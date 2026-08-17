Pressestimme: 'Neue Presse' zu AfD/Landtagswahlen/Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu AfD/Landtagswahlen/Sachsen-Anhalt:

Je größer der Erfolg für die AfD in Sachsen-Anhalt, desto schwerer vorstellbar scheint es, dass das Spitzenpersonal der schwarz-roten Koalition im Bund im Oktober noch vollzählig in Amt und Würden ist. Kanzler Friedrich Merz gilt spätestens seit der Kabinettsumbildung als schwer angezählt, in der SPD wird das Grummeln über die beiden Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas immer lauter. Vielleicht lassen sich die Geister bereits jetzt nicht mehr einfangen./yyzz/DP/mis

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