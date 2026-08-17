London, 17. ⁠Aug (Reuters) - Der stellvertretende Vorsitzende der liberalen russischen Partei Jabloko, Lew Schlosberg, ist am Montag wegen seiner Kritik am Krieg gegen die Ukraine zu elf Jahren und einem Monat Straflager verurteilt worden. Das Gericht in Pskow sprach den ‌63-jährigen Politiker der Diskreditierung der russischen Streitkräfte und der Verbreitung von Falschinformationen schuldig. Schlosberg hatte den Konflikt während des Prozesses als Katastrophe für Russland ⁠bezeichnet.

In seinem ⁠Schlusswort am vergangenen Freitag hatte Schlosberg seine Unschuld beteuert und von einem politischen Prozess gesprochen. Zudem forderte er erneut einen sofortigen Waffenstillstand in dem seit viereinhalb Jahren andauernden Krieg. "Das Leben Abertausender Menschen wurde in dieser Zeit ausgelöscht", sagte Schlosberg laut einem Protokoll des unabhängigen Portals Mediazona. "Früher ‌oder später wird die genaue und vollständige Zahl ‌der Toten – einschließlich der Namen – veröffentlicht werden, und die gesamte Nation wird vor dieser Liste der Märtyrer erschauern."

Das Urteil erging kurz nach einer Entscheidung des Obersten ⁠Gerichtshofs Russlands Anfang vergangener Woche, Jabloko von der Parlamentswahl im September auszuschließen. ‌Die Partei ist die einzige registrierte ⁠politische Kraft in Russland, die offen ein Ende des Krieges fordert. Sie steht im Vorfeld der Wahl unter erheblichem Druck der Behörden. Ein nennenswertes Ergebnis für die Antikriegspartei hätte den Kreml in ‌Verlegenheit bringen können.

Offizielle und aktuelle Verlustzahlen ⁠werden weder von Russland noch von ⁠der Ukraine veröffentlicht. Mediazona und der russische Dienst der BBC haben auf Basis öffentlich zugänglicher Dokumente mindestens 239.354 getötete russische Soldaten namentlich erfasst. Unter Auswertung von Erbschaftsregistern schätzen die Medien die tatsächliche Zahl der Toten auf mehr als 350.000.

Moskau begründet den Militäreinsatz mit Sicherheitsbedrohungen durch die Nato und die Ukraine sowie dem Schutz der russischsprachigen Bevölkerung im Nachbarland. Kiew und seine westlichen Verbündeten weisen dies als bloßen Vorwand ⁠für den verlustreichsten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zurück.

(Bericht von Mark TrevelyanBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)