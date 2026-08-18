Apple ändert Gebühren für Fremd-Apps in der EU

Stockholm, ⁠18. Aug (Reuters) - Apple ändert seine Gebühren für Anbieter bestimmter Apps innerhalb der EU. Betroffen sind Anwendungen, die außerhalb des Apple-eigenen ‌App Stores vertrieben werden, wie der Online-Riese am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen ändert damit ⁠erneut ⁠sein Gebührensystem, um den Anforderungen europäischer Aufsichtsbehörden und des Digital Markets Act der EU gerecht zu werden. Die Neuerungen, die am 1. Oktober in Kraft ‌treten, würden die Streitigkeiten ‌mit der EU und der Europäischen Kommission in dieser Hinsicht beilegen, hieß es weiter. ⁠Die Kommission erklärte, sie begrüße den Schritt ‌und werde die ⁠Umsetzung überwachen.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen nach Kritik der EU-Kartellbehörden schon die Regeln und Gebühren für Anwendungen ‌innerhalb des ⁠App Stores geändert. Zuletzt hatte ⁠Apple im Streit mit dem Bundeskartellamt interne Regeln angepasst, nach denen App-Anbieter auf iPhones und iPads Nutzerdaten für personalisierte Werbung verwenden können.

(Bericht von Supantha Mukherjee, bearbeitet von Olaf BrennerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)