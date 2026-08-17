SK Hynix setzt auf den nächsten KI-Schub

SK Hynix treibt den Ausbau seiner Produktionskapazitäten mit außergewöhnlichem Tempo voran. Der südkoreanische Speicherchipkonzern plant im Halbleitercluster Yongin langfristige Investitionen von rund 720 Milliarden US-Dollar. Dort soll das weltweit größte Netzwerk von Speicherfabriken entstehen. Die erste Anlage soll bereits im Februar 2027 die Produktion aufnehmen. Mit einer Marktkapitalisierung von zeitweise mehr als einer Billion US-Dollar zählt SK Hynix inzwischen zu den wertvollsten Halbleiterunternehmen der Welt. Hinter dem Höhenflug steht vor allem die wachsende Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für Anwendungen der künstlichen Intelligenz.

An der Börse bleibt die Aktie dennoch ausgesprochen schwankungsanfällig. Die an der Nasdaq gehandelten Hinterlegungsscheine schlossen am 14. August bei 166,33 US-Dollar und lagen damit rund 15 Prozent unter ihrem bisherigen Hoch von 194,80 US-Dollar. Auf Sicht von fünf Handelstagen stand zugleich ein Plus von rund 21 Prozent zu Buche. Die Kombination aus starken Kursausschlägen und hoher operativer Dynamik zeigt, wie intensiv Anleger derzeit zwischen strukturellem KI-Wachstum und dem traditionellen Schweinezyklus der Speicherbranche abwägen.

Fundamental liefert der Konzern aus Icheon derzeit eindrucksvolle Zahlen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 257 Prozent auf 79,32 Billionen Won. Gegenüber dem ersten Quartal ergab sich ein Wachstum von knapp 51 Prozent. Der operative Gewinn erreichte 60,54 Billionen Won nach 9,21 Billionen Won im Vorjahresquartal. Daraus resultierte eine außergewöhnlich hohe operative Marge von 76 Prozent. Der Nettogewinn belief sich auf 93,92 Billionen Won. SK Hynix begründete den Ergebnissprung mit kräftigen Preissteigerungen bei DRAM und NAND sowie einem höheren Anteil margenstarker Produkte für KI-Server.

Das Zentrum der Strategie bildet High Bandwidth Memory. Diese besonders schnellen Speicherbausteine werden eng mit Grafikprozessoren und KI-Beschleunigern verbunden und sind damit ein Schlüsselbaustein moderner Rechenzentren. Nach Angaben von Counterpoint Research kontrollierte SK Hynix im ersten Quartal 58 Prozent des weltweiten HBM-Marktes. Samsung Electronics und Micron kamen jeweils auf 21 Prozent. Diese führende Position verschafft den Koreanern eine starke Ausgangslage gegenüber Cloudkonzernen und Chipherstellern, die sich langfristig Speicherkapazitäten sichern wollen.

Technologisch richtet sich der Blick bereits auf HBM4. SK Hynix hat im zweiten Quartal mit den ersten Massenauslieferungen begonnen und will die Fertigung im zweiten Halbjahr hochfahren. Das Management verweist auf wettbewerbsfähige Betriebsgeschwindigkeiten sowie eine hohe Energieeffizienz. Zusätzlich bestehen langfristige Vereinbarungen mit rund zehn Großkunden. Solche Verträge erhöhen die Planbarkeit in einem Markt, der bislang stark von kurzfristigen Preisbewegungen geprägt war. Zugleich arbeitet das Unternehmen an HBM4E für 2027 und erweitert sein Angebot bei Server DRAM sowie Enterprise SSDs.

Die Rekordprofite stärken auch die Bilanz. Ende Juni verfügte SK Hynix über liquide Mittel von rund 88 Billionen Won. Die Gesamtverschuldung sank auf 18,6 Billionen Won und die Nettoliquidität erreichte 69,4 Billionen Won. Damit besitzt der Speicherpionier erheblichen finanziellen Spielraum für neue Fabriken und modernere Fertigungsverfahren. Die enorme Expansion birgt jedoch Risiken. Neue Kapazitäten benötigen Jahre bis zur Fertigstellung und können bei einer Abkühlung der KI-Investitionen auf eine schwächere Nachfrage treffen. Hinzu kommen der technologische Wettbewerb mit Samsung und Micron sowie die historisch hohe Preissensitivität des Speichermarktes.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch. Für die Nasdaq-Aktie ergibt sich aus 14 erfassten Einschätzungen das Konsensurteil „Strong Buy“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 245,21 US-Dollar. Die Spanne reicht von 152 bis 355 US-Dollar und verdeutlicht die unterschiedlichen Erwartungen an die Dauer des aktuellen Speicherbooms. Rosenblatt setzte sein Ziel zuletzt auf 320 US-Dollar. Needham und Wolfe Research starteten die Bewertung jeweils mit „Buy“ und einem Ziel von 200 US-Dollar. Entscheidend bleibt damit weniger die kurzfristige Nachfrage als die Frage, ob KI-Rechenzentren den Speicherbedarf dauerhaft auf ein neues Niveau heben.

SK Hynic Inc. (ADR) Tageschart

Bitte beachten Sie, dass die Stammaktie von SK Hynix in Südkorea notiert ist und über eine entsprechend längere Kurshistorie verfügt. Die Grafik zeigt ausschließlich die tägliche Kursentwicklung des in den USA an der Nasdaq gelisteten ADR in US-Dollar.

Betrachtungszeitraum: 10.07.206– 17.08.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Tradingmöglichkeiten

Hinweis: Die Produkte beziehen sich auf den in den USA gelisteten ADR von SK Hynix, der an der Nasdaq in US-Dollar gehandelt wird. Die oben stehende Grafik bildet die tägliche Kursentwicklung dieses ADR seit seiner Börsennotierung ab. Sämtliche dargestellten Kursangaben sind daher in US-Dollar ausgewiesen.

Discount Optionsschein-Call

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Cap Bezugsverhältnis Letzter Bewertungstag SK Hynix Inc. ADR UR1F06 0,94 120,00 USD 140,00 USD 0,10 15.12.2027 SK Hynix Inc. ADR UR1EZT 1,02 140,00 USD 160,00 USD 0,10 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 15:00 Uhr

Discount Optionsschein-Put

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Cap Bezugsverhältnis Letzter Bewertungstag SK Hynix Inc. ADR UR1EZV 0,92 160,00 USD 140,00 USD 0,10 16.12.2026 SK Hynix Inc. ADR UR1F05 1,04 160,00 USD 140,00 USD 0,10 16.06.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.08.2026; 15:00 Uhr

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