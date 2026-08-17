Wechsel im TKB-Bankrat

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Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie
Wechsel im TKB-Bankrat

17.08.2026 / 09:26 CET/CEST

Medienmitteilung vom 17. August 2026

Im Frühling 2027 gibt es im strategischen Führungsgremium der Thurgauer Kantonalbank (TKB) einen Wechsel. Dr. Susanne Brandenberger tritt nach über zehnjährigem Wirken aus dem Bankrat zurück.

Im Bankrat der TKB gibt es im kommenden Jahr eine personelle Veränderung. Dr. Susanne Brandenberger tritt per Ende Mai 2027 zurück. Ihr Ausscheiden hängt mit einer beruflichen Neuorientierung zusammen. Die promovierte Ökonomin und Risikospezialistin ist 2016 in das neunköpfige Gremium gewählt und zweimal im Amt bestätigt worden. Seit Mitte 2017 präsidiert sie den Risiko- und Prüfausschuss der Bank. Der Bankrat dankt Susanne Brandenberger für ihren langjährigen und engagierten Einsatz für die TKB.

Die Evaluation eines geeigneten neuen Mitglieds für das strategische Führungsgremium der Bank obliegt der Thurgauer Regierung. Wahlgremium ist gemäss TKB-Gesetz der Thurgauer Grosse Rat. Die Ersatzwahl für die verbleibende Amtszeit (2024 bis 2028) dürfte im Verlaufe des ersten Quartals 2027 erfolgen.

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Kontakt für Medien und Investoren Roman Brunner, Präsident des Bankrates Kontakt via Anita Schweizer, Direktwahl 071/626 69 49, anita.schweizer@tkb.chmedien@tkb.ch

Thurgauer Kantonalbank, Medienstelle, Kommunikation, Bankplatz 1, 8570 Weinfelden medien@tkb.ch - www.tkb.ch/medien

Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank

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