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SIG Group AG: Ann-Kristin Erkens zur neuen CEO von SIG ernannt



17.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

17. August 2026

Ann-Kristin Erkens zur neuen CEO von SIG ernannt

SIG hat in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres ein Transformationsprogramm eingeleitet, welches erste Resultate zeigt, was die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bestätigen. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2026 gute Fortschritte erzielt und die bereinigte EBIT-Marge auf 15,6% verbessert, gegenüber 14,8% in der Vorjahresperiode. Gleichzeitig verbesserte sich der Free Cashflow im Jahresvergleich um mehr als EUR 100 Millionen. SIG hat zudem die operative Effizienz und Kostendisziplin weiter gestärkt und den strategischen Fokus auf aseptische Systemlösungen geschärft. Der finanzielle Ausblick von SIG für das Gesamtjahr 2026 wurde mit der Publikation der Halbjahresergebnisse bestätigt und bleibt unverändert.

Mikko Keto trat im Frühjahr dieses Jahres als CEO bei SIG ein und arbeitete gemeinsam mit dem Führungsteam an der Weiterentwicklung der Agenda zur Transformation des Unternehmens. Der Verwaltungsrat von SIG ist seither zu dem Schluss gekommen, dass in der aktuellen Phase der Transformation Kontinuität in der Führung und ein hohes Umsetzungstempo für SIG oberste Priorität haben und dass Ann-Kristin Erkens, die das Unternehmen bereits von August 2025 bis Ende Februar 2026 als interimistische CEO geführt und starke Ergebnisse erzielt hat, am besten geeignet ist, es als CEO in die nächste Phase zu führen.

Der Verwaltungsrat hat Ann-Kristin Erkens deshalb mit sofortiger Wirkung zur CEO ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Mikko Keto an. Bis zur Ernennung einer Nachfolge wird sie weiterhin auch die Funktion der CFO ausüben.

Ola Rollén, Verwaltungsratspräsident von SIG, sagte: «Mikko Keto kam zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu SIG und hat in den vergangenen Monaten zu den Fortschritten beigetragen. Ich danke ihm für seinen Einsatz für SIG und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Wir freuen uns sehr, dass Ann-Kristin Erkens die Funktion als CEO übernimmt. Sie kennt SIG sehr gut, hat eine zentrale Rolle bei der Ausarbeitung unserer Roadmap zur Verbesserung der Performance gespielt und das Unternehmen bereits erfolgreich als interimistische CEO geführt. Sie verfügt über starke Führungsqualitäten sowie umfassende operative und finanzielle Erfahrung und ist bestens geeignet, Kontinuität sicherzustellen und die nächste Phase der Entwicklung von SIG voranzutreiben.»

Ann-Kristin Erkens trat im November 2023 als CFO in SIG ein und war von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistische CEO. Vor ihrem Wechsel zu SIG hatte sie während mehr als 20 Jahren verschiedene leitende Funktionen in den Bereichen Finanzen, Operations und Strategie bei Henkel inne.

Ann-Kristin Erkens sagte: «SIG verfügt über ein starkes Geschäftsmodell, führende Technologien und langjährige Kundenbeziehungen. Unsere Prioritäten sind klar: Wir wollen unsere Ressourcen auf jene Bereiche konzentrieren, in denen wir unser Geschäft ausbauen und den grössten Mehrwert für unsere Kunden und Aktionäre schaffen können, unsere operative Performance weiter verbessern, und eine strikte Kosten- und Kapitaldisziplin beibehalten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem SIG-Team diese Prioritäten umzusetzen.»

Der Capital Markets Day findet wie geplant am 27. Oktober 2026 im The Circle Convention Center am Flughafen Zürich statt. Ann-Kristin Erkens und das Führungsteam werden ein Update zur Strategie von SIG und zu den mittelfristigen Zielsetzungen geben.



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Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.700 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2025 produzierte SIG 54 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,2 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz.

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