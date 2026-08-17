Nahostkonflikt treibt Rendite der Bundesanleihe auf 15-Jahres-Hoch

Berlin, 17. ⁠Aug (Reuters) - Die Sorge vor einem längeren Konflikt im Nahen Osten und einer hartnäckig hohen Inflation hat die Rendite der deutschen Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit auf ein 15-Jahres-Hoch getrieben. Die Rendite der als Referenz für den Euroraum geltenden Staatsanleihe stieg am Montag bis auf 3,2158 Prozent. Das ‌ist der höchste Stand seit Mai 2011. Investoren befürchten, dass der Konflikt die Inflation länger hochhalten könnte, was die Europäische Zentralbank (EZB) zu weiteren Zinsschritten zwingen könnte.

Die geopolitischen Spannungen ⁠verschärften sich ⁠am Wochenende. Der Iran forderte die USA auf, eine Niederlage einzugestehen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Führung in Teheran als "sehr böse" und stimmte die Amerikaner auf anhaltend hohe Kraftstoffpreise als Folge des Krieges ein. An den Anleihemärkten spiegelte sich die Nervosität wider. Die Rendite der zweijährigen deutschen Bundesanleihe, die besonders stark auf die Zinserwartungen reagiert, lag aber ‌kaum verändert bei 2,79 Prozent.

An den Geldmärkten wird nun ‌eine mehr als 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September eingepreist. Bis März 2027 wird ein Einlagensatz von 2,76 Prozent erwartet, aktuell liegt er bei 2,25 Prozent. Einige Experten ⁠sehen die Lage jedoch weniger dramatisch. "Wir sehen maximal eine weitere Anhebung durch die EZB", sagte ‌der Ökonom Mohit Kumar von Jefferies. Die ⁠Ölpreise lägen derzeit unter den Negativszenarien, welche die EZB im Juni vorgestellt habe. Es gebe daher keinen Grund für eine Serie von Zinserhöhungen.

Bereits Ende Juli waren die Renditen wegen des wiederaufgeflammten Krieges im Nahen Osten und der Sorge vor ‌steigenden Energiepreisen auf den höchsten Stand seit ⁠2011 geklettert. Damals nannten Experten zudem die ⁠erwartete höhere Schuldenaufnahme Deutschlands als Grund. Um genügend Käufer für einen wachsenden Schuldenberg zu finden, müsse der Staat höhere Renditen bieten, hieß es.

Für die Bundesregierung sind höhere Renditen schlechte Nachrichten: Sie plant mit Rekordschulden. Ziehen die Marktzinsen an, steigen in der Regel auch ihre Zinskosten deutlich. Das schränkt den Spielraum für andere Ausgaben ein.

Französische Anleihen stehen vor den für Frühjahr 2027 geplanten Präsidentschaftswahlen unter Druck. Anleger befürchten, dass sich Frankreichs Haushaltslage bis dahin nicht bessern wird. Die Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen markierten mit ⁠4,0535 Prozent den höchsten Stand seit Juni 2009.

(Bericht von Rene Wagner und Stefano Rebaudo, redigiert von Elke Ahlswede. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)