Lazard: UBS-Banker Superina übernimmt Schweizer Investmentbanking

Zürich, ⁠17. Aug (Reuters) - Die Investmentbank Lazard baut ihr Geschäft im deutschsprachigen Raum aus und ernennt den ehemaligen UBS-Manager ‌Marco Superina zum Leiter des Investmentbankings in der Schweiz. Superina werde ⁠seine ⁠neue Rolle von Zürich aus ausüben, teilte Lazard am Montag mit. Er werde in dieser Funktion Unternehmen und Finanzinvestoren bei ‌Fusionen und Übernahmen sowie ‌strategischen Fragen beraten. Superina leitete bei der UBS den Bereich Global ⁠Banking Switzerland und verantwortete die Kundenbetreuung ‌sowie die Investmentbanking-Aktivitäten ⁠der Großbank in der Schweiz. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei der später von der ‌UBS übernommenen ⁠Credit Suisse inne. Die ⁠Ernennung sei Teil der Wachstumsstrategie "Lazard 2030", mit der das Institut seine Präsenz in Europa ausbauen wolle.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)