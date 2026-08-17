IRW-News: Z Squared Inc.: CEO von Z Squared informiert Aktionäre: Das Knappste in Bezug auf KI sind nicht die Computerchips, sondern der Strom.

IRW-PRESS: Z Squared Inc.: CEO von Z Squared informiert Aktionäre: Das Knappste in Bezug auf KI sind nicht die Computerchips, sondern der Strom.

FT. LAUDERDALE, Fla. / IRW-Press / Z Squared Inc. (FWB: AQ4) (Z Squared oder das Unternehmen), ein Unternehmen für Computerinfrastruktur, das sein Geschäft auf KI-Infrastruktur ausweitet, hat heute ein Schreiben von Chief Executive Officer David Halabu an die Aktionäre veröffentlicht, das eine Bestandsaufnahme der Power-First-Akquisitionsstrategie des Unternehmens, seiner Standortpipeline und der vier Prioritäten, für die das Management im kommenden Jahr Rechenschaft ablegen wird, enthält.

Sehr geehrte Mitaktionäre,

Bevor ich meinen Fokus auf die KI-Infrastruktur legte, habe ich einen Großteil meiner Karriere mit der Bewertung realer Vermögenswerte verbracht: Gebäude, Grundstücke - Dinge, die man anfassen und deren Wert man einschätzen kann. Die Erkenntnis, die hängen blieb ist sehr einfach: Der Wert folgt der Knappheit - und das knappste Gut bei KI sind derzeit nicht Computerchips. Es ist der Strom. Jeder Betreiber, der sich um den Aufbau von KI-Infrastruktur bemüht, entdeckt denselben Engpass. Neue Netzanschluss-Warteschlangen liegen in weiten Teilen des Landes inzwischen bei über drei bis fünf Jahren, während die Nachfrage nach Rechenkapazität auf niemanden wartet.

Diese Lücke zwischen dem, was der Markt benötigt, und dem, was das Stromnetz in einem realistischen Zeitrahmen liefern kann, ist die Chance, für deren Wahrnehmung Z Squared gegründet wurde.

Wir sind nicht die ersten, denen das bewusst ist. Betreiber von in Betrieb befindlichen Mining-Standorten für digitale Vermögenswerte haben bereits Hunderte von Megawatt dieser Energie im Rahmen langfristiger Verträge an KI-Mieter vermietet. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Geschäftsmodell - zuerst Strom zu kaufen und danach zu entscheiden, wofür er genutzt wird - jedem Betreiber offensteht, der diszipliniert genug ist, dies erfolgreich umzusetzen - und der Ansatz von Z Squared geründet auf dieser Überzeugung.

Wir haben uns von einem Unternehmen, das sich hauptsächlich auf das Mining digitaler Vermögenswerte konzentriert, zu einem Unternehmen entwickelt, das ein Portfolio an ausreichend mit Strom versorgten Infrastrukturanlagen zusammenstellt, beginnend mit der geplanten Übernahme von Paradox Data und dessen Campus in Union County, Arkansas. Unser Ansatz ist bewusst eng gewählt. Wir beginnen nicht mit stromlosen unerschlossenen Standorten und warten jahrelang auf einen Stromanschluss. Wir bemühen uns um den Erwerb ans Netz angeschlossener Standorte mit vorhandener Energieinfrastruktur und einem klaren Weg zu zusätzlicher Kapazität und die anschließende Umwandlung dieser Standorte in KI-fähige Infrastruktur. Wir beginnen mit Strom, denn alles andere kommt danach. Wir bauen schnell, weil die nächste Welle der KI-Nachfrage schon da ist und jetzt Kapazitäten braucht. Und wir gehen diszipliniert beim Ausbau vor und sind bestrebt, unseren Kapitaleinsatz an unterzeichneten Kundenverpflichtungen und operativen Meilensteinen auszurichten, anstatt auf spekulativen Ausbau zu setzen.

In den ersten drei Monaten seit unserem Börsengang haben wir das Führungsteam, die Kapitalstruktur und die Übernahmepipeline aufgebaut und konzentrieren uns nun darauf, die operative Plattform zu schaffen, die erforderlich ist, um Strom in vertraglich vereinbarte KI-Kapazitäten umzuwandeln, während wir über unseren ursprünglichen Schwerpunkt, das Mining digitaler Vermögenswerte, hinauswachsen. Die Beweisphase beginnt jetzt mit Paradox. Ich würde mir Ihr Vertrauen lieber mit bereitgestellten Megawatt verdienen, als mit Worten darum zu bitten, und ich beabsichtige, mich an diesem Standard in jedem meiner Schreiben an Sie, zu messen.

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen nun darlegen, wie wir das kommende Jahr bewerten, und Ihnen die vier Schwerpunkte vorstellen, für die ich Ihnen persönlich Rechenschaft schuldig bin.

1. Power-First-Übernahmen

Unser Anschaffungs- und Umwandlungsmodell funktioniert nur, wenn wir die richtigen Standorte erwerben. Am 31. Juli haben wir eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Paradox Data und dessen Standort in Union County in El Dorado, Arkansas, unterzeichnet. Der Standort verfügt derzeit über eine in Betrieb genommene Leistung von rund 8 Megawatt, strebt einen Netzanschluss von 50 Megawatt an und verfolgt langfristig das Ziel, durch eine Kombination aus Netzversorgung und eigener Stromerzeugung bis zu 150 Megawatt zuverlässige Stromversorgung bereitzustellen. Diese Übernahme bildet zusammen mit den übrigen Projekten in unserer Standort-Pipeline die Grundlage für unser Ziel in Phase 1: 100 Megawatt KI-fähige Kapazität an mehreren Standorten in den USA. Das ist ein Ziel, das wir anstreben, keine Verpflichtung. Es hängt von Netzanschlusswarteschlangen, Genehmigungen und der Verfügbarkeit von Kapital ab - Faktoren, die größtenteils außerhalb unserer Kontrolle liegen. Nicht jeder Standort, den wir prüfen, und nicht jedes Geschäft, das wir ankündigen, wird zu den ursprünglich beschriebenen Bedingungen oder innerhalb des ursprünglich genannten Zeitrahmens abgeschlossen werden. Ich werde nicht so tun, als wenn es anders wäre. Aber ich kann Ihnen versichern, dass jedes einzelne Projekt anhand derselben Frage geprüft wird: Liefert uns dieser Standort schneller Strom als der Bau einer neuen Anlage und erfüllt er die Standards, die zukünftige Kunden verlangen werden?

2. Aufbau der Plattform

Hinter jeder Übernahme steht eine dreistufige Plattform, die wir richtig aufsetzen müssen: Energieinfrastruktur, digitale Infrastruktur und Kunden-Computing. Im Allgemeinen sind unsere Zielkunden NeoCloud-Betreiber, Unternehmen, die KI-Rechenleistung so vermieten, wie ein Vermieter Räume vermietet, und die ihre eigene Hardware mitbringen. Wir sind das Gebäude und die Energie hinter ihren Maschinen - nicht die Maschinen selbst. Unsere Aufgabe umfasst alles, was dazu gehört: Stromversorgung, Kühlung, Glasfaser, Sicherheit und Betrieb - und zwar so zuverlässig, dass ein Kunde darauf produktive KI-Workloads betreiben kann. Das ist von außen weniger sichtbar als die Mitteilung einer Übernahme, aber genau diese Arbeit entscheidet darüber, ob sich die von uns erworbenen Megawatt tatsächlich in Umsatz umwandeln lassen.

3. Kapitaldisziplin

Wir beginnen mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur ohne Schulden und mit Stand 30. Juni 2026 mit 15,5 Millionen $ an Barmitteln, 13,5 Millionen $ an Working Capital, keinen ausstehenden Verbindlichkeiten und - nach Schätzungen des Managements auf Basis unseres aktuellen Betriebsplans - einer finanziellen Reichweite von mehr als einem Jahr. Diese Reichweite deckt unseren derzeit geplanten Betrieb ab. Die vollständige Umsetzung unserer KI-Infrastrukturstrategie erfordert zusätzliches Kapital, das wir schrittweise beschaffen und einsetzen wollen - in Abhängigkeit von Kundenzusagen, der Betriebsbereitschaft der Standorte und festgelegten operativen Meilensteinen. Unsere bisherigen Übernahmen wurden in Form von Aktien und nicht gegen Barzahlung strukturiert. Im Laufe des Quartals haben wir durch die Ausgabe von 1,3 Millionen Aktien im Rahmen unserer Standby-Eigenkapitalkaufvereinbarung einen Bruttoerlös von 15,4 Millionen $ erzielt. Diese Vereinbarung ist nun vollständig ausgeschöpft und beendet. Zum 11. August waren 53.000.397 Aktien im Umlauf. Im Juli haben wir sowohl unsere Vereinbarung über den Verkauf von Aktien im Wert von 300 Millionen $ zum Marktpreis als auch unsere verbindliche Vereinbarung über den Terminkauf von Aktien gekündigt, ohne im Rahmen einer der beiden Vereinbarungen auch nur eine einzige Aktie in Anspruch zu nehmen und ohne eine Kündigungsgebühr zu zahlen. Wir ziehen es vor, eine Fazilität zu schließen, die wir nicht nutzen, anstatt sie als Quelle eines vermeintlichen Überhangs offen zu lassen. Ich weiß, dass die Frage nach der Verwässerung vielen von Ihnen als Erstes durch den Kopf geht, wenn wir einen neuen Standort ankündigen. Deshalb möchte ich ganz klar darlegen, wie Paradox finanziert wird. Die Zahlung erfolgt vollständig in Form von Aktien: 5 Millionen $ in Form von wandelbaren Vorzugsaktien der Serie A bei Abschluss der Transaktion, wobei bis zu 20 Millionen $ zusätzlich nur dann fällig werden, wenn festgelegte Strommeilensteine erreicht werden. Es fließt kein Bargeld aus der Bilanz ab und es entstehen keine Schulden, doch Vorzugsaktien sind nicht kostenlos, und diese Transaktion ist so strukturiert, dass die Interessen des Verkäufers mit denen der Aktionäre von Z Squared in Einklang gebracht werden. Die vollständigen Bedingungen, einschließlich der Dividendenrate und des Wandlungspreises, sind in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt, die unter www.sec.gov verfügbar sind.

4. Positionierung für Skalierbarkeit

Wir wurden in diesem Jahr in die Indizes Russell 2000 und Russell 3000 aufgenommen, was eine neue Anlegergruppe in unser Anlegerregister bringt und unsere Berichterstattung einer stärkeren Prüfung unterzieht - beides begrüße ich. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die Standorte, für die wir Vereinbarungen getroffen haben, in aktiv genutzte, vertraglich gesicherte Kapazitäten umzuwandeln - und zwar so, dass Sie jedes Quartal ein klares und ehrliches Bild vom Fortschritt erhalten, nicht nur an den Tagen, an denen wir eine Pressemitteilung veröffentlichen.

Wir werden Ihnen zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben mindestens einmal pro Quartal ein Schreiben wie dieses senden. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, senden Sie diese bitte an ZSQR@mzgroup.us.

Wenn eine Frage so häufig gestellt wird, dass sich wahrscheinlich noch mehr Aktionäre diese Frage stellen, werde ich sie im nächsten Schreiben beantworten, damit alle gleichzeitig die Antwort erhalten.

Wie geht es also weiter mit dem Unternehmen, und woran können Sie erkennen, ob wir unsere Ziele erreichen? Erstens: Ob und wann die Paradox-Übernahme abgeschlossen wird. Zweitens: Ob wir unseren ersten zahlenden Mieter gewinnen und für wie viele Megawatt. Drittens: Ob die in Betrieb genommene Kapazität in Union County über die derzeit dort verfügbaren rund 8 Megawatt hinausgeht. Viertens: Ob wir weitere Standorte hinzufügen, ohne dabei neue Schulden aufzunehmen. Wenn sich diese vier Dinge bewegen, kommen wir voran. Wenn nicht, sollten Sie mich nach dem Grund fragen.

Wir haben noch nichts verdient. Wir haben einen Plan, ein Team, eine Bilanz und einen Markt, der dringend benötigt, was wir aufbauen. Jetzt müssen wir liefern.

We lead with power. We build with speed. We scale with discipline.

David Halabu

Chief Executive Officer

Z Squared Inc. (Nasdaq: ZSQR)

Glossar:

Megawatt (MW): Einheit der elektrischen Leistung. Ein Megawatt versorgt ungefähr 750 Haushalte oder etwa 100 KI-Server mit hoher Leistungsdichte. Verfügbar bedeutet, dass dieser Strom heute bereits fließt; ein angestrebtes Megawatt müssen wir uns erst noch verdienen.

Anschlusswarteschlange: Die Warteschlange für den Anschluss eines neuen Standorts an das Stromnetz. In weiten Teilen des Landes beträgt die Wartezeit inzwischen drei bis fünf Jahre. Deshalb erwerben wir Standorte, die bereits an das Stromnetz angeschlossen sind.

Colocation: Vermietung von elektrisch angetriebenen, gekühlten und vernetzten Räumlichkeiten, in denen ein Kunde seine eigenen Geräte installiert und betreibt. Wir stellen Gebäude und die Stromversorgung bereit; der Kunde bringt die Computer mit.

Über Z Squared Inc.

Z Squared Inc. ist ein Unternehmen für Computing-Infrastruktur, das fortschrittliche Informatikausrüstung betreibt und seine Aktivitäten auf die KI-Infrastruktur ausweitet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf drei Grundprinzipien: mit Strom beginnen, indem wir bereits in Betrieb befindliche Standorte erwerben, an denen bereits Strom fließt; für KI-Workloads bauen, indem wir diese Kapazitäten in KI-taugliche Colocation-Flächen umwandeln, auf denen der Kunde seine eigene Rechnerhardware mitbringt und betreibt, was er braucht; und diszipliniert skalieren, indem wir das für die Umrüstung erforderliche Kapital Standort für Standort einsetzen - auf Grundlage unterzeichneter Vereinbarungen und Betriebsbereitschaft. Die Stammaktien von Z Squared werden seit April 2026 am Nasdaq Global Market unter dem Börsenkürzel ZSQR gehandelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zsquaredinc.com.

Kontakt für Anleger: ZSQR@mzgroup.us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung, einschließlich des darin enthaltenen Aktionärsbriefes, enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter Berufung auf die Safe-Harbor-Bestimmungen des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getroffen wurden. Begriffe wie könnte, wird, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, beabsichtigt, strebt an, zielt darauf ab, prognostiziert, glaubt, schätzt, potenziell und fortsetzen sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: dem erwarteten Abschluss der Übernahme von Paradox Data und dem Erreichen der Meilensteine im Bereich Stromversorgung, von denen die bedingte Meilensteinvergütung abhängt; dem angestrebten Netzanschluss und der längerfristigen Stromkapazität am Standort Union County; dem Ziel des Unternehmens für Phase 1, eine KI-fähige Kapazität von 100 Megawatt an mehreren Standorten in den USA zu erreichen; der Fähigkeit des Unternehmens, weitere Standorte mit Stromanschluss zu identifizieren, zu erwerben und umzurüsten, ohne dabei Schulden aufzunehmen; der Fähigkeit des Unternehmens, KI-Colocation-Kunden zu gewinnen, Verträge mit ihnen abzuschließen und die erworbene Kapazität in Umsatz umzuwandeln; der Einschätzung der des Managements hinsichtlich der finanziellen Reichweite des Unternehmens; sowie der Strategie, der Prioritäten und der erwarteten zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und die für die Finanzierung seines Betriebs und seiner Wachstumsstrategie erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; das Risiko, dass die Übernahme von Paradox Data nicht zu den erwarteten Bedingungen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird oder dass die Meilensteine im Bereich der Stromversorgung nicht erreicht werden; Risiken im Zusammenhang mit Warteschlangen bei der Netzanbindung, Genehmigungsverfahren, behördlichen Zulassungen und der Verfügbarkeit von Kapital, die größtenteils außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Schwankungen bei den Kursen von Dogecoin, Litecoin und anderen digitalen Vermögenswerten sowie beim Kurs der Stammaktien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Infrastruktur zum Mining digitaler Vermögenswerte rentabel zu betreiben, auch in Zeiträumen, in denen die aktuellen Preise für digitale Vermögenswerte unter der geschätzten Gewinnschwelle liegen; die begrenzte Betriebserfahrung des Unternehmens in den Bereichen KI, Hochleistungs-Computing, Rechenzentren und Energieinfrastruktur; sowie die Verwässerung infolge der Ausgabe von Vorzugsaktien, Stammaktien oder in Stammaktien wandelbaren Wertpapieren. Diese und weitere Risiken und Ungewissheiten sind unter Risk Factors in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-1 (Aktenzeichen 333-296653), in ihrem am 1. Juni 2026 bei der SEC eingereichten aktuellen Bericht auf Formular 8-K/A sowie in ihren Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben, die unter www.sec.gov verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

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