insbesondere des kanadischen Dollars, des US-Dollars und des mexikanischen Pesos); die Auswirkungen der Inflation; geopolitische Konflikte; Beziehungen zu Mitarbeitern und der lokalen Bevölkerung; die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsverfahren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bergbaureformgesetze in Mexiko) sowie vorläufige oder endgültige gerichtliche, schiedsgerichtliche und/oder behördliche Entscheidungen; Betriebsstörungen; die Verfügbarkeit von und gestiegene Kosten im Zusammenhang mit Bergbaugut und Arbeitskräften; Verzögerungen bei Bauentscheidungen und der Erschließung der Porcupine-Betriebe; Änderungen hinsichtlich der beabsichtigten Methode des Abbaus und der Aufbereitung von Erz aus den Porcupine-Betrieben; die mit dem Bergbau und der Mineralverarbeitung verbundenen inhärenten Risiken und Gefahren, einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck und Einstürze; das Risiko, dass die Bergwerke des Unternehmens nicht wie geplant funktionieren; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zur Umsetzung seiner Geschäftspläne zu beschaffen; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken; Enteignung oder Verstaatlichung von Eigentum; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko sowie in anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen künftig tätig sein könnte; erhöhte Kosten und Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Auswirkungen des Klimawandels; die Kosten und der Zeitplan für die Exploration, den Bau und die Erschließung neuer Lagerstätten; das Risiko von Verlusten aufgrund von Sabotage, Protesten und anderen zivilen Unruhen; die Auswirkungen der globalen Liquidität und Kreditverfügbarkeit sowie die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage prognostizierter zukünftiger Cashflows; Risiken, die sich aus dem Halten von Derivaten ergeben; und Geschäftsmöglichkeiten, die das Unternehmen möglicherweise verfolgen wird. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, sowie die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung dieser zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 19. Februar 2026 sowie im technischen Bericht des Unternehmens (der Technische Bericht) mit dem Titel Porcupine Complex, Ontario, Kanada - NI 43-101-Bericht zur vorläufigen Bewertung mit Gültigkeitsdatum 13. Januar 2025 beschrieben, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Haftungsausschluss zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung: Der technische Bericht enthält die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die vorläufigen Charakter hat. Er umfasst abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung realisiert wird. Leser sollten den vollständigen Text des technischen Berichts zu den Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven konsultieren, der unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85524

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85524&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA25466C1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.