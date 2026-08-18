ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Generali auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 46 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 44 auf 46 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Kursanstieg aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die gute Arbeit des Managements der Italiener sei inzwischen viel besser eingepreist, schrieb Farooq Hanif am Montagabend. Chancen und Risiken hält er nun für ausgeglichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

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