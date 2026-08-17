Original-Research: ecotel communication AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication AG - von Sphene Capital GmbH 17.08.2026 / 07:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication AG Unternehmen: ecotel communication AG ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 17.08.2026 Kursziel: EUR 23,40 (bislang: EUR 22,80) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Das zweite Quartal bestätigt die operative Stabilisierung Die Entwicklung im zweiten Quartal 2026 lieferte weitere Hinweise auf den von uns erwarteten zunehmenden operativen Hebel in der Ertragsentwicklung der ecotel communication: So blieb die operative Kostenbasis trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs von 14,7% weitgehend stabil, was in einer deutlich überproportionalen Steigerung des Betriebsergebnisses sichtbar wurde. In den kommenden Quartalen wird nach unserer Einschätzung damit weniger die Entwicklung der Umsatzerlöse im Mittelpunkt stehen als vielmehr, ob der Geschäftskundenumsatz auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehrt, ob sich der Rohertrag trotz des Wholesale-Anteils weiter steigern lässt und ob die positive Cash-Conversion auch nach der Umsatzsteuerzahlung und unter normalisierten Working-Capital-Effekten bestehen bleibt. Sollte dies - wie von uns erwartet - gelingen und ecotel insbesondere im margenstärkeren Geschäftskundensegment zusätzlichen Rohertrag auf die bestehende Plattform skalieren, könnte sich die momentan deutliche Diskrepanz zwischen der operativen Entwicklung des Unternehmens und der Performance des Aktienkurses zunehmend als Bewertungsargument herausstellen. Dies wird auch aus unserer Unternehmensbewertung sichtbar, die unverändert auf Basis eines dreiphasigen DCF-Entity-Modells erfolgt, welches diese langfristigen Ertragsperspektiven der ecotel communication nach unserer Einschätzung am besten widerspiegelt. Aus diesem errechnen wir ein Kursziel von EUR 23,40 je Aktie (bislang: EUR 22,80, +2,6%). Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 229,6% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=afedb94f141dc161326a7c9471f47b15

Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=306d0d49-99f7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2383480 17.08.2026 CET/CEST °