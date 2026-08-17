Depotabsicherung ist jetzt besonders günstig – so geht's
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Aktienindizes erreichen aktuell immer neue Rekorde. Gleichzeitig ist die Volatilität niedrig. Eine gute Gelegenheit, um mit Put-Optionsscheinen Gewinne abzusichern.
Quelle: Adobe.com/peshkova
Dieser Text wurde im September 2025 erstmals veröffentlicht. Aufgrund der Börsenlage haben wir ihn am 17. August grundlegend aktualisiert.
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