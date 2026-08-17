Südkorea reagiert zurückhaltend auf Trumps Manöver-Kritik

Washington/Seoul, 17. Aug (Reuters) - ⁠Südkorea hat gelassen auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, die gemeinsamen Militärmanöver drastisch zu reduzieren. Das Präsidialamt in Seoul teilte am Montag mit, es prüfe die Äußerungen Trumps. Zugleich äußerte die Regierung die Hoffnung, dass das gute Verhältnis zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu ‌einem konstruktiven Dialog über Frieden auf der koreanischen Halbinsel beitragen werde. Ungeachtet der Kritik Trumps begannen die jährlichen Übungen mit dem Namen "Ulchi Freedom Shield" am Montag wie geplant, teilte der südkoreanische ⁠Generalstab der ⁠Nachrichtenagentur Reuters mit.

Trump hatte das Pentagon am Sonntag angewiesen, die gemeinsamen Übungen erheblich zu verringern. Er begründete dies mit den hohen Kosten und warf Südkorea vor, sich nicht an den US-Bemühungen zur Denuklearisierung des Irans zu beteiligen. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, er sei unzufrieden mit der US-Teilnahme an den Manövern. Dies sei ein völlig unangebrachtes und feindseliges Signal an Nordkorea. Zu ‌Trumps Vorwurf bezüglich des Irans hieß es aus dem südkoreanischen ‌Präsidialamt, Seoul berate über mögliche militärische Beiträge. Dabei müssten jedoch die eigene Verteidigungsbereitschaft und rechtliche Verfahren berücksichtigt werden.

ZUSAMMENARBEIT MIT RUSSLAND DURCHKREUZEN

An den bis zum 27. August angesetzten Manövern nehmen rund 18.000 südkoreanische Soldaten teil. In ⁠den vergangenen Jahren wurden die Manöver zunehmend von realen Schießübungen auf Computersimulationen verlagert. Trump fordert seit ‌langem eine stärkere finanzielle Beteiligung Seouls an den ⁠Kosten für die rund 28.500 in Südkorea stationierten US-Soldaten. Nordkorea betrachtet die Manöver als Vorbereitung einer Invasion und testete erst in der vergangenen Woche ballistische Raketen. Experten zufolge könnte Trumps Vorstoß darauf abzielen, diplomatische Kanäle nach Pjöngjang zu öffnen. Victor Cha vom Center ‌for Strategic and International Studies in Washington erklärte, Trump ⁠wolle möglicherweise die wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen ⁠Nordkorea und Russland durchkreuzen.

Neben den militärischen Differenzen belasten wirtschaftliche Spannungen das Verhältnis der beiden Verbündeten. Ein ehemaliger Mitarbeiter aus Trumps erster Amtszeit sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Trump sei frustriert über die Haltung der Regierung unter Präsident Lee Jae Myung. Südkorea habe Zusagen aus einem im vergangenen Jahr geschlossenen Handelsabkommen über Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar bislang nicht konkretisiert. Zudem sorgt ein Streit über den an der US-Börse notierten Online-Händler Coupang für Verstimmungen, gegen den in Seoul wegen eines Datenlecks ermittelt wird.

(Bericht von Costas Pitas in Los Angeles, David Lawder in ⁠Washington und Heejin Kim in Seoul; Mitarbeit Idrees Ali and David Brunnstrom in Washington nud Dan Levine in San FranciscoBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)