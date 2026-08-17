Verdi ruft zu Warnstreiks an sechs Seehäfen auf
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft zu 24-stündigen Warnstreiks an sechs deutschen Seehäfen auf. Der Warnstreik solle am Montagabend beginnen, teilte Verdi mit./lkm/DP/jha
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