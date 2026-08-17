Nach Erdbeben in Indonesien - Zahl der Todesopfer steigt

Jakarta, 17. ⁠Aug (Reuters) - Nach dem schweren Erdbeben im Osten Indonesiens ist die Zahl der Todesopfer auf 68 gestiegen. Dies teilte ein Vertreter der nationalen Katastrophenschutzbehörde auf einer Pressekonferenz am Montag mit. Die Behörden hatten die Zahl der Toten mit 53 angegeben. Rettungskräfte suchten ‌in den Trümmern eingestürzter Gebäude weiter nach Überlebenden. Die Arbeiten fanden teilweise zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag statt, die Präsident Prabowo Subianto in der ⁠rund 1500 Kilometer ⁠westlich gelegenen Hauptstadt Jakarta leitete.

Das Beben mit einer Stärke von 7,7 hatte sich am Samstag in der Provinz Ost-Nusa-Tenggara ereignet und war das folgenschwerste in dem südostasiatischen Inselstaat seit zwei Jahren. Damals starben auf Java Hunderte Menschen. Die Behörden registrierten bis Montag fast 1600 Nachbeben, darunter einen Erdstoß der Stärke 5,6 ‌am Montagmorgen. Berichte über Vermisste lagen zunächst jedoch ‌nicht vor, wie die örtlichen Rettungskräfte der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Die Erschütterungen beschädigten rund 500 Häuser und lösten Erdrutsche aus, die Straßen blockierten. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Viele ⁠von ihnen verbrachten die Nacht aus Angst vor weiteren Nachbeben in Zelten im ‌Freien. Nach Angaben des stellvertretenden Gesundheitsministers Benjamin ⁠Paulus Octavianus sollen in mehreren Gebieten Feldlazarette errichtet werden. Es würden vor allem Neurochirurgen und Orthopäden benötigt, um Kopfverletzungen und Knochenbrüche zu behandeln.

Das aktuelle Beben weckt in der Region Erinnerungen an eine Katastrophe im Jahr ‌1992, als ein Erdbeben der Stärke ⁠7,5 schwere Zerstörungen angerichtet hatte. Indonesien mit ⁠seinen rund 290 Millionen Einwohnern liegt auf dem Pazifischen Feuerring. In dieser seismisch hochaktiven Zone stoßen tektonische Platten aufeinander, was häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen führt.

Unterdessen reiste Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan am Montag zu einem geplanten Besuch nach Indonesien. "Nach dem schweren Erdbeben in Indonesien sind meine Gedanken bei den Hinterbliebenen und Angehörigen der vielen Toten und Verletzten", erklärte die SPD-Politikerin. Indonesien sei eines der neuen Fokusländer der deutschen Entwicklungspolitik für eine engere Einbindung der Privatwirtschaft.

(Bericht ⁠von Reuters-Büro Jakarta, Mitarbeit Philipp Krach in FrankfurtRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)