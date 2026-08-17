IRW-News: Medaro Mining Corp.: Medaro unterzeichnet finale Earn-in-Vereinbarung zum Erwerb von bis zu 100 % der Anteile am Silber-Zink-Projekt Sala in Schweden

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Medaro unterzeichnet finale Earn-in-Vereinbarung zum Erwerb von bis zu 100 % der Anteile am Silber-Zink-Projekt Sala in Schweden

Vancouver, BC - 17. August 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. Mai 2026 mitteilen zu können, dass mit der Firma Sinclair Gold Ltd., vormals bekannt unter dem Namen Alicanto Minerals Limited (ASX: SGC) (der Optionsgeber), eine finale Earn-in-Vereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet wurde. Medaro hat im Rahmen der Vereinbarung die Möglichkeit, sich sämtliche Rechtstitel und wirtschaftlichen Anteile (100 %) am Silber-Zink-Projekt Sala (Sala oder das Konzessionsgebiet) in Zentral-Schweden zu sichern. Das Konzessionsgebiet setzt sich aus mehreren Explorationslizenzen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von 91 km2 abdecken, die als aussichtsreich für Silber- und Zinkvorkommen gilt.

Transaktionsbedingungen

Vereinbarungsgemäß kann das Unternehmen schrittweise bis zu 100 % der Konzessionsanteile erwerben, indem es Anteile an einer Holdinggesellschaft, die das Konzessionsgebiet hält, erwirbt, Barzahlungen und Aktienemissionen an den Optionsgeber leistet sowie Explorationsausgaben tätigt (das Earn-in).

Das Unternehmen kann bis zu 90 % der Konzessionsanteile erwerben, indem es Barzahlungen in Höhe von insgesamt 800.000 CAD leistet, insgesamt 800.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien) ausgibt und Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 1.750.000 CAD tätigt wie folgt:

· Erste Zahlung: 50.000 CAD in bar und 250.000 Vergütungsaktien, zahlbar innerhalb von fünf (5) Tagen nach dem Inkrafttreten der Vereinbarung (der Vertragsbeginn).

· Earn-in im ersten Jahr (50 % Gesamtbeteiligung): 250.000 CAD in bar, 250.000 Vergütungsaktien und Explorationsausgaben in Höhe von 750.000 CAD bis spätestens zum ersten Jahrestag des Vertragsbeginns.

· Earn-in im zweiten Jahr (90 % Gesamtbeteiligung): 500.000 CAD in bar, 300.000 Vergütungsaktien und Explorationsausgaben in Höhe von 1.000.000 CAD bis spätestens zum zweiten Jahrestag des Vertragsbeginns.

Nach Abschluss der Earn-in-Phase kann das Unternehmen die verbleibenden Projektanteile von 10 % durch Entrichtung von 500.000 CAD in bar und Ausgabe von 400.000 Vergütungsaktien bis spätestens zum dritten Jahrestag des Vertragsbeginns erwerben (die Option).

Sobald sich das Unternehmen eine Beteiligung von 90 % am Konzessionsgebiet gesichert hat, behält der Optionsgeber eine Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr (NSR) in Höhe von 1,0 % ein. Diese erhöht sich auf 2,0 %, sobald das Unternehmen das Konzessionsgebiet zu 100 % in Besitz nimmt.

Das Earn-in und die Option können nach alleinigem Ermessen des Unternehmens ausgeübt werden. Für das Unternehmen besteht auch die Möglichkeit, die Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben vorzeitig zu entrichten bzw. zu leisten.

Alle Wertpapiere, die in Verbindung mit der Transaktion ausgegeben werden, sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Sperrfrist von vier Monaten gebunden.

Als Voraussetzung für den Abschluss der im Rahmen des Earn-ins und der Option vorgesehenen Transaktionen gilt, dass die Vertragsparteien alle erforderlichen Einwilligungen, Bescheide und behördlichen Zulassungen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange, erhalten.

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Historischer Tagebaubetrieb im Bergbaudistrikt Sala

Die erfolgreiche Unterzeichnung einer verbindlichen Earn-in-Vereinbarung zur Übernahme des Silber-Zink-Projekts Sala ist ein bedeutender Meilenstein für Medaro und ein entscheidender Schritt beim Ausbau unseres Portfolios hochwertiger Explorationsprojekte, so Mark Carruthers, President und CEO von Medaro Mining. Sala ist ein außergewöhnliches und aussichtsreiches Projekt, das mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und Explorationsdaten aufwartet sowie beachtliches Wachstumspotenzial birgt. In die Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets sind bereits erhebliche finanzielle Mittel und umfangreiche technische Arbeiten geflossen, die uns erfreulicherweise als solide Grundlage für die weitere gezielte Exploration und technische Evaluierung dienen werden. Ich möchte den Teams von Medaro und Sinclair sowie unseren Beratern persönlich für ihren Einsatz und ihr Engagement bei der erfolgreichen Umsetzung dieser Transaktion danken. Es ist uns ein Anliegen, den Ausbau des Projekts Sala voranzutreiben und langfristig einen entsprechenden Mehrwert für unsere Aktionäre zu erwirtschaften.

Jeff Sansom, CEO von Sinclair Gold Ltd., erklärt: Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Medaro abzuschließen und den weiteren Ausbau des Projekts Sala damit auf einen klaren Kurs zu bringen. Sala profitiert von den umfangreichen historischen Arbeiten, die hier bereits stattgefunden haben, und gilt nach wie vor als ein äußerst vielversprechendes Silber-Zink-Projekt in einem etablierten Bergbaudistrikt. Aus unserer Sicht ist Medaro in einer guten Ausgangslage, um durch gezielte Explorationsinitiativen das volle Potenzial des Projekts auszuschöpfen und gleichzeitig eine bedeutende zukünftige Beteiligung sowie Wertschöpfung für die Aktionäre von Sinclair zu sichern.

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Luftaufnahme der Infrastruktur im Bereich der Silbermine Sala

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Über Sinclair Gold Ltd.

Sinclair Gold Ltd. (ASX: SGC) (vormals Alicanto Minerals Limited) ist ein australisches Goldexplorations- und Golderschließungsunternehmen, das sich auf den Ausbau des Goldprojekts Mt. Henry in den Eastern Goldfields Westaustraliens konzentriert. Sinclair wird von einem äußerst erfahrenen Team aus Board-Mitgliedern, Führungsexperten und technischen Fachkräften unterstützt, die dank ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Firefly Metals Ltd (ASX: FFM), Bellevue Gold Ltd (ASX: BGL), Cygnus Metals Ltd (ASX: CY5), Andean Silver Ltd (ASX: ASL) und Midas Minerals Ltd (ASX: MM1) eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen können und mit ihrem profunden Knowhow in den Bereichen Geologie, Projektentwicklung und Kapitalmärkte den Ausbau des Projekts Mt. Henry zu einem skalierbaren Goldsystem mit einem klaren Kurs in Richtung Erschließung verantworten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@medaromining.com, besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.medaromining.com, rufen Sie unter 1 866 998 6536 an oder sehen Sie sich die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca an.

Im Namen des Unternehmens

gezeichnet

Mark Carruthers

President & Chief Executive Officer

Medaro Mining Corp.

220 - 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.carruthers@medaromining.com

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem: Aussagen bezüglich der in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, eine Beteiligung von bis zu 100 % an dem Konzessionsgebiet zu erwerben; der voraussichtliche Zeitplan und der Abschluss der Earn-in-Zahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben; die Entscheidung des Unternehmens, etwaige Zahlungen, Aktienemissionen oder Explorationsausgaben im Zusammenhang mit dem Earn-In oder der Option zu beschleunigen; die Einholung aller erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen; die Beibehaltung des NSR durch den Optionsgeber; die Entscheidung des Unternehmens, 100 % des Konzessionsgebiets im Rahmen der Option zu erwerben; sowie das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets; die Pläne des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets und zur Bewertung seines Potenzials.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, unter anderem: dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält; dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um die Anforderungen des Earn-in und der Option zu erfüllen; und dass die Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgebiet wie derzeit erwartet fortgesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass das Unternehmen die Earn-in- oder Optionsbedingungen möglicherweise nicht erfüllt; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht alle erforderlichen Zustimmungen, Anordnungen und behördlichen Genehmigungen erhält, einschließlich einer gegebenenfalls nach schwedischem Recht erforderlichen ISP-Genehmigung; Risiken, die mit der Mineralexploration verbunden sind, einschließlich des Risikos, dass die Exploration nicht zur Entdeckung oder Abgrenzung von Mineralressourcen führt; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren; Schwankungen der Rohstoffpreise; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Branchenbedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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