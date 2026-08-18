AKTIE IM FOKUS: Schott Pharma vorbörslich auf Jahreshoch nach Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schott Pharma haben am Dienstagmorgen deutlich von einer Empfehlung von Barclays profitiert. Mit 23 Euro erreichten sie auf der Handelsplattform Tradegate ein neues Xetra-Jahreshoch - rund 6,5 Prozent über dem Vortagesschluss.

Barcalys-Analyst Jonathon Unwin setzte ein Kursziel von 27 Euro an und votiert nun mit "Overweight". Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen rechnet er mit einer Trendwende. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente./ag/jha/