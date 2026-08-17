IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. berichtet über Erhalt der Arbeitsgenehmigungen für das Uranbergbauprojekt Marysvale in Utah

IRW-PRESS: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. berichtet über Erhalt der Arbeitsgenehmigungen für das Uranbergbauprojekt Marysvale in Utah

Vancouver B.C., 17. August 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) berichtet, dass es vom Utah Department of Natural Resources Division of Oil, Gas and Mining die erforderlichen Genehmigungen für den Beginn seiner geplanten Explorationsarbeiten auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Uranbergbauprojekt Marysvale in Marysvale im US-Bundesstaat Utah erhalten hat.

Das genehmigte Arbeitsprogramm ermöglicht den Bau von fünf Bohrplattformen, um ein geplantes Diamantkernbohrprogramm und den Aushub von sieben Explorationsschürfgräben zu unterstützen, die die bekannten uranhaltigen Aufschlüsse freilegen und untersuchen sollen. Das Programm ist ein wichtiger Meilenstein, wenn das Unternehmen dieses aufregende, ehemals produzierende Uranprojekt vorantreibt.

Durch das Schürfgrabungsprogramm wird Terras technisches Team mineralisierte Strukturen kartieren und beproben können, historische geologische Interpretationen überprüfen und Bohrziele vor dem geplanten Diamantkernbohrprogramm in diesem Herbst genauer definieren können. Die fünf genehmigten Bohrplattformen wurden strategisch positioniert, um vorrangige Uranziele zu testen, die durch historische Explorationsarbeiten, kürzliche geologische Modellierung und die abgeschlossenen radiometrischen und photogrammetrischen Untersuchungen des Unternehmens identifiziert wurden.

Der Erhalt dieser Genehmigungen ist für Terra eine wichtige Errungenschaft. Dadurch kann das Unternehmen seinen Zeitplan für das geplante Explorationsprogramm einhalten, sagte Greg Cameron, Chief Executive Officer von Terra. Unser Team hat im letzten Jahr umfangreiche technische Arbeiten durchgeführt, darunter die Zusammenstellung und Digitalisierung historischer Daten, die Erstellung eines NI 43-101-konformen technischen Berichts und die Konstruktion eines umfangreichen geologischen 3D-Modells. Wir freuen uns jetzt auf den Beginn der Feldarbeiten, die das Uranbergbauprojekt Marysvale zu den Bohrungen voranbringen werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Feldteams im September mobilisiert werden, sobald beim BLM eine geringe Bürgschaft für die Renaturierung nach den Feldarbeiten hinterlegt wurde. Zuerst sollen Schürfgräben gezogen werden, danach die Bohrplattformen vorbereitet und das erste Diamantbohrprogramm durchgeführt werden. Die Ergebnisse aus dem Schürfgrabungsprogramm werden in den abschließenden Prozess zur Festlegung der Bohrziele integriert.

Das Uranbergbauprojekt Marysvale liegt in Utahs historischem Uranbezirk Marysvale, einer der produktivsten Uranregionen im Westen der USA. Das Projekt umfasst die ehemals produzierenden Uranminen Prospector und Freedom, die in der Vergangenheit einen erheblichen Teil der Gesamtproduktion des Bezirks von 1,33 Mio. Pfund U3O8 bei gemeldeten Durchschnittsgehalten von 0,22 % ausmachten. Terra Clean Energy ist davon überzeugt, dass die Kombination aus historischer Produktion, dokumentierter Uranmineralisierung und modernen Explorationstechniken ein erhebliches Potenzial für neue Uranentdeckungen und eine bedeutende Uranressource bietet.

Weitere Updates folgen im Laufe der Explorationstätigkeiten.

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*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Produktionsdaten und Auswertungen wurden nicht verifiziert und stammen aus Berichten des US Geological Survey (Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten). Die vom Unternehmen durchgeführten Arbeiten reichen nicht aus, um das in dieser Pressemitteilung enthaltene historische Datenmaterial zu bestätigen und zu validieren. Die historischen Arbeiten entsprechen nicht den Standards der Vorschrift NI 43-101. Das Unternehmen betrachtet die Ergebnisse der historischen Arbeiten jedoch als zuverlässigen Indikator für das Potenzial der Uranregion Marysvale. Die vorliegenden Informationen könnten für die Leser daher hilfreich sein.

Gruner, J.W., Fetzer, W.G., and Rapaport, I., 1951, The Uranium Deposits near Marysvale, Piute County, Utah, Economic Geology. Band 46 Nr. 3, Seiten 243-251.

Steven, T.A., Cunningham, C. G., Naeser, C.W., and Mehnert, H.H., 1979, Revised stratigraphy and radiometric ages of volcanic rocks in the Marysvale area, west-central Utah. U.S. Geological Survey Bulletin 1469, 40 Seiten.

Darüber hinaus finden Sie eine unabhängige Stellungnahme zu den jüngsten Aktivitäten des Unternehmens unter: https://briefglance.com/articles/digital-ghosts-reviving-utahs-cold-war-uranium-mines-with-modern-tech

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 und im Namen des Unternehmens von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President Exploration von Terra Clean Energy Corp., der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Uranprojekte im fortgeschrittenen Stadium zu identifizieren und voranzutreiben, um die wachsende Nachfrage nach Kernenergie zu decken und die inländischen Lieferketten für mineralische Rohstoffe zu sichern.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp.

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

www.tcec.energy

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