Russland meldet Einnahme zwei weiterer Orte in der Ukraine

17. Aug (Reuters) - ⁠Es folgen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine, der seit Beginn der großangelegten russischen Invasion am 24. Februar 2022 andauert. Zum Teil lassen sich ‌Angaben nicht unabhängig überprüfen.

11.19 Uhr - Russland setzt seinen Vormarsch in der Ukraine nach eigenen Angaben weiter fort ⁠und ⁠meldet die Einnahme von zwei Ortschaften. Es handele sich um Nowosoloschyne in der südöstlichen Region Saporischschja und um Andrijiwska Hromada in der Region Donezk, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

09.50 Uhr - Bei einem ‌ukrainischen Drohnenangriff in der südrussischen Region ‌Astrachan ist nach Behördenangaben eine Frau getötet worden. Der Angriff traf eine Industrieanlage, wie der örtliche Gouverneur mitteilt. ⁠Weitere Einzelheiten nennt er zunächst nicht.

07.32 Uhr - Russland hat ‌ukrainischen Angaben zufolge bei einem ⁠nächtlichen Angriff die Hafen-Infrastruktur im Bezirk Ismajil in der südukrainischen Region Odessa ins Visier genommen. Dabei sind Brände entstanden, die inzwischen gelöscht wurden, ‌wie die Behörden auf ⁠dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilen. ⁠Ismajil liegt nahe der rumänischen Grenze und beherbergt den größten ukrainischen Hafen an der Donau.

06.56 Uhr - Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod sind örtlichen Angaben zufolge sechs Menschen getötet worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie der kommissarische Gouverneur Alexander Schuwajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt. ⁠Unter den Verletzten befinde sich auch ein 14-jähriges Kind.

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