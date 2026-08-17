Trading-Chance USD/CHF: Top-Chance kurzfristig

Good to know about: Schweizer Franken (CHF)

Der Schweizer Franken nimmt im internationalen Finanzsystem eine Ausnahmerolle ein, die in keinem Verhältnis zur geografischen und wirtschaftlichen Größe seines Ausstellungslandes steht. Im globalen Ranking der meistgehandelten Währungen nimmt das Geldmittel der Eidgenossenschaft den sechsten Platz ein, womit es noch vor Schwergewichten wie dem australischen oder kanadischen Dollar rangiert. Während der US-Dollar unangefochten die Weltreservewährung dominiert und der Euro die europäische Handelsmacht bündelt, fungiert das Zahlungsmittel der Schweiz primär als weltweiter Krisenhafen und Stabilitätsanker. Seine fundamentale Bedeutung speist sich aus der extremen politischen Stabilität des Landes, einer historisch niedrigen Inflation, der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse sowie dem immensen Wohlstand der Schweizer Volkswirtschaft. Zudem verstärkt die traditionell hohe Konzentration von Vermögenswerten und die globale Rolle bei der physischen Goldlagerung sowie der Goldraffinerie das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte. Über siebzig Prozent des weltweiten Rohgoldes werden in der Schweiz verarbeitet, was in Krisenzeiten eine spürbare Liquiditäts- und Sicherheitsspritze für den Finanzplatz darstellt.

Wesentliche Einflussfaktoren auf den Kursverlauf sind neben der Inflationsdifferenz zu den Haupthandelspartnern vor allem die Zinspolitik der Nationalbank sowie globale geopolitische Spannungen. Bei internationalen Verwerfungen gerät die Währung regelmäßig unter massiven Aufwertungsdruck, da weltweites Kapital in Schweizer Sach- und Finanzwerte flüchtet. Um eine existenzbedrohende Überbewertung der heimischen Exportwirtschaft und Touristikbranche abzufeuern, entschied sich die Zentralbank im September 2011 zu einem historischen Schritt und koppelte den Wechselkurs an den Euro, indem sie einen Mindestkurs von 1,20 festlegte. Dieser künstliche Deckel wurde über drei Jahre hinweg durch gigantische Devisenkäufe verteidigt, bis die Währungshüter die Untergrenze im Januar 2015 überraschend aufgaben, was zu schlagartigen Schockwellen an den globalen Devisenmärkten führte und die enorme Eigenständigkeit der Geldpolitik unterstrich.

Für Anleger und Investoren hat das Zahlungsmittel den eindeutigen Charakter eines sicheren Hafens, der primär dem Vermögensschutz und der Absicherung gegen Tail-Risiken dient. Zwar geht ein Investment aufgrund des strukturellen Aufwertungsdrucks oft mit niedrigeren laufenden Renditen oder Negativzinsen einher, doch entschädigt die reale Wertbeständigkeit über lange Zeiträume hinweg. Im Vergleich zu ertragsorientierten Fondswährungen oder rohstoffabhängigen Zahlungsmitteln gilt das Geldmittel der Schweizer als defensiver Baustein in globalen Portfolios, der seine Stärke genau dann ausspielt, wenn Vertrauen in das allgemeine Papiergeldsystem ins Wanken gerät.

Wöchentlich wird in den USA von der CFTC zwecks Transparenz der Commitment of Traders Report veröffentlicht. Jeden Freitag können alle interessierten Trader (und jeder normale Bürger natürlich auch) sehen, wie die einzelnen Händlergruppen in den einzelnen Märkten positioniert sind. Die Einteilung der Händlergruppen in Commercials (das sind kommerzielle Adressen, die z.B. Rohstoffe produzieren oder verarbeiten, die Währungs-Hedges vornehmen, die Finanzprodukte auflegen), Large Specs (das sind im Kern Fonds) und Small Specs (Kleinspekulanten) erfolgt von der Behörde CFTC. Für uns ist dabei besonders interessant, wie sich die Commercials positionieren, da sie quasi an der Quelle sitzen. Sie sind die smartesten, am besten und schnellsten informierten Händler. Wir achten darum, wann diese Händlergruppe eine extreme Position einnimmt und können uns dann darauf einstellen, dass der Markt in der Zukunft in diese Richtung tendieren wird.

Der Begriff „Netto-Position“ bezeichnet den Saldo aus Longs und Shorts innerhalb einer Händlerkategorie. Denn nicht alle handeln gleich. Die Netto-Position steigt, wenn weniger verkauft wird, als gekauft wird. Sie sinkt, wenn mehr verkauft wird.

Die Ausgangssituation im klassischen Commitment of Traders Report ist positiv und deutet deutliches Erholungspotenzial an. Die Commercials haben die dritthöchste Netto-Position (rot) seit 2019. In der Vergangenheit stieg der Schweizer Franken IMMER, an wenn die Netto-Position auf etwa 50.000 Kontrakte angestiegen war. Paradebeispiele hierfür sind 2007, Mitte 2012, Ende 2015, Ende 2017, Mitte 2018, Frühjahr 2019, sowie Mitte und Ende 2024. In jedem dieser Fälle folgte ein spürbarer Anstieg des Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Eines der stabilsten Setups im Bereich der CoT-Daten überhaupt! Hier gab es schlicht noch keine Fehlsignale und auch kaum nennenswerte Varianzen. Das bedeutet freilich nicht, dass wir unverhältnismäßig viel in einen solchen Trade setzen dürfen, denn nur weil etwas in der Vergangenheit immer funktionierte, bedeutet es nicht, dass das in der Zukunft so bleibt. Doch die Basis, die Voraussetzungen sind ausgezeichnet. Und darum haben wir ein geeignetes Produkt für diese Chance ausgesucht. Bitte beachten Sie, dass wir auf einen steigenden Franken setzen. Das bedeutet wiederum, dass wir auf einen fallenden US-Dollar vs. Franken setzen. Im Währungsbereich lauten die meisten Produkte auf USD/… Man handelt dann einen Short USD/CHF, wenn man auf einen steigenden Franken setzen möchte.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf USD/CHF

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis bei 0,9096 und die K.O.-Schwelle bei 0,9005 CHF. Bei einem aktuellen Preis von 0,8101 CHF entspricht das einem Hebel von 8,14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM4SMR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,30 CHF

Unterstützungen: 1,20 CHF

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf USD/CHF

Basiswert USD/CHF WKN PM4SMR ISIN DE000PM4SMR9 Basispreis 0,9096 CHF K.O.-Schwelle 0,9005 CHF Typ Mini Future Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 8,14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.