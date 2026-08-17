Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zur neuen EU-Verpackungsverordnung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur neuen EU-Verpackungsverordnung:

Um ein ganzes Viertel wolle die EU die bürokratischen Vorgaben für Firmen senken, für kleine und mittelständische um mehr als ein Drittel, kündigte Ursula von der Leyen im vergangenen Jahn 2025 an. Geblieben ist von den Versprechen wenig. Im Gegenteil: Mit der gerade in Kraft getretenen Verpackungsverordnung beweist die EU wieder mal ein zielklares Gespür dafür, wie man Menschen und Unternehmen mit möglichst viel Bürokratie das Leben schwer machen kann./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

China im Fokus
USA verhängen hohe Zölle auf Drohnen14. Aug. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 15.08.2026
Warum Alphabet abgestraft, Microsoft und Amazon aber gefeiert werdengestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Altersvorsorgedepot: Garantiert sind nur geringe Renditen15. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen