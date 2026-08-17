LBBW Kapitalmärkte Daily
Stimmung an den Märkten durchwachsen
Aktienindizes schließen uneinheitlich
Am Freitag waren die Marktteilnehmer dies- und jenseits des Atlantiks unterschiedlich gestimmt. Während sich die Kurse am hiesigen Aktienmarkt weitestgehend stabil entwickelten, drückten schwächer als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsdaten sowie Gewinnmitnahmen im Technologiesektor die Notierungen an der Wall Street ins Minus. In den USA waren die Einzelhandelsumsätze im Juli deutlich gesunken, nachdem sie im Juni noch einen Zuwachs verzeichnen konnten. Zudem trübte sich die Stimmung der Konsumenten im August ein, wie der Rückgang des Barometers der University of Michigan auf 51 Zähler zeigt. Der S&P 500 verbuchte einen leichten Verlust in Höhe von 0,17 %. Der DAX beendete den Tag hingegen mit einem Plus von 0,53 %, während der Euro Stoxx 50 nahezu unverändert schloss.
Weitere Angriffe im Nahen Osten
Auch wenn es die Aktienmärkte zusehends ausblenden, ist die Lage im Nahen Osten noch weit entfernt von einer dauerhaften Entspannung. Nachdem die USA zuvor damit gedroht hatten, die Seeblockade gegen den Iran auf unbestimmte Zeit aufrecht zu erhalten, kam es zu weiteren Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus. So meldeten die VAE am Wochenende, dass der Iran ein Schiff der Abu Dhabi National Oil Company angegriffen habe.
Diese Woche viele VeröffentlichungenIn der neuen Woche stehen einige Veröffentlichungen auf der Agenda. Für Deutschland steht am Dienstag der ZEW-Index im Fokus, für den wir einen Anstieg auf 30,0 Zähler erwarten. In den USA werden im Wochenverlauf unter anderem die Industrieproduktion, der Philadelphia Fed Index sowie am Mittwochabend das Protokoll der Fed-Sitzung vom 28./29. Juli veröffentlicht. Zum Wochenausklang stehen zudem die vorläufigen PMI-Daten aus Deutschland und der europäischen Währungsunion im Mittelpunkt. Für Deutschland rechnen wir mit 52,5 Zählern im verarbeitenden Gewerbe, 50,0 Zählern bei den Dienstleistungen und 51,5 Zählern beim Composite-PMI. Zusätzlich veröffentlicht die EZB am Freitag neue Inflationserwartungen der Verbraucher sowie ihren Tariflohnindikator. Auf der Einzeltitelebene stehen diese Woche chinesische Tech-Unternehmen im Fokus. So veröffentlichen Baidu und Xiaomi am Dienstag ihre Zahlen fürs zweite Quartal und Alibaba am Donnerstag für ihr erstes Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Insgesamt sorgt die Kombination aus Konjunkturindikatoren, Fed-Protokoll, europäischen Stimmungsdaten und ausgewählten chinesischen Tech-Earnings für eine datenreiche Handelswoche.
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