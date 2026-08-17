US-Gesandter Kushner wirbt bei Netanjahu für Gaza-Friedensplan

Reuters · Uhr
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Jerusalem, 17. ⁠Aug (Reuters) - Der US-Sondergesandte Jared Kushner ist am Montag in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Ziel der Begegnung war es, den ins Stocken geratenen Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump voranzutreiben. Am Sonntag hatte ‌Kushner in Kairo den Anführer der radikalislamischen Hamas, Chalil al-Hajja, getroffen. Es war die zweite bekannte Zusammenkunft von Trumps Schwiegersohn mit ⁠Vertretern der ⁠Hamas, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird. An den Gesprächen in Jerusalem nahm zudem Nikolaj Mladenow teil, wie Insider berichteten. Der Bulgare ist Beauftragter des sogenannten Friedensrats für den Gazastreifen.

Eine Stellungnahme aus Netanjahus Büro lag zunächst nicht vor. Trumps Friedensplan sieht ‌einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem ‌Gazastreifen vor und eine gleichzeitige Entwaffnung der Hamas. Eine internationale Stabilisierungstruppe soll die Sicherheit gewährleisten. Netanjahu lehnt diese Vereinbarung jedoch ab. Er fordert, dass ⁠sich das israelische Militär erst nach einer vollständigen Entwaffnung der Hamas ‌und anderer radikaler Gruppen zurückzieht. Diplomaten ⁠zufolge sind vor der israelischen Parlamentswahl am 27. Oktober keine größeren Zugeständnisse der Regierung in Jerusalem zu erwarten. Netanjahus Regierungskoalition liegt in Umfragen derzeit im Rückstand.

Kushner war im Oktober 2025 ‌gemeinsam mit dem US-Gesandten Steve ⁠Witkoff mit Vertretern der Hamas zusammengetroffen. ⁠Diese Begegnung trug zu einer Waffenruhe und der Freilassung israelischer Geiseln bei, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Trump hatte Ende Juli erklärt, eine Einigung über die vollständige Entwaffnung der Hamas sei erzielt worden. Die Hamas betonte jedoch, die Umsetzung hänge davon ab, dass Israel zuerst seine Verpflichtungen erfülle, darunter den Truppenabzug und die Einstellung der Angriffe. Einen neuen, von den ⁠USA unterstützten 15-Punkte-Plan der Hamas wies Israel zuletzt zurück.

(Bericht von Alexander Cornwell Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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