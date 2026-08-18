ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für DHL Group auf 59 Euro - 'Hold'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET

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