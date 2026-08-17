IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold meldet erste Zwischenergebnisse der Säulenlaugungstests für das Projekt Mercur

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold meldet erste Zwischenergebnisse der Säulenlaugungstests für das Projekt Mercur

Toronto, ON - 17. August 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, über neue Ergebnisse aus den metallurgischen Säulenlaugungstests zu berichten, die zur Unterstützung einer Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das unternehmenseigene Projekt Mercur (Mercur oder das Projekt) im US-Bundesstaat Utah durchgeführt werden.

Die früheren metallurgischen Säulenlaugungstests auf dem Projektgelände wurden mit zusammengesetzten Proben (Kompositen) durchgeführt, bei denen man davon ausging, dass sie bei einer einheitlichen Korngröße (12,6 mm bzw. ½ Zoll) ein für oxidische Erze typisches, nicht-refraktäres metallurgisches Verhalten zeigen; Zementagglomerationen wurden ausgeschlossen (nachzulesen im Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA vom 2. Mai 2025, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC).

Bei den diesjährigen Säulenlaugungstests geht es in erster Linie darum, den Einfluss von Korngröße und Zementagglomerationen auf die Laugbarkeit von Gold zu untersuchen, die räumliche und geologische Verteilung der Untersuchungen auszuweiten und die Laugbarkeit der refraktären (sulfidischen und kohlenstoffhaltigen) Erzmaterialien, die ein typischerweise weniger günstiges Laugungsverhalten aufweisen, zu beurteilen.

Das Programm wird im Auftrag von Revival Gold von der Firma Kappes, Cassiday & Associates (KCA) im KCA-Labor in Reno (Nevada) durchgeführt.

Highlights

· Elf metallurgische Komposite aus halben PQ-Kernproben, die während der Feldsaison 2025 aus den Zonen Main und South Mercur entnommen worden waren, wurden von KCA gebrochen, homogenisiert, analysiert und einem Bottle-Roll-Test unterzogen. Außerdem wurden das LECO-Verfahren, eine Multielementanalyse sowie Preg-Robbing-Tests absolviert.

· Die Komposite wurden für den Aufbau einer Laugungstestserie mit 18 Säulen an Korngrößen mit 100 % Siebdurchgang in einem Bereich zwischen 6,3 mm (0,25 Zoll) und 37,5 mm (1,5 Zoll) verwendet.

· Die 18 Proben für die Säulenlaugung wurden einer Perkolation unterzogen. Zwei Proben mit einer Korngröße von 6,25 mm (0,25 Zoll) und eine Probe mit 12,7 mm (0,5 Zoll) erreichten die erforderliche Mindestperkolation nicht und wurden vor dem Einfüllen in die Säulen mit 2,0 kg/t Zement agglomeriert.

· Die Säulenlaugung wurde im Mai, Juni und Juli zu unterschiedlichen Terminen eingeleitet und ist noch nicht abgeschlossen (siehe Tabelle 1). Die durchschnittliche Ausbeute aus den neun Laugungssäulen mit oxidischem Erzmaterial beläuft sich bis dato auf 81 % für Gold und 16 % für Silber. Bei den neun Laugungssäulen mit Refraktärmaterial beläuft sich die durchschnittliche Ausbeute bis dato auf 43 % für Gold und 31 % für Silber.

· Die bisherigen Ergebnisse haben vorläufigen Charakter und werden nach Abschluss des Programms im Herbst dieses Jahres mit den Analyseergebnissen der Rückstände aus den Säulen abgeglichen. Die Planung weiterer metallurgischer Untersuchungen im Hinblick auf die Vormachbarkeitsstudie (PFS) läuft.

Die im Jahr 2026 im Projekt Mercur vorgesehenen Säulenlaugungstests von Revival Gold schreiten voran und die Zwischenergebnisse haben neuerlich bestätigt, dass sich das entsprechende Material für eine herkömmliche Haufenlaugung von gebrochenem Erz eignet, so President und CEO Hugh Agro. Die Daten aus den diesjährigen metallurgischen Untersuchungen und das umfangreiche vorhandene Datenmaterial aus der Analyse der zyanidlöslichen Bestandteile werden zusammen eine genauere Einschätzung der Ausbeute und Verarbeitungsmengen für die Vormachbarkeitsstudie ermöglichen, die bis Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres vorliegen soll.

Tabelle 1: Vorläufige Zusammenfassung der Säulenauslaugungstests

Mineral-ressourcenGeologische Oxidisch/refZerkleinerungs-gröLaugungsdaueNatriumcyanidverZugabe von Zement-zugGold-gehalSilbergeGoldausbeuSilberau

-gebiet Formation raktär ße r brauch Kalkhydrat abe t halt te sbeute

(mm) (Tage) (kg/t) (kg/t) (kg/t) (g/t) (g/t) (%) (%)

East Walls Upper Mercur Refraktär 12,5 63 1,21 2,50 1,01 0,47 36 % 91 %

East Walls Upper Mercur Refraktär 6,3 35 1,08 3,00 1,01 0,47 1 % 1 %

East Walls Lower Mercur Refraktär 12,5 63 0,65 0,50 0,86 8,01 66 % 8 %

East Walls Breccia Oxidisch 12,5 55 0,68 0,75 0,48 1,26 81 % 7 %

Rover Upper Mercur Refraktär 12,5 63 0,90 0,75 0,52 0,56 45 % 68 %

Rover Lower Mercur Refraktär 25 63 0,91 0,75 0,51 13,41 48 % 14 %

Rover Lower Mercur Refraktär 12,5 63 1,02 0,75 0,51 13,41 66 % 22 %

Rover Lower Mercur Refraktär 6,3 63 0,87 0,50 0,51 13,41 51 % 20 %

Rover Lower Mercur Oxidisch 37,5 48 0,50 1,00 0,62 12,31 86 % 13 %

Rover Lower Mercur Oxidisch 12,5 55 0,59 0,50 0,62 12,31 85 % 11 %

Rover Lower Mercur Oxidisch 6,3 48 0,47 2,00 0,62 10,83 94 % 26 %

West Walls Lower Mercur Refraktär 12,5 63 0,65 0,50 0,53 8,89 54 % 19 %

West Walls Breccia Oxidisch 12,5 35 0,36 0,50 0,47 1,82 64 % 14 %

South Mercur Upper Mercur Oxidisch 12,5 63 0,49 0,50 0,90 0,39 66 % 20 %

South Mercur Upper Mercur Refraktär 12,5 55 1,55 15,54 0,94 0,26 23 % 35 %

South Mercur Lower Mercur Oxidisch 37,5 48 0,44 2,00 0,78 0,38 80 % 4 %

South Mercur Lower Mercur Oxidisch 12,5 36 0,56 2,00 0,78 0,38 90 % 21 %

South Mercur Lower Mercur Oxidisch 6,3 33 0,55 2,00 0,78 0,38 85 % 25 %

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und Executive Vice President, Engineering and Development des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten ausschließlich auf Gold fokussierten Minenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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