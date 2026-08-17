IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0061 bis R-0063 mit Abschnitten von bis zu 47,36 % Fe2O3, 6,73 % TiO2 und 0,353 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 auf dem Projekt Radar bekannt

IRW-PRESS: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0061 bis R-0063 mit Abschnitten von bis zu 47,36 % Fe2O3, 6,73 % TiO2 und 0,353 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 auf dem Projekt Radar bekannt

SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0061 bis R-0063 mit Abschnitten von bis zu 47,36 % Fe2O3, 6,73 % TiO2 und 0,353 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 auf dem Projekt Radar für kritische Minerale in Labrador bekannt

VANCOUVER, B.C. / 17. August 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Rohstoffe konzentriert, freut sich, weitere Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern R-0061, -0062 und -0063 bekannt zu geben, die im Jahr 2026 im Rahmen seines laufenden Diamantbohrprogramms für die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) in der Zone Trapper in dem zu 100 % unternehmenseigenen Titan-Vanadium-Eisen-Projekt Radar in der Nähe von Cartwright, Labrador, Kanada, durchgeführt wurden. Die Zone Trapper ist ein Teil eines Oxidkorridors, der die Zonen Falcon und Hawkeye umfasst und sich über insgesamt 29 km² erstreckt (Abbildung 1).

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Abbildung 1: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst.

Für drei weitere Diamantbohrlöcher (R-0061 bis R-0063) des im vierten Quartal 2025 begonnenen MRE-Bohrprogramms sind Analyseergebnisse eingetroffen, die konsistente, breite Abschnitte mit einer Oxidmineralisierung aufweisen.

Die bedeutsamsten Abschnitte beinhalten:

· Bohrloch R-0061: 163,0 m mit 43,07 % Fe2O3, 6,19 % TiO2 und 0,293 % V2O5

o Einschließlich 92,3 m mit 47,36 % Fe2O3, 6,73 % TiO2 und 0,353 % V2O5

· Bohrloch R-0062: 33,0 m mit 34,37 % Fe2O3, 5,24 % TiO2 und 0,173 % V2O5

o Einschließlich 14,8 m mit 40,52 % Fe2O3, 6,38 % TiO2 und 0,217 % V2O5

· Bohrloch R-0063: 98,9 m mit 28,51 % Fe2O3, 4,01 % TiO2 und 0,157 % V2O5

Michael Garagan, CGO und Direktor von SAGA Metals, sagte:

Diese jüngsten Ergebnisse, hervorgehoben durch den bedeutsamen 163-m-Abschnitt in Bohrloch R-0061 mit durchschnittlich 43,07 % FeO, 6,19 % TiO und 0,293 % VO, verdeutlichen weiterhin die beeindruckende Kontinuität und Beständigkeit der Oxidmineralisierung in der gesamten Zone Trapper. Wir sind nur noch ein Bohrloch vom Abschluss des geplanten MRE-Bohrprogramms entfernt. Angesichts der mächtigen Abschnitte mit halbmassivem Oxid, die bei Trapper Nord vorgefunden wurden, hat das Management beschlossen, zwei zusätzliche Bohrlöcher (R-0091 und R-0092) in das Programm aufzunehmen, um entscheidende strukturgeologische Daten zu erfassen, die das Ressourcenmodell weiter stärken werden. Wir sind weiterhin sehr erfreut über das Ausmaß und die Qualität der Mineralisierung, während wir unserer ersten Mineralressourcenschätzung näherkommen.

Die Ergebnisse dieser drei Bohrlöcher, R-0061, R-0062 und R-0063, verdeutlichen - wie auch die zuvor gemeldeten Bohrlochergebnisse - die Beständigkeit der Gehalte und Mächtigkeiten der Oxidmineralisierung und unterstreichen das wachsende Potenzial für eine bedeutsame Mineralressource, die langfristig erheblichen Wert für die Aktionäre von SAGA schaffen könnte.

Höhepunkte der detaillierten Aufzeichnungen der Bohrlöcher R-0061 bis R-0063

· Bohrloch R-0061 (Querschnitt S11, Abbildung 2): Bohrloch R-0061 wurde auf dem Querschnitt S11 mit einem Azimut von 218° und einer Neigung von -45° bis in eine Tiefe von insgesamt 359 m gebohrt. Die in einer Tiefe von 51,9 m durchteufte Oxidzone ist 244,4 m lang (wahre Mächtigkeit 221,2 m) und besteht aus 93,5 m halbmassivem und 150,8 m rhythmisch geschichtetem Oxid.

· Bohrloch R-0062 (Querschnitt S12, Abbildung 3): Bohrloch R-0062 wurde auf dem Querschnitt S12 mit einem Azimut von 38° und einer Neigung von -60° bis in eine Tiefe von insgesamt 251 m gebohrt. Die an der Oberfläche (0,0 m) durchteufte Oxidzone ist 111,4 m lang (wahre Mächtigkeit 101,8 m) und besteht aus 36,2 m halbmassivem und 75,2 m rhythmisch geschichtetem Oxid.

· Bohrloch R-0063 (Querschnitt G10 - Trapper Grace, Abbildung 4): Bohrloch R-0063 wurde auf dem Querschnitt G10 mit einem Azimut von 180° und einer Neigung von -45° bis in eine Tiefe von insgesamt 542 m gebohrt. Die bei 61,7 m durchteufte Oxidzone ist 137,8 m lang (wahre Mächtigkeit 79,0 m) und besteht aus 6,5 m halbmassivem und 131,3 m rhythmisch geschichtetem Oxid.

Das First-Pass-Explorationsbohrloch R-0063 auf dem Querschnitt G10 in der Zone Trapper Grace (siehe Abbildungen 4 und 5 unten) hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und fast 100 m mit korrelierenden Titan-, Vanadium- und Eisengehalten durchteuft. Dieses Ergebnis verdeutlicht das Potenzial der Zone als zukünftige Erweiterung der Hauptzone Trapper und wird in die bevorstehende Erörterung im Zusammenhang mit der Mineralressourcenschätzung (MRE) integriert werden.

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Abbildung 2: Querschnitt durch S11 in Richtung Nordwest, der R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0051 und R-0061 zeigt und einen Abschnitt einer Schichtungssequenz mit der 3D-Magnetinversion der bodengestützten magnetischen Untersuchung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 hervorhebt. Für R-0012, R-0013, R-0014, R-0015, R-0051 und R-0061 dargestellte Analyseergebnisse.

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Abbildung 3: Querschnitt durch S12 in Richtung Nordwest, der R-0052, R-0053, R-0062 und R-0064 zeigt und Abschnitte halbmassiver Oxide und einer Schichtungssequenz mit der 3D-Magnetinversion der bodengestützten magnetischen Untersuchung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 hervorhebt. Für R-0052, R-0053 und R-0062 dargestellte Analyseergebnisse. Für R-0064 stehen Analyseergebnisse noch aus.

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Abbildung 4: Querschnitt von G10, Blickrichtung Osten, mit R-0063 und Abschnitten mit halbmassiven Oxiden sowie der Schichtungssequenz mit der 3D-Magnetinversion der Boden-Magnetfeldvermessung 2025 in der Zone Trapper. Analyseergebnisse von R-0063.

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Abbildung 5: Karte der Zone Trapper in Draufsicht mit Darstellung der Standorte des bisher für die Mineralressourcenschätzung abgeschlossenen Bohrprogramms, einschließlich der Querschnitte 0S4-S13 in Trapper South, T01-T03 in der Übergangszone Trapper, N6-N12 in Trapper North und G10 in Trapper Grace, die die TMI-Daten der magnetischen Bodenuntersuchung in der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 zeigen.

Wichtige Analyseergebnisse in der Zone Trapper

Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bis dato erhaltenen MRE-Bohrergebnisse auf sechsundfünfzig (56) Diamantbohrlöcher. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, umfassen die Analyseergebnisse der ersten dreiundfünfzig (53) Diamantbohrlöcher (Tabelle 1) des MRE-Bohrprogramms Folgendes:

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Tabelle 1: Zuvor im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gemeldete Analyseabschnitte des MRE-Bohrprogramms mit Werten von den Bohrlöchern R-0008 bis R-0060.

· Die bisherigen Top-15-Abschnitte des MRE-Bohrprogramms sind in Tabelle 4 unten aufgeführt.

· Vom 4. Quartal 2025 bis heute, im Jahr 2026, wurden zweiundachtzig (82) Bohrungen (R-0008 bis R-0090) niedergebracht. Dabei wurde in Bohrloch R-0064 ein bedeutender Oxidabschnitt von 396,6 m (wahre Mächtigkeit: 340,0 m) aus halbmassivem Oxid mit ausgedehnten rhythmischen Oxidschichten durchschnitten.

· Bohranlage 1 bringt derzeit Bohrung R-0089 und Bohranlage 2 Bohrung R-0091 nieder. Aktuell fehlt noch ein Bohrloch, um das Bohrprogramm für die Schätzung der Mineralressourcen abzuschließen.

· Die bisherigen MRE-Bohrungen haben in mehreren Bohrlöchern mächtige Oxidabschnitte im Bereich von 70 bis 163 m sowie bestimmte Analyseintervalle mit häufig 45 bis 58 % Fe2O3, 6 bis 8 % TiO2 und 0,35 bis 0,44 % V2O5 geliefert.

· Bei Trapper South werden durchgehend eine rhythmische Bänderung sowie eine halbmassive bis massive Oxidmineralisierung beobachtet, was mit den hochgradigen Ergebnissen von Trapper North vergleichbar ist.

· Die Bohrungen gehen effizient voran, wobei in der Zone Trapper bis dato 21.516 m abgeschlossen wurden.

· Die hervorragende Kerngewinnungsrate liegt weiterhin bei über 95 % und die repräsentative Probennahme unterstützt die laufenden metallurgischen Untersuchungen sowie das Voranschreiten der ersten Mineralressourcenschätzung.

Zusammenfassung der Bohrungen in der Zone Trapper

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die wahre Mächtigkeit der Oxidmineralisierung (Tabelle 2) sowie die Gesamtlänge der niedergebrachten Bohrungen (Tabelle 3). Diese Daten werden in eine Software importiert, die branchenüblich zur Erstellung einer Schätzung der Mineralressourcen verwendet wird.

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Tabelle 2: Zusammenfassung der Bohrlöcher R-0016 bis R-0092, wobei die Oxidabschnitte hervorgehoben sind. Siehe die Abbildungen 2, 3 & 4 oben, die die Oxidmineralisierung in den Querschnitten S11, S12 & G10 darstellen. Die wahre Mächtigkeit stellt die senkrechte Breite der mineralisierten Zone dar, während das gesamte Oxid im Bohrloch der Länge der im Bohrloch durchteuften Mineralisierung entspricht.

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Tabelle 3: Zusammenfassung der insgesamt im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gebohrten Meter, einschließlich aller geschnittenen und aufbereiteten Bohrkernproben.

Zusammenfassung der Probenahmen

Das Kernschneideteam von Saga hat das Schneiden, die Probenahme und den Versand von 898 Proben von den Bohrlöchern R-0064, -0065 und -0066 abgeschlossen. IGS Laboratories erhielt die Proben am 11. August 2026 und leitete anschließend den Analyseprozess ein. IGS geht davon aus, dem Unternehmen die Analyseergebnisse innerhalb der nächsten 1-2 Wochen zu übermitteln. Bis dato wurden in der Zone Trapper insgesamt 12.221 Proben entnommen.

Wesentliche Projekt-Highlights:

· Bestätigte Mineralisierung in 89 von 89 Bohrlöchern, die in zwei vorrangigen Zonen bislang niedergebracht wurden.

· Die bisherigen Untersuchungsergebnisse umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

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Tabelle 4: Top-15-Abschnitte der Bohrprogramme 2025 und 2026 in der Zone Trapper

· Infrastruktur einschließlich Straßenzugang, Tiefwasserhafen, nahegelegener Wasserkraftversorgung und regionalem Flughafen.

· Bestätigung eines 29,0 km² großen zentralen Oxidkorridors, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst und das Potenzial im Distriktmaßstab verdeutlicht.

· Konsistente Gehalte und Mächtigkeiten mit halbmassivem bis massivem Oxid, das Werte von bis zu 72,33 % Fe2O3, 13,3 % TiO2 und 0,66 % V2O5 aufweist.

· Versuche im Labormaßstab mit der von Temas entwickelten RCL-Technologie bestätigten Ausbeuten von bis zu 90,8 % für Titan, 97,4 % für Vanadium und 91,5 % für Eisen.

· Für das MRE-Bohrprogramm wurden bis dato insgesamt 21.516 m abgeschlossen und gemeldet. Siehe Abbildung 5 oben, die die bis dato gemeldeten Standorte der MRE-Bohrlöcher in der Zone Trapper zeigt.

Über das Konzessionsgebiet für kritische Rohstoffe Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar umfasst 690 Mineralschürfrechte in neun Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 24.175 ha im Südosten von Labrador, etwa 10 km südlich von Cartwright gelegen. Das Konzessionsgebiet umschließt den Intrusivkomplex Dykes River (etwa 160 km² an der Oberfläche) vollständig und ist ganzjährig über die asphaltierte Route 510, eine Holzabfuhrstraße bei Cartwright und einen von SAGA angelegten Zufahrtsweg erreichbar. Die Infrastrukturvorteile beinhalten den Tiefwasserhafen in Cartwright, den Flughafen Cartwright (YRF) und die Nähe zu regionaler Wasserkraftversorgung von Muskrat Falls und Churchill Falls.

Diamantbohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und geologische Kartierungen haben einen 29 km² großen Oxidkorridor bestätigt, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst. Die VTM-Mineralisierung bei Radar ist mit jener von globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China) und Bushveld (Südafrika) vergleichbar. In Abhängigkeit von weiteren Explorationsarbeiten, einer Ressourcendefinition und metallurgischen Untersuchungen könnte das Projekt eine strategische Quelle für Titan, Vanadium und Eisen für die nordamerikanischen Märkte darstellen.

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Abbildung 6: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über ein Gebiet von 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst, wobei im Westen und Norden zusätzliche Ziele hervorgehoben sind. Das Konzessionsgebiet ist gut an das Straßennetz angebunden und liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Stadt Cartwright in Labrador.

Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P.Geo., PEGNL, ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Die Diamantbohrkerne wurden vom Personal des Unternehmens in der Bohrkernanlage von SAGA in Cartwright, Labrador, protokolliert und beprobt. Der Bohrkerndurchmesser war NQ. Der Bohrkern wurde mit einer Diamantsäge längs durchschnitten; eine Hälfte verblieb im Bohrkernkasten, während die andere Hälfte in festgelegten Abständen zur Analyse beprobt wurde.

Die Bohrkernproben wurden im Labor von Impact Global Solutions (IGS) in Montréal, Québec, aufbereitet und analysiert. Im Rahmen des Programms zur analytischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) wurden in regelmäßigen Abständen zertifizierte Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen.

Zerkleinerungsrückstände und Pulpenproben werden aufbewahrt und in einer gesicherten Einrichtung gelagert, um sie später überprüfen und erneut analysieren zu können. Das Unternehmen hält ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll vor, das den branchenüblichen Standards entspricht.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100 % unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über insgesamt 23.725 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit durchweg einheitlichen Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen enthält.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km² erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das zu 100 % unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

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