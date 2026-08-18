Baufi24-Mietrenditeatlas: Bruttomietrenditen steigen auf 4,17 Prozent – Kaufpreise treten nahezu auf der Stelle



EQS-Media / 18.08.2026 / 09:20 CET/CEST



Stabiler Aufwärtstrend bei den Renditen: In den 52 größten deutschen Städten steigt die durchschnittliche Bruttomietrendite im ersten Halbjahr 2026 von 4,10 auf 4,17 Prozent. Spitzenlagen unter Druck, B- und C-Standorte robust.

Mieten treiben die Rendite, während Kaufpreise kaum noch zulegen: Die Mieten legen um weitere 2,1 Prozent zu, während das Kaufpreiswachstum mit einem Plus von 0,3 Prozent weitgehend stagniert.

Metropolen bleiben teuer – Renditen unterscheiden sich weiter deutlich: In den Top-7-Städten liegen die Kaufpreise nun durchweg über 5.000 Euro pro Quadratmeter – Hamburg mit 3,0 Prozent Rendite Schlusslicht in den Top 7.

Differenziertes Bild bei Kaufpreisen: Während einzelne Top-Lagen wie Hamburg oder Köln beim Kaufpreis weiter zulegen, verzeichnen andere teure Standorte und strukturell geforderte Städte erste Preisrückgänge.

Hamburg, 18. August 2026

– Die Bruttomietrenditen für Wohnimmobilien in Deutschland setzen ihren mehrjährigen Aufwärtstrend fort. Im ersten Halbjahr 2026 lag die durchschnittliche

Mietrendite

der 52 analysierten Städte bei 4,17 Prozent (H2 2025: 4,1 Prozent). Damit zeigt sich über die vergangenen vier Jahre ein bemerkenswert stabiler Trend: Die Renditen klettern kontinuierlich um circa 0,12 Prozentpunkte pro Jahr. Das zeigt der aktuelle Mietrenditeatlas des Immobilienfinanzierungsvermittlers

Baufi24

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Haupttreiber des jüngsten Anstiegs der Mietrendite ist der Mietmarkt: Der überwiegende Teil des Renditeanstiegs geht auf das Mietwachstum von 2,1 Prozent zurück. Die Kaufpreise dagegen stagnierten nahezu und legten bundesweit nur um 0,3 Prozent zu, nachdem sie im zweiten Halbjahr 2025 noch deutlich dynamischer gestiegen waren.

Metropolen rücken zusammen – Hamburg bei Rendite weiter Schlusslicht

In den Top-7-Metropolen liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis inzwischen durchweg über 5.000 Euro. Im Schnitt aller 52 Städte sind es 3.587 Euro. Von den acht größten Städten Deutschlands legen bei den Kaufpreisen nur noch Hamburg, Köln, Stuttgart und Leipzig zu. Die übrigen Standorte stagnieren oder geben leicht nach.

Hamburg bleibt mit einer Bruttomietrendite von 3,0 Prozent im Ranking weiterhin die Stadt mit der niedrigsten Bruttomietrendite bundesweit und baut den Abstand zu München weiter aus. Grund sind die in der Hansestadt nach wie vor vergleichsweise stark steigenden Kaufpreise: Sie wachsen schneller als die Mieten und drücken die Rendite zusätzlich. Mit einer Bruttomietrendite von 3,99 Prozent ist Stuttgart der Spitzenreiter unter den Top-7-Städten in Deutschland.

Mindestrendite gestiegen, aber Finanzierungsumfeld bleibt fordernd

Inzwischen erreichen alle 52 untersuchten Städte eine Bruttomietrendite von mindestens 3,00 Prozent.

„Rein rechnerisch sind die laufenden Erträge gemessen am Kaufpreis heute attraktiver als noch in der Niedrigzinsphase“,

sagt Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24.

„Gleichzeitig verlangt das aktuelle Zinsumfeld von rund 4 Prozent bei Baufinanzierungen eine sehr präzise Kalkulation.“

Lageabhängige Preisentwicklung und solide B- und C-Standorte

Der Gesamttrend ist stabil, doch der Blick auf die Einzelmärkte offenbart eine zunehmende Polarisierung bei den Kaufpreisen. Die Preise sinken in einigen teuren Städten wie München, Frankfurt, Freiburg oder Augsburg. Aber auch Standorte, deren lokale Wirtschaft an einzelnen, von Stellenabbau betroffenen Großarbeitgebern hängt, geraten unter Druck, wie sich unter anderem in Leverkusen und Ludwigshafen zeigt.

Demgegenüber bleiben mittelgroße B- und C-Lagen renditestark, vor allem im Ruhrgebiet und in Ostdeutschland. Unter den Top 20-Städten befinden sich zwölf Städte aus diesen Regionen. Spitzenreiter sind Chemnitz mit einer Bruttomietrendite von 5,77 Prozent sowie Gelsenkirchen mit 5,16 Prozent.

„Das makroökonomische Umfeld aus verhaltenem Wirtschaftswachstum und veränderten Kaufkraftspielräumen bremst das Preiswachstum auf breiter Front ein“,

so Kohnen weiter. „

Kapitalanleger finden aktuell vor allem außerhalb der teuersten Lagen ein solides Umfeld vor, müssen Standortrisiken und Finanzierungskosten aber noch genauer abwägen als zuvor.“

Der Mietrenditeatlas dient als Orientierungshilfe für Investoren und Eigennutzer. Die tatsächliche Attraktivität einer Immobilie hängt stets vom konkreten Objekt, der Lage und den lokalen Marktbedingungen ab.

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Über Oliver Kohnen

Oliver Kohnen ist seit 2023 bei

Baufi24

als Head of Franchise tätig, seit 2024 auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenen Instituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentar regelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf die

Bauzinsen

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Über Baufi24

Die

Baufi24 Baufinanzierung GmbH

ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von

Baufi24

,

Hüttig & Rompf

und

Creditweb

. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch

Kredit24

für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech

FinLink

komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. 2026 wurde Baufi24 vom Wirtschaftsmagazin €uro als bester Baufinanzierungsvermittler ausgezeichnet.

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Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

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Schlagwort(e): Immobilien

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