Hohe Kurse, niedrige Volatilität

Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's

onvista · 17.08.2026, 12:23 Uhr Uhr

Aktienindizes erreichen aktuell immer neue Rekorde. Gleichzeitig ist die Volatilität niedrig. Eine gute Gelegenheit, um mit Put-Optionsscheinen Gewinne abzusichern.