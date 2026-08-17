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Silber - Bodenbildung vor echtem Test

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Bodenbildung vor echtem Test

Auf Wochenbasis zeigt sich derzeit beim Silberpreis eine äußerst spannende Entwicklung. Nach der harten Preiskorrektur seit dem Allzeithoch bei gut 121 USD hat das Edelmetall auf Basis des alten Rekordhochs vom Oktober 2025 bei 54 USD zuletzt eine Stabilisierung gezeigt. Dank des Spurts über das Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Level bei 60,00/63,81 USD liegt sogar eine Bodenbildung vor. Deren Anschlusspotenzial lässt sich auf rund 71 USD taxieren und harmoniert damit bestens mit dem Jahresschlusskurs von 2025 (71,26 USD) sowie der 200-Tage-Linie (akt. bei 71,60 USD). Vorher – und das ist aktuell der Mehrwert des Wochencharts – wartet allerdings noch ein wichtiger Lackmustest. Als solchen definieren wir den Kreuzwiderstand aus dem Abwärtstrend seit Dezember und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 67,00/67,04 USD). Gelingt der Befreiungsschlag, wäre die gesamte Konsolidierung der letzten Monate als trendbestätigende Korrekturflagge zu interpretieren (siehe Chart). Aus charttechnischer Sicht gibt es für den Silberpreis an dieser Stelle also „sehr viel zu gewinnen“. Um die laufende Trendwende indes nicht zu gefährden, gilt es andererseits die Nackenlinie der Bodenbildung bei 63 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Silber (Weekly)

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Chart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²



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