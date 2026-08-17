Workday - Kursziel bereits erreicht

Mit unserer konstruktiven Einschätzung der Workday-Aktie haben wir ins Schwarze getroffen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. Juli). Zur Erinnerung: Der Titel hat die extrem wichtige Haltezone der letzten 12 Jahre bei rund 110 USD als Sprungbrett genutzt. Der Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 156,29 USD), das Fibonacci-Level (157,78 USD) sowie das jüngste Erholungshoch bei 158,64 USD hat eine untere Umkehr komplettiert. D. h. die vorangegangene Stabilisierung ist zuletzt in eine erfolgreiche Trendwende umgeschlagen (siehe Chart). Der beschriebene Ausbruch wird dabei von konstruktiven Indikatorensignalen begleitet. Besonders ins Auge sticht dabei der trendfolgende MACD, der seinen Abwärtstrend seit 2024 zu den Akten gelegt und ein neues Einstiegssignal generiert hat. Aus der Höhe der erfolgreichen Bodenbildung ergibt sich ein kalkulatorisches Erholungspotenzial von knapp 50 USD, welches bestens mit den Tiefs bei 200/205 USD der Jahre 2023, 2024 und 2025 harmoniert. Selbst dieses Kursziel hat der Titel jetzt in Rekordgeschwindigkeit abgearbeitet. Der Stop-Loss für bestehende Engagements kann indes auf das Niveau des Hochs vom 10. August bei gut 185 USD nachgezogen werden.

Workday (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Workday

Quelle: LSEG, tradesignal²

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