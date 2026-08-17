IRW-News: Neural Therapeutics Inc.: Hanf.com-Transaktion schreitet voran: Neural Therapeutics erhält bedingte Genehmigung der CSE

IRW-PRESS: Neural Therapeutics Inc.: Hanf.com-Transaktion schreitet voran: Neural Therapeutics erhält bedingte Genehmigung der CSE

Toronto, Ontario / 14. August 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) (Neural oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es von der Canadian Securities Exchange (die CSE) die bedingte Genehmigung für die Notierung der Aktien des Unternehmens nach Abschluss der bereits zuvor angekündigten Fundamental-Change-Transaktion mit CWE European Holdings Inc. (CWE), Betreiberin des Hanf.com-Geschäfts in Deutschland, erhalten hat (die Series B Transactions). Nach Abschluss der Series B Transactions beabsichtigt das Unternehmen, seinen Namen in Hanf.com Inc. zu ändern (der Resultierende Emittent).

Die bedingte Genehmigung der CSE stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zum Abschluss der Series B Transactions dar. Im Rahmen dieser Transaktionen wird Neural die verbleibende Beteiligung an CWE erwerben, die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, wodurch CWE zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Resultierenden Emittenten werden wird.

Die bedingte Genehmigung steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der bereits angekündigten Finanzierung (die Concurrent Financing), die in der Pressemitteilung von Neural vom 27. März 2026 näher beschrieben wurde, des Abschlusses der Series B Transactions, der Umsetzung der erforderlichen Treuhand- bzw. Escrow-Vereinbarungen, der Vornahme der erforderlichen Einreichungen auf SEDAR+ sowie der Erledigung weiterer noch ausstehender CSE-Unterlagen und Gebühren. Darüber hinaus werden Aktien des Resultierenden Emittenten, die an bestimmte CWE-Aktionäre im Austausch gegen im Jahr 2019 ausgegebene Gründeraktien von CWE ausgegeben werden, gemäß National Policy 46-201 - Escrow for Initial Public Offerings einer Escrow-Bindung unterliegen. Ein Termin für die Aufnahme des Handels mit den Aktien des Resultierenden Emittenten nach Abschluss des Fundamental Change wird von der CSE festgelegt, sobald die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Neural und das Ergebnis erheblicher Anstrengungen beider Teams, sagte Ian Campbell, Chief Executive Officer von Neural. Nachdem die Zustimmung der Aktionäre vorliegt und die bedingte Genehmigung der CSE erteilt wurde, konzentrieren wir uns nun darauf, die verbleibenden Abschlussbedingungen zu erfüllen und die Transaktion abzuschließen. Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss eine starke Plattform bietet, um das Geschäft von Hanf.com weiter auszubauen und die langfristigen Chancen des Unternehmens zu nutzen.

Ronnie Jaegermann, Chief Executive Officer von CWE, kommentierte: Wir freuen uns sehr, diese Phase des Prozesses erreicht zu haben. Hanf.com hat sich in Deutschland eine bedeutende Präsenz im Einzelhandel, E-Commerce und B2B-Geschäft aufgebaut. Als Teil eines kanadischen börsennotierten Unternehmens werden wir über eine breitere Unternehmensplattform verfügen, um unser Geschäft weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Schritte abzuschließen und das nächste Kapitel für Hanf.com einzuleiten.

Am 25. Mai 2026 stimmten die Aktionäre von Neural den Series B Transactions und den damit verbundenen Angelegenheiten zu, einschließlich der vorgeschlagenen Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens sowie der vorgeschlagenen Namensänderung in Hanf.com Inc. Der Abschluss der Series B Transactions steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die verbleibenden Abschlussbedingungen.

Es kann nicht zugesichert werden, dass sämtliche Bedingungen der bedingten Genehmigung der CSE oder der Series B Transactions erfüllt werden oder dass die Series B Transactions zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens abgeschlossen werden.

Über Neural Therapeutics Inc.

Neural Therapeutics ist ein Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung, das sich auf die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen konzentriert, darunter Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Die Arzneimittelentwicklungsstrategie des Unternehmens umfasst den Einsatz subhalluzinogener Dosen von Meskalinextrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit aufrechtzuerhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural mit CWE European Holdings Inc., einem führenden deutschen Einzelhändler für CBD- und Hanfprodukte unter der Marke Hanf.com, ein Strategic Investment and Option Agreement ab, auf dessen Grundlage Neural im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion bis zu 100 % von CWE erwerben kann. Die Transaktion soll die kommerzielle Präsenz von Neural in Europa ausbauen und gleichzeitig den Kernfokus des Unternehmens auf Wirkstoffforschung und Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit erhalten.

Am 13. August 2025 schlossen Neural und CWE die erste Phase der Transaktion ab, in deren Rahmen Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb. Neural und CWE arbeiten weiterhin gemeinsam an den nachfolgenden Phasen der Transaktion, und Neural wird über wesentliche Entwicklungen entsprechend informieren.

Über CWE European Holdings Inc.

CWE betreibt über ihre Tochtergesellschaften in Deutschland die Marke Hanf.com, zu der ein Netzwerk spezialisierter Einzelhandelsgeschäfte, E-Commerce-Aktivitäten sowie ein wachsendes B2B-Geschäft mit Schwerpunkt auf CBD-Produkten, damit verbundenen Wellness-Produkten und Zubehör gehören. Hanf.com betreibt 17 Geschäfte in Deutschland, darunter 15 unternehmenseigene Standorte und zwei Franchise-Standorte. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf Deutschland, mit einer besonders starken Präsenz in Bayern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1 (647) 289-6640

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Series B Transactions, den geplanten Erwerb der verbleibenden indirekten Beteiligung an CWE durch Neural, die sich noch nicht im Eigentum des Unternehmens befindet, den Abschluss der Concurrent Financing, die Erfüllung der Bedingungen der bedingten Genehmigung der CSE, den erwarteten Abschluss der Series B Transactions, die Umsetzung der erforderlichen Escrow-Vereinbarungen und regulatorischen Einreichungen, die Festlegung eines Handelstermins nach Abschluss des Fundamental Change, die Aufnahme des Handels mit den Aktien des Resultierenden Emittenten, die geplante Umbenennung des Unternehmens in Hanf.com Inc., die geplante Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens sowie die erwarteten strategischen Vorteile der Series B Transactions.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Abschlusses der Concurrent Financing und der Series B Transactions zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen, der Erfüllung der Bedingungen der bedingten Genehmigung der CSE, der Umsetzung der erforderlichen Escrow-Vereinbarungen, der Einreichungen auf SEDAR+ und sonstiger Anforderungen der CSE, der Fortführung der Geschäftstätigkeit von CWE, der strategischen Beweggründe für die Series B Transactions sowie der erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, das Risiko, dass die Concurrent Financing oder die Series B Transactions nicht wie derzeit vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden, dass die Bedingungen der bedingten Genehmigung der CSE oder andere Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden, dass es zu Verzögerungen bei erforderlichen Einreichungen oder Escrow-Vereinbarungen kommt, dass sich das Geschäft, die Geschäftstätigkeit oder die Finanzlage von CWE verändert, dass sich geltende Gesetze und Vorschriften oder das regulatorische Umfeld für CBD- und Hanfprodukte in Deutschland verändern, sowie Risiken im Zusammenhang mit Finanzierungs- und Marktbedingungen, allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Beteiligung von Neural an CWE.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und Neural übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch ihr Regulation Services Provider, wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist, übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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