Nasdaq-100 Index® - Flaggenausbruch als Mutmacher

Der Nasdaq-100® hatte sich einige Handelstage mit der oberen Begrenzung der seit Juni bestehenden Korrekturflagge auseinandergesetzt, ehe zum Ende der vergangenen Woche der Ausbruch gelang. Die alte Tradingweisheit „false breaks are followed by fast moves“ hat sich also wieder einmal bewahrheitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 5. August). Unter dem Strich liegt also ein erneutes prozyklisches Kaufsignal vor. Dank der beschriebenen Flaggenformation können Anlegerinnen und Anleger perspektivisch mit einem neuen Allzeithoch jenseits des bisherigen Rekordstandes von 30.762 Punkten rechnen. Apropos Allzeithoch: Die gleichgewichtete Variante der amerikanischen Technologietitel hat in der vergangenen Woche bereits einen neuen Hochstand (10.562 Punkte) realisieren können. In Sachen „Marktbreite“ ist das ein gutes Zeichen, wenn die Mehrzahl der Titel den laufenden Aufschwung trägt und möglicherweise auch ein Vorbote für den „normalen“ Nasdaq-100®. Um die Gefahr eines doppelten Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es hier, die 50-Tages-Linie (akt. bei 29.304 Punkten) in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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