Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG 17.08.2026 / 11:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.08.2026 Kursziel: 100,00 EUR (zuvor 98,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q2 strotzt vor Resilienz UZIN UTZ hat am 14.8. starke Zahlen zu Q2 2026 veröffentlicht, die die hohe Resilienz des Konzerns in einem herausfordernden Marktumfeld widerspiegeln. [Tabelle] Zweistelliges Wachstum in Q2: In H1 erzielte UZIN UTZ Umsatzerlöse i.H.v. 274,0 Mio. EUR (+8,8% yoy) und lag damit rein organisch innerhalb des Wachstumszielkorridors von GROW BIGGER (+8-12% p.a.). Vor allem die Aspirantenmärkte in Süd- und Osteuropa (+25,5% yoy) sowie der Kernmarkt Niederlande (+13,5% yoy) fungierten als Wachstumstreiber, aber auch in Deutschland (+9,0% yoy) legten die Erlöse deutlich zu und im Wachstumsmarkt USA (+4,5% yoy) zeigten sich Erholungstendenzen. In Summe impliziert dies für Q2 eine u.E. sowohl preis- als auch mengengetriebene Wachstumsbeschleunigung auf +11,0% yoy (vs. Q1: +6,6% yoy). Starkes Q2-Ergebnis überkompensiert Rückgang aus Q1: Noch überzeugender zeigte sich in Anbetracht des geopolitisch bedingten Gegenwinds aus gestiegenen Energiepreisen, höheren Rohstoffkosten und Einschränkungen in den Lieferketten die Ergebnisentwicklung. So fiel das Q2-EBIT bei einem nur moderaten Rückgang der Bruttomarge (-140 BP) mit 12,0 Mio. EUR starke 16,3% höher aus als im Vorjahr. Die EBIT-Marge legte demnach sogar um 40 BP auf 8,4% zu, rangiert zum Halbjahr mit 7,5% jedoch noch etwas unter Vorjahr (-60 BP). Nichtsdestotrotz zeigt die Robustheit u.E. einmal mehr, dass UZIN UTZ selbst bei kurzfristigen Schocks (Irankrieg) mit gezielten strategischen Steuerungsmaßnahmen und hoher Kostendisziplin erfolgreich gegensteuern kann. Auf Halbjahressicht liegen das operative Ergebnis mit 20,7 Mio. EUR (Vj.: 20,4 Mio. EUR) wie auch das Konzernergebnis mit 14,4 Mio. EUR (Vj.: 14,0 Mio. EUR) sogar knapp über Vorjahr. Ausblick bleibt vorsichtig: Für FY 2026 erwartet der Vorstand weiterhin leicht steigende Umsatzerlöse, was nach den aktuell geltenden Prognoseintervallen ein Wachstum von 2 bis 10% yoy bedeutet. Ergebnisseitig werden sich die Belastungen des Krieges im Nahen Osten sowie die Lieferkettenstörungen infolge des Niedrigwassers laut Vorstand jedoch 'voraussichtlich weniger stark auf das Ergebnis auswirken als noch im ersten Quartal angenommen.' Zwar wird für das EBIT noch ein leichter (-2 bis -10% yoy) bis moderater (-10 bis -20% yoy) Rückgang avisiert, anders als nach Q1 ist aber nicht mehr von einem deutlichen (-20 bis -30% yoy) oder gar starken (> -30% yoy) Einbruch auszugehen. Wir hatten unsere Ergebnisprognosen nach Q1 spürbar zurückgenommen, machen diese Anpassung nun aber zum Großteil rückgängig und erhöhen die Wachstumsprognose leicht. Fazit: UZIN UTZ trotzt den widrigen Rahmenbedingungen weitaus besser als erwartet und bewegt sich wachstumsseitig sogar im Zielkorridor der GROW BIGGER-Strategie. Wir betrachten den Investment Case damit als voll intakt, bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und erhöhen das DCF-basierte Kursziel wieder auf 100,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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