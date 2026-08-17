Nvidia kürzt OpenAI-Pläne – SpaceX: US-Bank sieht Potenzial

Nvidia mit Rückzieher bei OpenAI

Nvidia reduziert seine finanzielle Absicherung für ein geplantes 10-Gigawatt-Rechenzentrum von OpenAI („ChatGPT“). Nico ordnet die Nachricht ein und schaut auch auf das jüngste Analystenupdate der UBS zur Nvidia-Aktie.

Morgan Stanley sieht Potenzial bei SpaceX

Morgan Stanley ist optimistisch gestimmt, was die Aktie von SpaceX angeht – unter anderem, weil der Chatbot Grok deutlich verbessert wurde und bei Usern beliebt ist. Auch drei andere Katalysatoren für steigende Kurse sieht die Bank. Nico verrät, welche das sind – und wo die Kursziele liegen.

Kupfer weiter unterschätzt?

Der Kupferpreis hat zuletzt ein neues Rekordhoch markiert. Nico analysiert die Nachrichtenlage und den Chart bei diesem Metall. Wieso er weiterhin optimistisch ist, erklärt er im Video.