Tropensturm "Lala" trifft Hawaii - Mehr als 180.000 Haushalte ohne Strom

New ⁠York, 17. Aug (Reuters) - Der Tropensturm "Lala" hat im US-Bundesstaat Hawaii Behördenangaben zufolge schwere Schäden angerichtet und die Stromversorgung von mehr ‌als 180.000 Haushalten lahmgelegt. Mindestens 100 Häuser seien beschädigt worden, sagte Gouverneur ⁠Josh ⁠Green am Sonntag (Ortszeit). Zudem kam ein Mensch bei einem wetterbedingten Autounfall ums Leben. Der Sturm brachte heftige Sturzfluten mit sich, die Straßen überschwemmten ‌und nach Angaben des ‌US-Wetterdienstes zwei Häuser mitrissen. Bis Sonntagmorgen befanden sich laut Behördenangaben etwa 117 Menschen ⁠in Notunterkünften.

"Lala" bewegte sich zunächst als ‌Hurrikan über die Hauptinsel, ⁠schwächte sich dann aber zu einem Tropensturm mit maximalen Windgeschwindigkeiten von knapp 105 Kilometern pro Stunde ‌ab. Dem ⁠Nationalen Hurrikan-Zentrum (NHC) zufolge dürfte ⁠der Sturm Hawaii bis zum Montag verlassen haben. Die Flughäfen des Bundesstaates wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums wieder geöffnet.

(Bericht von Shariq Khan und Michelle Conlin, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)