Hohe Kurse, niedrige Volatilität

Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's

onvista · Uhr

Aktienindizes erreichen aktuell immer neue Rekorde. Gleichzeitig ist die Volatilität niedrig. Eine gute Gelegenheit, um mit Put-Optionsscheinen Gewinne abzusichern.

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Ein Graph ist vor der Wall Street zu sehen.
Quelle: Adobe.com/peshkova
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Dieser Text wurde im September 2025 erstmals veröffentlicht. Aufgrund der Börsenlage haben wir ihn am 17. August grundlegend aktualisiert.

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