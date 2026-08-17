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Strabag: Margenpotenzial im Wasserbau dank drängender Klima-Infrastrukturprojekte

DZ BANK · Uhr
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Strabag: Margenpotenzial im Wasserbau dank drängender Klima-Infrastrukturprojekte


Dank seines resilienten Geschäftsmodells und der anhaltend hohen Nachfrage nach Infrastrukturprojekten verzeichnet der Baukonzern Strabag ein deutliches Auftragswachstum sowie stabile Margen. Zudem eröffnen klimatische Herausforderungen wie das aktuelle Niedrigwasser am Rhein lukrative Perspektiven für die spezialisierte Wasserbausparte des Unternehmens.

Resilientes Geschäftsmodell trifft auf strukturelle Nachfrage

Der Baukonzern Strabag profitiert von einem diversifizierten Geschäftsmodell, das den gesamten Lebenszyklus von Bauwerken abdeckt. Für Anleger ist insbesondere die strategische Ausrichtung auf die Mobilitäts-, Energie- und Wasserinfrastruktur relevant. Diese Bereiche fungieren als zentrale Wachstumstreiber, da der Nachholbedarf bei Verkehrsnetzen und der Energiewende anhaltend hoch ist. Im 1. Quartal 2026 stieg der Auftragsbestand um 18 % auf umgerechnet 33,1 Mrd. Euro. Der Fokus auf anspruchsvolle Großprojekte stützt die Ertragsbasis des Unternehmens nachhaltig.



Endlos Turbo Long 56,0141 open end: Basiswert STRABAG SE I

DY63HV
Quelle: DZ BANK: Geld 17.08. 15:08:22, Brief 17.08. 15:08:22
2,83 EUR 2,85 EUR -1,05% Basiswertkurs: 83,90 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Wien , --
Basispreis 56,0141 EUR Knock-Out-Barriere 56,0141 EUR
Hebel 2,96x Abstand zum Basispreis in % 33,24%
Abstand zum Knock-Out in % 33,24% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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