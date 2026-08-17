Original-Research: ecotel communication AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: ecotel communication AG - von Sphene Capital GmbH

17.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication AG

     Unternehmen:               ecotel communication AG
     ISIN:                      DE0005854343

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      17.08.2026
     Kursziel:                  EUR 23,40 (bislang: EUR 22,80)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Das zweite Quartal bestätigt die operative Stabilisierung

Die Entwicklung im zweiten Quartal 2026 lieferte weitere Hinweise auf den
von uns erwarteten zunehmenden operativen Hebel in der Ertragsentwicklung
der ecotel communication: So blieb die operative Kostenbasis trotz eines
deutlichen Umsatzanstiegs von 14,7% weitgehend stabil, was in einer deutlich
überproportionalen Steigerung des Betriebsergebnisses sichtbar wurde. In den
kommenden Quartalen wird nach unserer Einschätzung damit weniger die
Entwicklung der Umsatzerlöse im Mittelpunkt stehen als vielmehr, ob der
Geschäftskundenumsatz auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehrt, ob
sich der Rohertrag trotz des Wholesale-Anteils weiter steigern lässt und ob
die positive Cash-Conversion auch nach der Umsatzsteuerzahlung und unter
normalisierten Working-Capital-Effekten bestehen bleibt. Sollte dies - wie
von uns erwartet - gelingen und ecotel insbesondere im margenstärkeren
Geschäftskundensegment zusätzlichen Rohertrag auf die bestehende Plattform
skalieren, könnte sich die momentan deutliche Diskrepanz zwischen der
operativen Entwicklung des Unternehmens und der Performance des Aktienkurses
zunehmend als Bewertungsargument herausstellen. Dies wird auch aus unserer
Unternehmensbewertung sichtbar, die unverändert auf Basis eines dreiphasigen
DCF-Entity-Modells erfolgt, welches diese langfristigen Ertragsperspektiven
der ecotel communication nach unserer Einschätzung am besten widerspiegelt.
Aus diesem errechnen wir ein Kursziel von EUR 23,40 je Aktie (bislang: EUR
22,80, +2,6%). Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario auf
Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 229,6%
bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=afedb94f141dc161326a7c9471f47b15

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=306d0d49-99f7-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2383480 17.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ecotel Communication

Das könnte dich auch interessieren

Aktie rutscht vorbörslich ab
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick13. Aug. · dpa-AFX
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Altersvorsorgedepot: Garantiert sind nur geringe Renditen15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen