ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 46 Franken

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 46 Franken auf "Overweight" belassen. Nach Aussagen der Schweizer Bank zu ihrer Kapitalausstattung sieht Analyst Kian Abouhossein in seinem "Worst-Case-Szenario" einen zusätzlichen Kapitalrückstellungsbedarf von 8 Milliarden US-Dollar, um die gesetzlichen Anforderungen an die harte Kernkapitalquote (CET1) zu erfüllen. Positiv sieht er die dank einer exzellenten Integration von Credit Suisse gute organische Kapitalgenerierung, wie er am Montag schrieb. Daher hält er den 30-prozentigen Bewertungsabschlag der Aktie für übertrieben. Dieser sollte sich verringern, sobald es mehr Klarheit bezüglich der "Endlos-Saga" um die Kapitalausstattung gebe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

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