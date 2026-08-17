Ministerium: Bundeswehr wächst auf höchsten Personalstand seit 13 Jahren

Berlin, 17. ⁠Aug (Reuters) - Die Bundeswehr ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf die größte Personalstärke seit rund 13 Jahren angewachsen. Ende Juli habe die aktive Truppe aus rund 186.700 Soldaten bestanden, teilte das Ministerium am Montag in ‌Berlin mit. Damit bewege sich die Truppe im Zielkorridor für das laufende Jahr. Im Vergleich zum Juli 2025 sei dies ein Zuwachs ⁠von mehr ⁠als zwei Prozent oder rund 3700 Soldaten. Bis Jahresende werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Wichtiger Treiber sei das neue Wehrdienstgesetz. Seit Anfang des Jahres werden alle 18-Jährigen angeschrieben, ob sie mindestens sechs Monate dienen wollen. Männer müssen den Fragebogen beantworten, Frauen können ‌es. Von den rund 378.000 angeschriebenen Personen ‌hätten bis Ende Juli rund 2630 ein Eignungsverfahren durchlaufen, ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Auch bei den Bewerbungen und Einstellungen verzeichnete das ⁠Ministerium deutliche Zuwächse. Die Zahl der Bewerbungen für eine militärische Laufbahn lag ‌mit rund 47.300 um 26 ⁠Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Bei den Neueinstellungen gab es mit rund 15.400 ein Plus von zwölf Prozent. Die Zahl der freiwillig Wehrdienstleistenden stieg im Vergleich zum Vorjahr um ‌rund sechs Prozent auf etwa ⁠12.100. Den Anstieg im Juli begründete ⁠das Ministerium unter anderem damit, dass der 1. Juli ein Haupteinstellungstermin für die Offizierslaufbahn ist.

Im Wehrdienstgesetz sind klare Zielkorridore vorgegeben, wie stark die Bundeswehr angesichts der russischen Bedrohung in den nächsten Jahren wachsen muss. Sollte dies auf freiwilliger Basis nicht erreicht werden, greift eine Pflicht. Bis spätestens Mitte der 30er-Jahre soll die Bundeswehr insgesamt aus 460.000 Soldaten bestehen, davon 260.000 Aktive und 200.000 ⁠Reservisten.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)