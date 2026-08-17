Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG

17.08.2026 / 11:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE

     Unternehmen:               Uzin Utz SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      17.08.2026
     Kursziel:                  100,00 EUR (zuvor 98,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2 strotzt vor Resilienz

UZIN UTZ hat am 14.8. starke Zahlen zu Q2 2026 veröffentlicht, die die hohe
Resilienz des Konzerns in einem herausfordernden Marktumfeld widerspiegeln.

[Tabelle]

Zweistelliges Wachstum in Q2: In H1 erzielte UZIN UTZ Umsatzerlöse i.H.v.
274,0 Mio. EUR (+8,8% yoy) und lag damit rein organisch innerhalb des
Wachstumszielkorridors von GROW BIGGER (+8-12% p.a.). Vor allem die
Aspirantenmärkte in Süd- und Osteuropa (+25,5% yoy) sowie der Kernmarkt
Niederlande (+13,5% yoy) fungierten als Wachstumstreiber, aber auch in
Deutschland (+9,0% yoy) legten die Erlöse deutlich zu und im Wachstumsmarkt
USA (+4,5% yoy) zeigten sich Erholungstendenzen. In Summe impliziert dies
für Q2 eine u.E. sowohl preis- als auch mengengetriebene
Wachstumsbeschleunigung auf +11,0% yoy (vs. Q1: +6,6% yoy).

Starkes Q2-Ergebnis überkompensiert Rückgang aus Q1: Noch überzeugender
zeigte sich in Anbetracht des geopolitisch bedingten Gegenwinds aus
gestiegenen Energiepreisen, höheren Rohstoffkosten und Einschränkungen in
den Lieferketten die Ergebnisentwicklung. So fiel das Q2-EBIT bei einem nur
moderaten Rückgang der Bruttomarge (-140 BP) mit 12,0 Mio. EUR starke 16,3%
höher aus als im Vorjahr. Die EBIT-Marge legte demnach sogar um 40 BP auf
8,4% zu, rangiert zum Halbjahr mit 7,5% jedoch noch etwas unter Vorjahr (-60
BP). Nichtsdestotrotz zeigt die Robustheit u.E. einmal mehr, dass UZIN UTZ
selbst bei kurzfristigen Schocks (Irankrieg) mit gezielten strategischen
Steuerungsmaßnahmen und hoher Kostendisziplin erfolgreich gegensteuern kann.
Auf Halbjahressicht liegen das operative Ergebnis mit 20,7 Mio. EUR (Vj.:
20,4 Mio. EUR) wie auch das Konzernergebnis mit 14,4 Mio. EUR (Vj.: 14,0
Mio. EUR) sogar knapp über Vorjahr.

Ausblick bleibt vorsichtig: Für FY 2026 erwartet der Vorstand weiterhin
leicht steigende Umsatzerlöse, was nach den aktuell geltenden
Prognoseintervallen ein Wachstum von 2 bis 10% yoy bedeutet. Ergebnisseitig
werden sich die Belastungen des Krieges im Nahen Osten sowie die
Lieferkettenstörungen infolge des Niedrigwassers laut Vorstand jedoch
'voraussichtlich weniger stark auf das Ergebnis auswirken als noch im ersten
Quartal angenommen.' Zwar wird für das EBIT noch ein leichter (-2 bis -10%
yoy) bis moderater (-10 bis -20% yoy) Rückgang avisiert, anders als nach Q1
ist aber nicht mehr von einem deutlichen (-20 bis -30% yoy) oder gar starken
(> -30% yoy) Einbruch auszugehen. Wir hatten unsere Ergebnisprognosen nach
Q1 spürbar zurückgenommen, machen diese Anpassung nun aber zum Großteil
rückgängig und erhöhen die Wachstumsprognose leicht.

Fazit: UZIN UTZ trotzt den widrigen Rahmenbedingungen weitaus besser als
erwartet und bewegt sich wachstumsseitig sogar im Zielkorridor der GROW
BIGGER-Strategie. Wir betrachten den Investment Case damit als voll intakt,
bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und erhöhen das DCF-basierte Kursziel
wieder auf 100,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8bdf0757af1ef02a1680ccf3c51ea313

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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