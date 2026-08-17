Von der Spritze zum Shake: Nestlé wittert Milliardengeschäft
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der weltweite Boom um Abnehmspritzen wie Ozempic verändert das Essverhalten von Millionen Menschen. Nestlé nutzt nun Künstliche Intelligenz, um passende Shakes und Nahrungsmittel gegen typische Nebenwirkungen zu entwickeln.
Quelle: DCStockPhotography / Shutterstock.com
(Reuters) - Der Lebensmittelriese Nestle will die Bedrohung durch den Siegeszug von Abnehmspritzen wie Ozempic und Wegovy in eine Geschäftschance für sich verwandeln. Statt Umsatzeinbußen zu fürchten, entwickelt der Schweizer Konzern mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) neue Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Millionen von Nutzern dieser Medikamente zugeschnitten sind. "Es ist eine riesige Chance für unser Unternehmen", sagte Technologie-Chef Stefan Palzer der Nachrichtenagentur Reuters.
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