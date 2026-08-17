Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?









Nebius gehört derzeit zu den spektakulärsten Wachstumsstorys im KI-Sektor. Im zweiten Quartal 2026 schoss der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 454 Prozent auf 582,3 Millionen US-Dollar nach oben, gleichzeitig erreichte das bereinigte EBITDA 236,2 Millionen Dollar. Hinter dem rasanten Wachstum steckt vor allem Nebius AI Cloud: Das Unternehmen baut weltweit GPU-Cluster und Rechenzentren auf und stellt Entwicklern eine komplette Infrastruktur für Training, Inference und den produktiven Einsatz von KI-Modellen zur Verfügung. Unterstützt wird die Expansion unter anderem durch die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA – und die geplante Rechenleistung wird weiter massiv ausgebaut.





Doch Nebius ist mehr als nur eine KI-Cloud. Zur Gruppe gehören außerdem Avride mit autonomen Fahrzeugen und Lieferrobotern sowie TripleTen im Bereich digitaler Bildung; hinzu kommen strategische Beteiligungen wie ClickHouse und Toloka. Gleichzeitig hat die rasante Expansion ihren Preis: Die Investitionen in Rechenzentren und GPUs sind enorm, auf GAAP-Basis schreibt Nebius weiterhin Verluste und die Aktie hat bereits eine außergewöhnliche Rallye hinter sich. Ist Nebius damit einer der spannendsten Profiteure des globalen KI-Infrastrukturbooms – oder sind die Erwartungen inzwischen zu hoch? Wir werfen einen Blick auf Geschäftsmodell, Historie, aktuelle Projekte, Quartalszahlen, Chancen und Risiken sowie die weiteren Aussichten der Nebius-Aktie.













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